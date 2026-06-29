ما قدرات مقاتلة «إف-35» التي تجعلها الأكثر طلباً عالمياً؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5289942-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%81-35-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D8%9F
ما قدرات مقاتلة «إف-35» التي تجعلها الأكثر طلباً عالمياً؟
طائرتان من طراز «إف-35 لايتنينغ 2» تابعتان لسلاح الجو الأميركي تصلان إلى قاعدة «أماري» الجوية في إستونيا 24 فبراير 2022 (رويترز)
تعد طائرة «إف-35» أحدث مقاتلة من الجيل الخامس تدخل الخدمة لدى القوات الأميركية. والطائرة التي تتميز بقدراتها الشبحية من المقرر أن تحل محل طائرات «إف-16» و«إيه-10»، التي كانت تعد العمود الفقري للقوات الجوية الأميركية لأكثر من 20 عاماً.
وتصنَّف الطائرة «إف-35» على أنها مقاتلة متعددة المهام وعالية الأداء، تجمع بين قدرات التخفي، ودمج المستشعرات ووعي غير مسبوق بالموقف، وفقاً لموقع القوات الجوية الأميركية.
تشمل مستشعرات «إف-35» الإلكترونية نظام الفتحة الموزعة الكهروضوئي (DAS)، مما يوفر للطيار وعياً بكل ما يدور حول الطائرة من جميع الاتجاهات لتعزيز التحذير من الصواريخ والطائرات المعادية، ويعزز الرؤية الليلية والنهارية للطيار.
كذلك تحتوي الطائرة على نظام تصويب كهروضوئي يوفر قدرة على الكشف بعيد المدى وتصويب دقيق ضد الأهداف الأرضية، بالإضافة إلى كشف بعيد المدى للتهديدات الجوية.
يعد نظام العرض المثبت على خوذة الطيار أحد أكثر النظم تطوراً. حيث تعرض الخوذة مباشرةً جميع المعلومات الاستخباراتية والتصويبية التي يحتاج إليها الطيار لإنجاز المهمة.
تحتوي طائرة «إف-35» على «داتا لينك» حديثة، وهي نوع من الاتصالات العسكرية المؤمَّنة، توفر المشاركة الآمنة للبيانات بين أعضاء السرب الواحد وكذلك مع المنصات الجوية والسطحية والأرضية الأخرى المطلوبة لتنفيذ المهام. وصُممت المقاتلة «إف-35» لتستطيع العمل في جميع الظروف الجوية.
شاركت تسع دول في تطوير الطائرة المقاتلة وهي؛ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وتركيا وكندا والدنمارك والنرويج وأستراليا، مما يجعلها تستطيع حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الأميركية أو من الدول الحليفة لها.
وتنتج «لوكهيد مارتن» 3 إصدارات من الطائرة «إف-35» هي: «إف-35 إيه» المصممة للعمل من المطارات التقليدية التابعة للقوات الجوية، و«إف - 35 بي» التي تتميز بقدرتها على الهبوط العمودي مثل الطائرات المروحية، وتحتاج إلى مدرج قصير نسبياً للإقلاع، و«إف - 35 سي» المخصصة للبحرية الأميركية والمصممة لتعمل بسهولة من على سطح حاملات الطائرات.
ويبلغ سعر النسخة «إف-35 إيه» نحو 82.5 مليون دولار، والنسخة «إف - 35 بي» نحو 109 ملايين دولار، والنسخة «إف - 35 سي» نحو 102 مليون دولار. ويبلغ سعر محرك برات وويتني الخاص بالطائرة وحده نحو 20 مليون دولار في المتوسط.
تستطيع المقاتلة «إف-35» حمل نحو 8000 كيلوغرام من الأسلحة مثل صواريخ جو-جو وقنابل زنة ألفي رطل، بالإضافة إلى وجود مدفع رشاش يطلق طلقات عيار 22 مللم.
كيف تعمل أنظمة الدفاع الجوي ضد المسيّرات؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5289580-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%9F
الطائرات المسيّرة أصبحت أحد أبرز أسلحة الحروب الحديثة (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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كيف تعمل أنظمة الدفاع الجوي ضد المسيّرات؟
الطائرات المسيّرة أصبحت أحد أبرز أسلحة الحروب الحديثة (رويترز)
مع تحول الطائرات المسيّرة إلى أحد أبرز أسلحة الحروب الحديثة، لم تعد أنظمة الدفاع الجوي تعتمد على إطلاق الصواريخ فقط، بل أصبحت تستخدم منظومة متكاملة تبدأ برصد المسيّرة، ثم تتبعها، قبل اختيار الوسيلة الأنسب لضمان التصدي لهذه المسيرات قبل وصولها إلى مواقعها.
ويؤكد خبراء الدفاع أن صغر حجم المسيّرات، وانخفاض ارتفاع تحليقها، وتكلفتها المنخفضة، جعلت مواجهتها أكثر تعقيداً من التعامل مع الطائرات التقليدية.
فكيف تعمل أنظمة الدفاع الجوي ضد المسيّرات؟
أولاً: رصد المسيّرة
حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن تعطيل أي مسيّرة يبدأ أولاً باكتشافها وتحديد هويتها، وهي مهمة ليست سهلة بسبب صغر حجمها وتصنيع كثير منها من مواد يصعب رصدها بالرادارات التقليدية.
وحسب تقرير لنادي ضباط بوتوماك (Potomac Officers Club)، وهو منظمة أميركية مخصصة لقادة وشركات قطاع المقاولات الحكومية والدفاع في منطقة العاصمة واشنطن، يتم رصد المسيّرات باستخدام مزيج من وسائل الاستشعار، تشمل الرادارات المتخصصة القادرة على اكتشاف الأجسام الصغيرة، وأجهزة التقاط الإشارات اللاسلكية، والكاميرات الحرارية لرصد حرارة المحركات والبطاريات، إضافة إلى مجسات صوتية ترصد صوت محركات المسيّرات.
والعام الماضي، بدأت بولندا ورومانيا نشر نظام دفاع أميركي جديد ضد المسيّرات الروسية يعرف باسم «ميروبس» (Merops، بعد سلسلة من الانتهاكات المتكرّرة للمجال الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي كشفت عن ثغرات أمنية في دفاعات الحلف وأثارت القلق في أوروبا.
وهذا النظام صغير الحجم بحيث يمكن تركيبه في الجزء الخلفي من شاحنة متوسطة. ويتميّز بقدرته على تحديد مواقع المسيّرات والاقتراب منها باستخدام الذكاء الاصطناعي، حتى في ظل تعطيل الاتصالات الإلكترونية أو أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، حسبما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
ثانياً: التتبع وتحديد مستوى التهديد
بعد اكتشاف الهدف، تبدأ أنظمة القيادة والسيطرة في متابعة مساره وسرعته وارتفاعه، مع تحليل ما إذا كان يشكل تهديداً حقيقياً أو مجرد جسم غير معادٍ، حسبما أكده تقرير «بي بي سي».
وتستخدم الأنظمة الحديثة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمييز المسيّرات عن الطيور والأهداف الأخرى، وتحديد أولويات التعامل معها إذا كان هناك أكثر من هدف في الوقت نفسه.
ثالثاً: التشويش الإلكتروني
توضح «بي بي سي» أن أكثر وسائل مواجهة المسيّرات انتشاراً هي التشويش الإلكتروني، إذ ترسل أجهزة متخصصة إشارات لاسلكية قوية على التردد نفسه الذي تستخدمه المسيّرة، ما يؤدي إلى قطع الاتصال بينها وبين المشغل.
ووفقاً لدان هيرمانسن، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي ديفنس» الدنماركية المتخصصة في تصنيع معداتٍ تشويش على الطائرات المسيّرة، فإن هذه التقنية تنجح في التعامل مع ما بين 80 و90 في المائة من المسيّرات، حيث لا تسقط مباشرة، وإنما تبتعد عن المنطقة أو تهبط بطريقة آمنة، كما يمكن تعطيل إشارات الملاحة لمنعها من استعادة مسارها.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، فإن التشويش يخضع لقيود تنظيمية، خاصة بالقرب من المطارات والمنشآت المدنية، لأنه قد يؤثر في أنظمة الاتصالات والملاحة الأخرى.
رابعاً: الاعتراض المباشر
تشير «بي بي سي» إلى أن بعض المسيّرات الحديثة أصبحت تعتمد على كابلات الألياف الضوئية أو الطيران الذاتي، ما يجعلها أقل تأثراً بالتشويش الإلكتروني.
