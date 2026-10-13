ثورة تخزين البيانات المحمولة: مراجعة شاملة لخيارات الأداء الفائق والسرعة المطلقة

أصبحت الحاجة ملحة إلى وجود وحدات تخزين محمولة لا تقتصر وظيفتها على حفظ الملفات فقط، بل توفر سرعات نقل فائقة وموثوقية مطلقة تلبي تطلعات المحترفين وصُنّاع المحتوى، وذلك في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة والنمو الهائل في حجم البيانات الرقمية. ونذكر في هذا الموضوع وحدتي تخزين محمولتين متقدمتين اختبرتهما «الشرق الأوسط» تعدَّان خياراً مناسباً لمن يبحث عن الجمع بين الأداء الفائق والتصميم المتين المقاوم للظروف القاسية. وسنستعرض خصائص ومزايا الوحدتين، وهما وحدة بسعة 2 تيرابايت (2048 غيغابايت) المزودة بسرعات نقل فائقة ووحدة بسعة 1 تيرابايت (1024 غيغابايت)، لنكتشف كيف تسهم تقنياتهما بتطوير تجربة العمل اليومية والمهام التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة.

تجربة الأداء الفائق

تُعدّ وحدة التخزين المحمولة من فئة الإصدار الثالث V3 بسعة 2 تيرابايت «سانديسك إكستريم بورتابل إس إس دي في3» Sandisk Extreme Portable SSD (V3) - 2TB واحدة من أبرز الابتكارات المخصصة لمحترفي صناعة المحتوى والمهندسين والباحثين عن السرعة المطلقة والموثوقية الاستثنائية. وتقدم هذه الوحدة المحمولة معايير جديدة كلياً في نقل البيانات الكبيرة جداً وتخزينها، مستفيدة من أحدث تقنيات الاتصال عبر المنافذ فائقة السرعة لضمان الاستجابة الفورية وتدفق البيانات دون أي انقطاع حتى تحت أثقل ظروف التشغيل وأكثرها تطلباً من الناحية التقنية في بيئات العمل الحية أو الاستوديوهات المغلقة.

سرعات القراءة والكتابة الاستثنائية

- تتميز الوحدة بقدرتها الفائقة على تحقيق سرعة قراءة مذهلة تصل إلى 4000 ميغابايت في الثانية (4 غيغابايت في الثانية) وسرعة كتابة تصل إلى 3800 ميغابايت في الثانية في الظروف المثالية؛ ما يتيح نقل ملفات ضخمة للغاية مثل عروض الفيديو بالدقة الفائقة ومكتبات الصور الكبيرة في ثوانٍ معدودة ودون أي انتظار.

- تدعم الوحدة سرعات كتابة مستدامة عالية للغاية تفوق 3100 ميغابايت في الثانية؛ ما يضمن ثبات الأداء أثناء عمليات النقل المتواصلة والطويلة لملفات المشاريع الإبداعية الضخمة.

- تضمن هذه السرعات الفائقة خفض مدة الانتظار إلى الحد الأدنى؛ ما يرفع من إنتاجية المستخدم ويسمح له بالتركيز على المهام الإبداعية دون القلق حول بطء الاستجابة أو اختناق قنوات نقل البيانات في الكمبيوتر أو الهاتف الجوال.

الاستخدامات اليومية وفي الذكاء الاصطناعي

- تُسهل وحدة التخزين عملية النسخ الاحتياطي السريع لنظم التشغيل والملفات الشخصية الكبيرة والمجلدات المتنوعة بكفاءة عالية ودون أي تعقيدات تذكر؛ ما يجعلها مستودعاً رقمياً متكاملاً لكل البيانات اليومية المهمة.

- وبالنسبة لبيئات العمل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، توفر الوحدة القدرة على تشغيل النماذج الذكية المعقدة وتخزين مجموعات البيانات الضخمة المخصصة للتدريب والتوليد البصري ومعالجة النصوص المتقدمة بسرعة فائقة وسلاسة مطلقة.

