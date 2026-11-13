بوكيتينو: مغادرة أميركا لقيادة يونايتد «أحد أصعب القرارات» في مسيرتي

ودّع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو كرة القدم الأميركية بتأثر كبير، الجمعة، واصفاً قراره ترك منصبه مدرباً للمنتخب الأميركي والانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه «أحد أصعب» القرارات في مسيرته.

وتحدث بوكيتينو (54 عاماً) إلى وسائل الإعلام في الولايات المتحدة بعد ساعات فقط من تعيينه رسمياً مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد عقب إقالة مايكل كاريك.

وكان المدرب الأرجنتيني قد وقّع في أغسطس (آب) الماضي تمديداً لعقده لأربع سنوات لمواصلة مهامه على رأس المنتخب الأميركي حتى كأس العالم 2030، لكنه لم يتمالك دموعه وهو يضع حداً لمشواره الناجح الذي استمر عامين.

قال: «تعلمنا الكثير منكم جميعاً، ومن هذا البلد الرائع. أعتقد أن هذا كان أحد أصعب القرارات في مسيرتي».

وسيواصل بوكيتينو مهامه للإشراف على مباراتي الولايات المتحدة المتتاليتين أمام هايتي في دوري أمم الكونكاكاف، السبت والثلاثاء المقبل، قبل أن يبدأ عمله مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأثر المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي مجدداً فيما كان يستعرض تجربته في الولايات المتحدة، التي قاد خلالها المنتخب إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم هذا العام.

وقال: «أود أن أقول للجهاز الفني واللاعبين شكراً جزيلاً على العامين الماضيين. لقد جعلتموني سعيداً جداً بالمشاركة في مشروع رائع. من الصعب عليّ الآن أن أنهي هذه التجربة».

وأضاف: «كنا متحمسين للغاية لمشاركة مشروع آمنا به حقاً. وهذا ما يجعل القرار أكثر صعوبة. من الصعب التحدث الآن لأنني شخص عاطفي جداً. من ناحية، هو قرار محزن للغاية، ومن ناحية أخرى، نحن محترفون ونسعى إلى تحقيق أحلامنا».

وتابع بوكيتينو الذي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد طوال مسيرته التدريبية، أن المفاوضات الخاصة بإتمام الانتقال جرت بسرعة كبيرة.

قال: «كل شيء حدث بسرعة كبيرة لأننا وصلنا إلى هنا الجمعة الماضي، وبدأت هذه الأخبار بالظهور بعد ظهر الأحد. كنا نتحدث مع الاتحاد، وأمس عندما تم التوصل إلى الاتفاق عقدنا اجتماعاً وأبلغت اللاعبين بالقرار. كانوا داعمين للغاية».

وأردف: «اتحاد كرة القدم الأميركي ومانشستر يونايتد اتفقا على أن نستمر في عملنا، وهذا لن يغيّر التزامنا».

وأكد الأرجنتيني أنه لم يكن يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي عندما وقّع تمديد عقده مع الاتحاد الأميركي في أغسطس، لكنه أقرّ بأن فرصة تدريب مانشستر يونايتد كانت أكبر من أن تُرفض.

وقال: «لم أقل يوماً إنني أرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي. لا تتاح في مسيرتك المهنية فرص كثيرة مع نادٍ مثل مانشستر يونايتد. من الصعب للغاية رفض مثل هذه الفرصة عندما تأتي». وأكمل: «لكنني أريد أن أوضح أن قرار تمديد العقد كان التزاماً تجاه الاتحاد».