وعندما يفشل التشويش أو تكون المسيّرة في مرحلة الهجوم، تنتقل المنظومة إلى الاعتراض المباشر باستخدام الوسيلة الأنسب، والتي قد تشمل صواريخ قصيرة المدى أو مدافع سريعة الإطلاق أو مسيّرات اعتراضية تصطدم بالهدف أو تنفجر بالقرب منه أو أنظمة تعتمد على أشعة الليزر في بعض التطبيقات الحديثة.
وأوضحت وكالة «رويترز» أن اختيار وسيلة الاعتراض يعتمد على سرعة المسيّرة وحجمها والمسافة الفاصلة بينها وبين الهدف.
الكونغو الديمقراطية تصعّد ضد رواندا أمام «العدل الدولية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5289337-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%91%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
الكونغو الديمقراطية تصعّد ضد رواندا أمام «العدل الدولية»
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
لجأت الكونغو الديمقراطية، للمرة الثالثة، إلى تقديم دعوى ضد رواندا تتهمها فيها بدعم جماعات مسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية على أراضيها، وسط مفاوضات جارية بين البلدين بشأن التطورات في شرق الكونغو.
تلك الخطوة، يرى خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، ستصعّد الأمور بين البلدين، وتعقّد مسار التفاهمات خلال المفاوضات الجارية، مؤكداً أهمية العمل على مقاربة شاملة لحل الأزمة بحضور كل الدول المعنية.
تحرك كونغولي جديد
وقالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، إن البلاد رفعت دعوى ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية بشأن دورها في الصراع المستمر منذ فترة طويلة في شرق البلاد، وفقاً لـ«رويترز».
وهذه هي المرة الثالثة التي تحاول فيها الكونغو الديمقراطية رفع دعوى ضد رواندا أمام محكمة العدل الدولية، التي تُعدّ أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وتختص بالفصل في الصراعات بين الدول والنظر في الانتهاكات المزعومة للمعاهدات الدولية، وسبق أن سحبت السلطات في كينشاسا الدعوى الأولى في 2001 لإعطاء مساحة للدبلوماسية، ورفضت محكمة العدل الدولية الدعوى الثانية في 2006 لعدم اختصاصها بالنظر فيها آنذاك.
واتهمت حكومة الكونغو رواندا، في بيان الجمعة، بانتهاك الاتفاقات الدولية، ومنها تلك المتعلقة بالإبادة الجماعية والتمييز العنصري والتعذيب، وإرسال قوات ودعم وتوجيه جماعات مسلحة لتنفيذ عمليات عسكرية غير مشروعة على أراضيها في أعقاب جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، مطالبة محكمة العدل الدولية بأن تأمر رواندا بوقف الانتهاكات المزعومة ومنح تعويضات للبلاد ولضحاياها.
ولم يصدر أي رد حتى الآن من حكومة رواندا، التي سبق أن نفت باستمرار المزاعم بأنها تدعم جماعات متمردة ناشطة في الكونغو.
ووفق «رويترز»، أكدت محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضاً باسم «المحكمة العالمية»، أنها تلقت طلباً من الكونغو برفع دعوى قضائية، وسبق أن انحاز خبراء الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى الكونغو الديمقراطية في إثبات مسؤولية رواندا عن تقديم الدعم إلى حركة «23 مارس» المتمردة، وهي جماعة مسلحة رئيسية في شرق البلاد.
وتعود جذور هذا الصراع المستمر منذ عقود إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وفرار فلول القوات المرتبطة بالإبادة عبر الحدود إلى شرق الكونغو.
ويرى المحلل في الشؤون الأفريقية، الدكتور محمد تورشين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن لجوء جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى محكمة العدل الدولية تصعيد جديد رغم أن هذا المسار لن يكتمل مجدداً، خصوصاً أنه يقتضي موافقة الطرف الآخر، وهي رواندا، في القبول بالإجراءات والقرارات التي تُتخذ من قِبل المحكمة.