- تتعامل الوحدة ببراعة مع عمليات التحرير والإنتاج المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تسهم سرعتها الكبيرة جداً بتسريع أدوات التوليد المعرفي والمعالجة البصرية دون الحاجة إلى الانتظار الطويل لتحميل النماذج أو حفظ مخرجاتها الضخمة على الذاكرة الداخلية للكمبيوتر.

حجم صغير لتسهيل نقله أينما ذهب المستخدم

التصميم والهيكل الصلب المتين

- تأتي الوحدة بتصميم خارجي صلب ومقاوم للصدمات، مع دعم معيار IP65 لمقاومة المياه والغبار؛ الأمر الذي يجعلها مؤهلة للعمل في مختلف الظروف البيئية والميدانية القاسية دون خوف من تلف المكونات الداخلية.

- تتمتع الوحدة بقدرة فائقة على تحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى 3 أمتار؛ ما يمنح المستخدم طمأنينة كاملة أثناء التنقل والحركة المستمرة في الأماكن الوعرة أو الرحلات الخارجية الميدانية.

- تتميز بحجمها الصغير (تبلغ سماكتها 9.9 ملليمتر) الذي يماثل حجم الجيب ووزنها الخفيف (46.9 غرام)؛ ما يتيح وضعها بسهولة داخل الحقائب الصغيرة أو جيوب الملابس دون أي شعور بالثقل أو الإزعاج أثناء السفر والترحال المستمر.

الفئات المستفيدة

- المصورون وصناع المحتوى المرئي: يستفيدون منها بشكل مباشر لنقل وتخزين عروض الفيديو فائقة الجودة مباشرة من الكاميرات السينمائية والميدانية بكل سهولة وسرعة.

- مهندسو ومطورو الذكاء الاصطناعي: تمثل لهم وسيلة تخزين متنقلة مثالية لحمل قواعد البيانات الضخمة ونماذج التعلم الآلي ومخرجات التوليد البصري الثقيلة أينما ذهبوا.

- رجال الأعمال والمسافرون: يحتاجون إليها لحفظ الملفات الحساسة للشركات والمشاريع الاستراتيجية الكبرى بفضل اعتمادها على تقنيات تشفير متقدمة وحمايتها بكلمة مرور تضمن سرية تامة للمعلومات.

- الباحثون والرحالة والمستكشفون: تصبح الوحدة صندوقاً آمناً لبياناتهم الميدانية والخرائط الرقمية الضخمة؛ نظراً لتحملها العالي للظروف البيئية الصعبة ومقاومتها الفعالة للغبار والماء.

ويبلغ سعر الوحدة في المنطقة العربية 2759 ريالاً سعودياً (نحو 735 دولاراً أميركياً).

سرعة قراءة عالية

تقدم وحدة التخزين المحمولة من الإصدار الثالث V3 بسعة 1 تيرابايت «سانديسك إكستريم بورتابل إس إس دي في3» Sandisk Extreme Portable SSD (V3) - 1TB خياراً مثالياً يجمع بين الأداء الاحترافي وسهولة الحمل المطلقة. وصُمم هذا الإصدار ليناسب احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن سرعات نقل عالية تضمن إنجاز المهام اليومية والمشاريع الإبداعية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمان والموثوقية في مختلف ظروف الاستخدام العملي.

سرعات فائقة

- توفر وحدة التخزين أداءً يوفر الوقت بفضل سرعة قراءة تصل إلى 2000 ميغابايت في الثانية (2 غيغابايت في الثانية)؛ ما يسمح بنقل ما يقرب من 1000 صورة عالية الدقة في أقل من دقيقة واحدة بهدف الحفاظ على تدفق العمل دون توقف.

