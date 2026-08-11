الجيش الأميركي يعلن إطلاق النار على سفينة حاولت خرق حصار الموانئ الإيرانية

أعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما كانت تحاول الاقتراب من ميناء إيراني، في خرق للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأفادت القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) عبر منصة «إكس» بأن مروحية أطلقت صاروخين على غرفة محركات سفينة الشحن «فيلا نوفا» بعدما «تجاهل» طاقمها التحذيرات الأميركية.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق اليوم، أنَّها تلقَّت بلاغاً عن واقعة بين سفينة حاويات وقوات عسكرية في خليج عمان.

وأفادت مصادر أمنية بحرية إنَّ سفينة الحاويات يُعتقد أنَّها أُصيبت على مسافة نحو 71 ميلاً بحرياً من ساحل باكستان، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.