ويعتقد تورشين أن استمرارية التصعيد في الكونغو وفي المنظمات الدولية ستترتب عليها بلا شك العديد من التبعات على مسار السلام، وتصعيد كل من «الجبهة الوطنية لتحرير رواندا»، وكذلك حركة «23 مارس» العمليات في البلدين، خصوصاً أن رواندا لم توقف دعمها للحركة المتمردة في الكونغو، وفي الاتجاه الآخر لا تزال «الجبهة الوطنية لتحرير رواندا» حاضرة ومدعومة من الحكومة الكونغولية.
مستقبل المفاوضات
ويأتي الموقف الكونغولي غداة استضافة لندن، الخميس، مفاوضات العاصمتين الجارتين كيغالي وكينشاسا، برعاية أميركية-قطرية-أفريقية بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق مسار السلام الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تصاعد العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية.
وعقدت لجنة الإشراف على اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب دولة قطر والولايات المتحدة، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأعربت اللجنة، حسب بيان لـ«الخارجية القطرية» مساء الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد القتال، وتأثير الهجمات بالطائرات المسيّرة على المدنيين، ومسار السلام، وتفاقم الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس إيبولا.
وجاء الاجتماع بعد شهرَين من الاجتماع الخامس في واشنطن، الذي تلاه تصاعد عمليات القتال، وعقد اجتماع اللجنة بعد نحو أسابيع قليلة من فرض واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو المدعمين من رواندا.
ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات تفاوض في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.
وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، بالإضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم بعد.
وفي ضوء تلك التطورات، يعتقد تورشين أن الوصول إلى تفاهمات من شأنها أن تُفضي إلى تحقيق سلام حقيقي هو أمر في غاية الصعوبة في الوقت الحاضر رغم عودة مباحثات السلام مجدداً خصوصاً أنها لم تحقق الكثير من النجاحات بعد، مما سيجعل الوضع شائكاً للغاية، ومسألة التوصل إلى اتفاق سلام ستكون بعيدة المنال حالياً.
وشدد تورشين على «أن السلام في منطقة البحيرات العظمى بحاجة إلى مقاربة شاملة يتم إشراك دول المنطقة كافّة فيها، وهي المنطقة التي تشهد تداخلاً قبلياً وإثنياً، ونعني بذلك رواندا، والكونغو، وبوروندي، وأوغندا»، مؤكداً وجوب حضور كل هذه الدول في هذا الأمر لمعالجة هذه المسائل بشكل جاد، وتحقيق السلام أو الأمن الإقليمي في إطار المحافظة على مصالح تلك المجموعات الموجودة.
حلول بسيطة ومنخفضة التكلفة لتبريد المدن في ظل الحرّ الشديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/5289196-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF
مياه نافورة تروكاديرو قرب برج إيفل في باريس تحولت إلى مسبح (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
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باريس:«الشرق الأوسط»
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حلول بسيطة ومنخفضة التكلفة لتبريد المدن في ظل الحرّ الشديد
مياه نافورة تروكاديرو قرب برج إيفل في باريس تحولت إلى مسبح (رويترز)
من المظلات وأجهزة رشّ المياه في الشوارع إلى النباتات المتسلقة، يؤكد خبراء أن ثمة حلولاً بسيطة وسريعة ومنخفضة التكلفة لمكافحة موجات الحر في المدن، إلى جانب زراعة الأشجار ومشاريع التجديد العمراني الكبرى.
يقول المخطط المُدني الفرنسي والمتخصص في التكيف مع التغير المناخي كليمان غايار، إن التحدي الذي تواجهه المدن يكمن في «جعل المساحات العامة أكثر راحة وسهولة للاستخدام خلال موجات الحر»، معتبراً أنّ ذلك يتطلب زيادة المساحات المظلَّلة.
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «إما أن تسمح طبيعة التربة بذلك، وفي هذه الحالة ينبغي إعطاء الأولوية لزراعة الأشجار، وإما أن يمكن تركيب أشرعة تظليل عن طريق تثبيتها على الواجهات القائمة».
وقد أعيد إحياء هذه الحلول التي تعود إلى القرن التاسع عشر بعد تطويرها، وانتشرت في مدينة تولوز بجنوب غربي فرنسا، حيث تفيد البلدية بأنها ساعدت على خفض الحرارة «بما يتراوح بين درجة واحدة وخمس درجات».
إلا أن هذه الأشرعة لا تخلو من السلبيات، من بينها خطر اقتلاعها خلال العواصف، وإعاقة وصول فرق الإطفاء إلى الواجهات، فضلاً عن احتمال الحد من التبريد الليلي إذا لم تكن منفذة للهواء.