- تعتمد الوحدة على واجهة توصيل متقدمة من نوع «يو إس بي 2.3 الجيل 2x2» USB 3.2 Gen 2x2 التي تضمن استغلال النطاق الترددي للوحدة إلى أقصى حد ممكن لتوفير استجابة سريعة لدى التعامل مع الملفات الكبيرة.

- تتيح سرعات النقل الفائقة هذه إمكانية تشغيل التطبيقات الثقيلة وتحرير الملفات الكبيرة مباشرة من على الوحدة المحمولة دون الحاجة لنقل تلك البرامج والتطبيقات إلى وحدة التخزين المدمجة للكمبيوتر.

يمكن استخدام وحدات التخزين لوظائف الذكاء الاصطناعي ونقل الملفات المهمة

الاستخدامات اليومية وفي الذكاء الاصطناعي

- تُسهم الوحدة بتسهيل الحياة اليومية من خلال إدارة الملفات الكبيرة وحفظ النسخ الاحتياطية المتكررة للملفات الشخصية ومزامنة البيانات المكتبية بسرعة وسلاسة تامة بين أجهزة متعددة سواء كانت الكمبيوترات المحمولة أو الهواتف الجوالة.

- يمنح هذا الإصدار المستخدم مساحة كافية لتخزين المحتوى المُولد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل عروض الفيديو المُعدلة آليا ومشاريع التصميم الإبداعية لتكون تحت السيطرة الكاملة وفي أي مكان.

- تساعد الباحثين والمبدعين على الاحتفاظ بمشاريعهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي وملفاتهم البرمجية المساعدة جاهزة للعمل والعرض الفوري دون الحاجة إلى الاتصال الدائم بشبكة الإنترنت أو بالخدمات السحابة.

تصميم صلب وهيكل متين

- تأتي الوحدة بهيكل خارجي متين ومقاوم للصدمات والوقوع، مع دعم معيار IP65 لمقاومة المياه والغبار لمنع تلف البيانات المهمة لدى التعرض للسوائل أو الأجواء المتربة.

- تدعم الحماية ضد السقوط من ارتفاعات تصل إلى 3 أمتار؛ ما يجعلها رفيقاً عملياً وموثوقاً في التنقلات اليومية المتكررة وداخل حقائب العمل المزدحمة بالمستلزمات الشخصية.

- تتميز بوزن خفيف للغاية لا يتجاوز 46.9 غرام وأبعاد مدمجة للغاية (تبلغ سماكتها 9.9 ملليمتر)؛ الأمر الذي يجعلها سهلة الإدخال في أصغر الجيوب والحقائب دون أن تترك أي عبء إضافي على المستخدم أثناء السفر.

تسمح الوحدة بحفظ عروض الفيديو فائقة الدقة بكل سهولة

الفئات المستفيدة

- الطلاب والباحثون الأكاديميون: يجدون فيها أداة ممتازة لحمل الأبحاث العلمية الضخمة والمراجع الرقمية المتعددة والمشاريع الدراسية الكبيرة مع ضمان حمايتها بكلمة مرور مشفرة.

- المصورون الميدانيون: يستفيدون منها لنقل وتفريغ صورهم فائقة الدقة بسرعة فائقة بعد انتهاء جلسات التصوير الخارجية وقبل الانتقال لموقع العمل التالي.

- رجال الأعمال والإداريون: يعتمدون عليها لتخزين الملفات المالية والوثائق السرية بفضل اعتمادها على تقنية التشفير المدمجة AES بدقة 256-بت التي تحافظ على الخصوصية التامة للبيانات.

- الرحالة وهواة السفر الخارجي: يستفيدون من تصميمها الخفيف والمتين لمرافقتهم في الرحلات الطويلة دون القلق من تعرض ملفاتهم للضياع أو التلف نتيجة الظروف المحيطة القاسية.

ويبلغ سعر الوحدة في المنطقة العربية 1559 ريالاً سعودياً (نحو 415 دولاراً أميركياً).