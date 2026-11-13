أميركا توقف إقلاع جميع الطائرات لأسباب تتعلق بالسلامة

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، يوم الجمعة، قراراً بوقف إقلاع جميع الطائرات على مستوى البلاد «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية.

ويعني القرار أن الطائرات الموجودة في الجو يمكنها ‌الهبوط، لكن الطائرات ‌الموجودة على الأرض ​لن ‌يُسمح ⁠لها ​بالإقلاع.

وقبل الإعلان بوقت قصير، أوقفت الإدارة حركة الطيران في شيكاغو بسبب مشكلات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الإدارة: «يجب أن تظل جميع الطائرات المغادرة متوقفة في مكانها حتى إشعار آخر». وأوضحت الإدارة أن الرحلات الدولية سيتم التعامل معها على أساس كل حالة على حدة.

ولاحقاً، قال وزير ​النقل الأميركي شون ‌دافي إن قرار إدارة الطيران الفيدرالية سببه ‌مشكلة في الاتصالات تؤثر في جميع مراكز مراقبة الحركة الجوية، مضيفاً أن فنيي الهيئة يفحصون المشكلة.

ويُعد هذا ثاني قرار على مستوى البلاد لوقف جميع ⁠الرحلات المغادرة ⁠منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وكان القرار الآخر في يناير (كانون الثاني) 2023، حين أوقفت الهيئة جميع الرحلات الداخلية المغادرة لأقل من ساعتين.

وفي العام الماضي، أقر الكونغرس تمويلاً قيمته 12.5 مليار دولار لتحديث نظام الاتصالات المتقادم لدى الهيئة.

والجمعة، طلبت هيئة الطيران الفيدرالية والبيت الأبيض من الكونغرس ​تخصيص 30.1 مليار ​دولار أخرى للتعامل مع مشكلات أخرى.