يتجه بعض المدن إلى ابتكار حلول هجينة. ففي مدينة كوير (جنوب شرقي فرنسا) أطلقت البلدية مشروع «مدينة منخفضة الحرارة صيفاً»، متخذةً مجموعة من التدابير من بينها مظلات بسيطة للحد من الإشعاع الشمسي، ومظلة شمسية كهروضوئية مُصممة لتوليد الكهرباء لصالح مركز ثقافي.
ويتيح استخدام النباتات المتسلقة، مثل نبات الجنجل أو اللبلاب الخماسي الأوراق، توفير الظل على مساحات واسعة، سواء على الواجهات أو على الأسلاك ممتدة بين المباني.
وتقول لوينا تروفي، مديرة المشاريع في مركز الدراسات والخبرات بشأن المخاطر والبيئة والتنقل والتخطيط (سيريما): «إن عدداً متزايداً من المجموعات المحلية بات يختار نباتات مثل القفزات، لما توفره من ظل سريع، نظراً إلى كونها نباتاً سريع النمو».
وتُشكل إدارة الموارد المائية أيضاً أداة أساسية في هذا المجال.
في ليون (جنوب شرقي فرنسا)، يهدف مشروع «أشجار المطر» إلى تعزيز تسرب مياه الأمطار في أماكن سقوطها، من أجل إنشاء نقاط تبريد.
مقاعد مبردة
ولبلوغ هذا الهدف، توسّع المدينة الحفر المحيطة بالأشجار الموجودة، كما أًعيد تصميم شبكة الطرق لتجميع مياه الأمطار وتوجيهها نحو الأشجار عبر خنادق امتصاص ومجارٍ نباتية، بدلاً من تصريفها في شبكة الصرف الصحي.
يقول المندوب العام لجمعية المدن والأقاليم المستدامة الفرنسية سيباستيان ماير: «إن أولى المشكلات في هذا التكيف هي المياه، فمن دونها لا توجد نباتات. ولا يزال يتعيّن إحراز تقدم في التعامل مع مياه الأمطار بوصفها مورداً مهماً وليست مخلّفات، إذ تسهم في الحفاظ على المساحات الخضراء وتبريد المدن عبر عملية النتح التبخري».
ومن بين الحلول الأخرى أنظمة الرذاذ والمقاعد المبردة، التي تحافظ على برودتها عن طريق سحب الهواء من باطن الأرض، مثل الهواء الموجود في المحاجر ثم إعادة توزيعه.
وأظهرت تجربة أُجريت في باريس أن رشّ الشوارع بالماء يمكن أن يسهم بشكل ملحوظ في خفض حرارة الأسطح، لا سيما عندما يتم ذلك في نهاية اليوم لزيادة أثر التبخر.
ويقول غايار: «سنستخدم هذه الطريقة في الشوارع الضيقة، فكلما ضاق الشارع، كان أكثر راحةً خلال النهار، ولكن يصعب تصريف الحرارة ليلاً».
ويؤكد غايار أن الباحات الداخلية تبرز ضمن الحلول «منخفضة التقنية».
ويشير إلى أن «هذه الأفنية المظللة تعمل كمصائد للهواء البارد. فكلما ضاق الفناء، زادت برودته نهاراً، إذ تنخفض الحرارة فيه بما يصل إلى 9 درجات مئوية عن الخارج»، مع العلم أن التوسع العمراني قد قلّل انتشارها.
وتواجه هذه الحلول بدورها حدوداً واضحة في ظل موجات حرّ متزايدة التكرار والطول والشدة، مما يعرّض الأشجار أيضاً لحالة من الإجهاد المائي.
يدعو بعض الخبراء إلى اتباع مقاربة تشمل المساحات العامة والخاصة على السواء.
ويقول سيباستيان ماير: «بعد اعتماد استراتيجيات للتكيّف في المساحات العام التي تمثّل نحو 20 في المائة من مساحة المدن، تشكل المرحلة التالية نهجاً تشاركياً يشمل 80 في المائة، أي الشركات المالكة للعقارات، ومؤسسات الإسكان الاجتماعي، وجمعيات مالكي الوحدات السكنية، والهيئات الدينية».