واشنطن تبحث إمكانية حصول تركيا على مقاتلات «إف-35»

أشار جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي، اليوم، إلى أن مراجعة جارية لبحث إمكانية بيع الولايات المتحدة لتركيا طائرات مقاتلة من طراز «إف-35»، في ضوء حصول أنقرة عام 2019 على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.
وقال فانس للصحافيين: «يقوم بيت وفريقه بمراجعة هذا الأمر حاليا، إذ توجد بعض الأمور التي يتعين علينا التحقق من استيفائها... امتثالا للقانون الأميركي. وطلب منا الرئيس القيام بذلك».
من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه «سيفعل شيئا على الأرجح» يُرضي تركيا، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان سيستجيب لرغبة أنقرة في الحصول على طائرات مقاتلة من طراز «إف-35» ومحركات نفاثة لازمة لطائراتها المقاتلة محلية الصنع.