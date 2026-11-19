كشف تقرير جديد عن تصاعد غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من نائبه جي دي فانس، بعدما حمَّل الأخير الحرب مع إيران مسؤولية الخسائر الفادحة التي تكبَّدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وفي تصريح مفاجئ، جاء بعد يوم واحد من سيطرة الديمقراطيِّين على مجلسَي النواب والشيوخ، كتب فانس على منصة «إكس»: «السبب في خسارتنا هو الحرب».

ورغم أن ترمب قلّل علناً من أهمية تصريحات نائبه، وأقرّ بأن ما قاله صحيح إلى حدٍّ كبير، فإنه أعرب في أحاديث خاصة مع مقربين منه عن استيائه، عاداً أنه كان ينبغي على فانس أن يضيف أن قرار خوض الحرب ضد إيران كان، رغم كل شيء، قراراً صائباً، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة «نيويورك تايمز».

وقال فانس، في معرض حديثه عن الحرب التي لا تحظى بشعبية، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة: «إذا أردت أن تجادل بأن الأمر كان يستحق العناء، وأن خسارة مجلس الشيوخ للسنوات الـ6 المقبلة كانت ثمناً يستحق الدفع، فافعل ذلك. وسواء اتفقت مع هذا الطرح أو اختلفت، فإنه يظل على الأقل موقفاً صادقاً. لكن الجميع يدركون سبب خسارتنا، وأي نقاش نزيه بشأن مسارنا المستقبلي يجب أن ينطلق من هذه النقطة».

وبعد أيام من نشر فانس ذلك التصريح المثير للجدل، قال ترمب للصحافيين إن نائبه «كان ينبغي عليه الإدلاء بتصريح إضافي»، مفاده: «لو أُتيحت لك الفرصة لتكرار التجربة، هل كنت ستفعل ذلك مجدداً؟ والإجابة هي: نعم».

واقترب ترمب من الإقرار بتحمّل جزء من المسؤولية عن الهزيمة الساحقة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، خلال مقابلة أجراها معه برنامج «60 دقيقة» في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الرئيس: «لم تعجبهم الحرب، ولم يعجبهم ارتفاع أسعار البنزين، خصوصاً أنني كنت قد نجحت في خفضها إلى مستويات متدنية. كما أن هناك، بشكل لا يُصدق، كراهية كبيرة تجاه إسرائيل».

لكن ترمب عاد ليحمِّل وسائل الإعلام المسؤولية بسبب تغطيتها السلبية، كما وجَّه اللوم إلى المرشحين الجمهوريين أنفسهم، قائلاً: «أعتقد أنه لو كان اسمي مدرجاً على بطاقة الاقتراع، لكان الوضع مختلفاً تماماً... لكن كان ينبغي حشد هؤلاء الناخبين لدعم مرشحين لم يكونوا يحظون بقبولهم».

وفي وقت لاحق، حرص فانس على إظهار وحدة الموقف داخل الإدارة بشأن الحرب مع إيران، إذ قال في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز»، بُثّت يوم الاثنين: «لا يوجد أي تباين في الرؤى».

وأضاف: «رئيس الولايات المتحدة هو مَن يتخذ القرارات. ومن الطبيعي أن تشهد الإدارة نقاشات ومداولات بشأن الخطوات الدقيقة الواجب اتخاذها، لكن عندما يتخذ الرئيس قراراً، فمن حقه أن يجد داخل إدارته فريقاً يساعده على تنفيذ ذلك القرار».

وفي الوقت الذي كان فيه ترمب مستاءً من تحليل فانس لنتائج الانتخابات، أشاد في أحاديث خاصة بوزير الخارجية ماركو روبيو، مشيراً إلى أنه قد يكون مرشحاً رئاسياً قوياً في انتخابات عام 2028، وفقاً لمصادر تحدثت إلى صحيفة «نيويورك تايمز».

وعقب انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، دافع روبيو بقوة عن موقف ترمب تجاه إيران، قائلاً إن الرئيس «حدد تهديداً حقيقياً للغاية... وتعامل معه».

وقال روبيو للصحافيين: «لقد تعامل معه، رغم أن القيام بما هو صائب من أجل البلاد، أي مواجهة التحديات الصعبة التي تمس أمننا القومي، قد لا يحظى بالضرورة بشعبية، لكنه يظل أمراً ضرورياً».

ويُطرح اسما فانس وروبيو بوصفهما مرشحَين محتملَين للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة.