دعم مصري - أميركي لمسار سياسي ليبي يُفضي إلى «تسوية شاملة»

تناولت محادثات مصرية - أميركية، الجمعة، «مستجدات الأزمة الليبية»، وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات «أهمية دعم مسار سياسي يُفضي إلى تسوية شاملة، تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق، وتحفظ مقدرات دولته».

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، الجمعة، فإن اللقاء تناول عدداً من الملفات والموضوعات الهامة، من بينها تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية سودانية، تحافظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

كما تطرقت محادثات عبد العاطي وبولس إلى مستجدات الأوضاع في «القرن الأفريقي»، والجهود المشتركة المبذولة لخفض التصعيد، والتأكيد على احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التهديد باستخدام القوة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الصراعات وتداعياته السلبية، وتعزز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وزير الخارجية المصري بحث الجمعة مع نظيره الإكوادوري آفاق تطوير العلاقات الثنائية (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

ويشارك عبد العاطي في أعمال الدورة السابعة عشرة من «منتدى صير بني ياس»، وذلك تلبية للدعوة الموجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وبحسب «الخارجية المصرية» تأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في إطار «حرص مصر على تعزيز الحوار والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة».

وعلى هامش «القمة» في الإمارات، التقى عبد العاطي، الجمعة، وزير خارجية الإكوادور روبيرتو بيسانتيس، وتناول اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى».

كما بحث الوزيران «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة التبادل التجاري». واستعرض وزير الخارجية المصري الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، ومزايا موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، كما تناول التنسيق في المحافل الدولية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره العراقي على هامش أعمال «منتدى صير بني ياس» في الإمارات (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

كما التقى عبد العاطي، الجمعة، على هامش المنتدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة، التي قام بها عبد العاطي إلى العراق، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والربط الكهربائي والنقل.

وأضاف متحدث «الخارجية المصرية» موضحاً أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وأكد بدر عبد العاطي «دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه».