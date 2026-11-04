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العالم الولايات المتحدة​

من «الموجة الزرقاء» إلى خسائر مرشحي ترمب... 6 خلاصات من انتخابات التجديد النصفي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة في تجمع انتخابي خاص بانتخابات التجديد النصفي بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة في تجمع انتخابي خاص بانتخابات التجديد النصفي بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)
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من «الموجة الزرقاء» إلى خسائر مرشحي ترمب... 6 خلاصات من انتخابات التجديد النصفي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة في تجمع انتخابي خاص بانتخابات التجديد النصفي بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة في تجمع انتخابي خاص بانتخابات التجديد النصفي بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)

حقق الديمقراطيون فوزاً ساحقاً في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، بعدما انتزعوا مقاعد ظلت لفترة طويلة تحت سيطرة الجمهوريين، وحصلوا على الأغلبية في مجلسَي الكونغرس، في وقت عبّر فيه الناخبون عن رفضهم لسياسات الرئيس دونالد ترمب عبر صناديق الاقتراع، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وفي نتائج غير متوقعة، تمكّن الديمقراطيون من هزيمة مرشحين جمهوريين يشغلون مناصب حالياً في سباقات مجلس الشيوخ بولايات تُعد تاريخياً من المعاقل المحافظة، وهي أيوا وكانساس وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس.

ورغم أن استطلاعات الرأي أشارت إلى تقدم الديمقراطيين في السباقات الانتخابية المتقاربة، فإنها لم تتوقع الحجم الكبير لهذا الفوز. وقد عكست النتائج استياء الناخبين من أداء ترمب الرئاسي، ولا سيما فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى الرغم من دعواته المتكررة للناخبين إلى التصويت كما لو أن اسمه لا يزال مدرجاً على بطاقات الاقتراع، رفض ترمب عدّ النتائج بمثابة رد فعل على رئاسته، مؤكداً أنه كان سيحقق فوزاً «بفارق كبير» لو كان مرشحاً في الانتخابات.

عداء يركض أمام مبنى الكابيتول الأميركي عند شروق الشمس بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في واشنطن (رويترز)

وفيما يلي أبرز النقاط المستخلصة من نتائج الانتخابات:

1. «موجة زرقاء» تمنح الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس

نجح الديمقراطيون في تحقيق «الموجة الزرقاء» التي كانوا يأملون بها، بعدما انتزعوا سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ وأكثر من عشرين مقعداً في مجلس النواب، إلى جانب زيادة عدد حكام الولايات المنتمين إلى الحزب الديمقراطي.

وبعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع، حقق الديمقراطيون سلسلة من الانتصارات في سباقات مجلس الشيوخ التي حظيت بمتابعة واسعة. وقبل منتصف الليل، أعلنت وكالة «أسوشييتد برس» حصول الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ، قبل أن يحسم سيطرته على مجلس النواب بعد أقل من ساعتين.

وبفضل سيطرتهم على مجلسَي الكونغرس، أصبح الديمقراطيون يمتلكون الصلاحيات اللازمة للتصدي لأجندة ترمب السياسية والتشريعية.

وجاءت نتائج مساء الثلاثاء واسعة النطاق، إذ تحولت ولايات ودوائر انتخابية كانت قد صوّتت لصالح ترمب قبل عامين إلى دعم منافسي حلفائه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

ووجد المرشحون الجمهوريون الذين يشغلون مناصب في معاقل تُعد مضمونة تقليدياً للحزب، مثل ولاية فلوريدا، أنفسهم أمام منافسات محتدمة مع مرشحين ديمقراطيين.

2. ترمب يتراجع عن دعوات التصويت وكأنه مرشح

في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مُني بها الجمهوريون، شدّد ترمب على أنه «لم يكن مدرجاً على بطاقات الاقتراع»، زاعماً أنه «كان سيفوز باكتساح» لو خاض الانتخابات بنفسه، في موقف يتناقض مع دعواته السابقة للناخبين إلى التصويت كما لو كان مرشحاً بالفعل.

فعلى مدى أسابيع، حثّ ترمب أنصاره على المشاركة في الانتخابات والتصويت وكأن اسمه مدرج على بطاقات الاقتراع، في محاولة لحشد الدعم لمرشحي الحزب الجمهوري. لكنه قلّل، مساء الثلاثاء، من أهمية المخاوف التي عدّت نتائج انتخابات التجديد النصفي انعكاساً لموقف الناخبين من رئاسته.

وقال ترمب: «لم أكن مدرجاً على بطاقات الاقتراع، ولو كنت كذلك، لفزنا باكتساح! شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر».

وفي تصريح لصحيفة «نيويورك تايمز»، كرر موقفه قائلاً: «لم أكن ضمن قائمة المرشحين، وبسبب ذلك، لم نتمكن من دفع عدد كافٍ من الناس للخروج والتصويت».

3. الديمقراطيون يحققون نتائج تفوق توقعات استطلاعات الرأي

قبل إجراء الانتخابات، رجّحت استطلاعات الرأي فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، مع احتمال سيطرتهم أيضاً على مجلس الشيوخ، بعدما أظهرت تقدماً طفيفاً لمرشحي الحزب الديمقراطي على منافسيهم الجمهوريين في عدد من السباقات التنافسية على مقاعد مجلس الشيوخ.

ومع ذلك، اتسمت التوقعات التي سبقت الانتخابات بالحذر بشأن فرص المرشحين الديمقراطيين، ويرجع ذلك جزئياً إلى إخفاق استطلاعات الرأي في التنبؤ بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وحذر خبراء استطلاعات الرأي في صحيفة «واشنطن بوست» من احتمال أن تكون بعض التوقعات مضللة، نظراً إلى أن الناخبين الديمقراطيين كانوا أكثر ميلاً للمشاركة في استطلاعات الرأي مقارنة بالناخبين الجمهوريين.

4. هزائم لمرشحين اختارهم ترمب ودعمهم شخصياً

في مؤشر آخر على تراجع التأييد لترمب بين الناخبين، خسر عدد من المرشحين الذين اختارهم الرئيس الأميركي شخصياً لخوض سباقات انتخابية رئيسية، أمام منافسيهم من الحزب الديمقراطي.

وتاريخياً، اعتاد المرشحون المدعومون من ترمب تحقيق نتائج قوية في الانتخابات التمهيدية والعامة، إلا أن هؤلاء المرشحين أخفقوا هذه المرة في إقناع الناخبين بمنحهم أصواتهم.

ففي سباق مجلس الشيوخ بولاية تكساس، خسر كين باكستون رغم حصوله على دعم ترمب خلال انتخابات تمهيدية شهدت منافسة شديدة.

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية، أخفقت دارلين غراهام في التغلب على منافستها الديمقراطية آني أندروز، على الرغم من أن ترمب كان قد دفع بغراهام للترشح لشغل المقعد الذي كان يشغله شقيقها الراحل، وكثّف جهوده الانتخابية لدعم حملتها.

أما في ولاية كارولاينا الشمالية، فقد اختار ترمب مايكل واتلي لمواجهة المرشح الديمقراطي روي كوبر في سباق مجلس الشيوخ، لكن واتلي لم يتمكن من تحقيق الفوز.

5. ترمب يهنئ الديمقراطيين ويقرّ بتأثير إيران وأسعار الوقود

خلال مساء الثلاثاء، أدلى ترمب بتصريحات لعدد من وسائل الإعلام الأميركية، اتسمت بلهجة تصالحية، أقرّ فيها بأن الديمقراطيين أدّوا «عملاً جيداً».

وأكد استعداده لقبول نتائج الانتخابات وتطلعه إلى العمل مع الحزب المعارض، رغم احتفاظه، بصفته رئيساً للولايات المتحدة، بصلاحية استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات التي قد يطرحها الديمقراطيون.

وفي الوقت نفسه، سعى ترمب إلى النأي بنفسه عن بعض المرشحين الجمهوريين الذين خاضوا الانتخابات، قائلاً: «في بعض الحالات، لم يحب الناخبون هؤلاء المرشحين، وفي حالات أخرى لم يكن هؤلاء المرشحون من أصدقائي».

كما أقرّ بأن التوترات المرتبطة بإيران، التي انعكست على أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة، أثّرت في نتائج التصويت.

وعدّ ترمب أن ارتفاع أسعار الوقود حال دون إدراك الناخبين مدى جودة أداء الاقتصاد خلال رئاسته «بالقدر الذي كان ينبغي عليهم إدراكه»، مضيفاً: «إيران هي السبب وراء ارتفاع أسعار البنزين».

6. عبد الرحمن السيد يصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية «الشيوخ»

حقق عبد الرحمن السيد فوزاً في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغان، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس، وذلك بعد منافسة كانت من بين أكثر السباقات الانتخابية تقارباً. وأسهم فوزه في إبقاء المقعد تحت سيطرة الحزب الديمقراطي.

عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

وتمكن عبد الرحمن من هزيمة منافسه الجمهوري مايك روجرز، الذي حظي بدعم مفاجئ من هالي ستيفنز، المنافسة السابقة لعبد الرحمن السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بعدما غيّرت موقفها في اللحظات الأخيرة وأعلنت دعمها لروجرز.

وكان هذا السباق من بين أكثر المنافسات حدة خلال انتخابات التجديد النصفي، إذ استحضر ترمب أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، ووصف عبد الرحمن السيد بأنه «جهادي»، من دون تقديم أي دليل يدعم هذا الاتهام، مما أثار موجة واسعة من الانتقادات.

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ناخبون يقفون بطابور للإدلاء بأصواتهم داخل مركز اقتراع في «أوفرلاند بارك» بولاية كانساس الأميركية يوم 3 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة «أسوشييتد برس (أ.ب)» أن المرشحين الديمقراطيين حققوا تقدماً ملحوظاً بين فئات ديمغرافية رئيسية من الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مستعيدين بذلك كثيراً من المكاسب التي حققها الرئيس دونالد ترمب بين القواعد الانتخابية التقليدية للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأظهر استطلاع آراء الناخبين، الذي أجرته وكالة «أسوشييتد برس»، وشمل أكثر من 100 ألف ناخب في جميع الولايات الـ50، أن الناخبين الشباب مالوا بقوة نحو اليسار.

وجاء أداء المرشحين الديمقراطيين بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً هذا العام أفضل بكثير من مستوى الدعم الذي حظيت به نائبة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، الديمقراطية كامالا هاريس، من هذه الفئة في استطلاع «أ.ب - فوكاست» الذي أجرته الوكالة عام 2024.

كما اتجه الناخبون الذين تعود أصولهم إلى بلدان ناطقة بالإسبانية، والذين مالوا أيضاً إلى تأييد ترمب في عام 2024، نحو الديمقراطيين هذا العام، وكذلك الناخبون السود، لا سيما الرجال منهم.

وأيد عدد كبير من الناخبين المعتدلين المرشحين الديمقراطيين على مستوى الولايات المتحدة، بعدما أعربت الغالبية العظمى منهم عن اعتقادها أن الكونغرس لا يبذل جهوداً كافية لفرض الضوابط والتوازنات على صلاحيات الرئيس. وكان هؤلاء الناخبون عاملاً مهماً في فوز الديمقراطيين بعدد من سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية.

وفي ظل تأكيد غالبية الناخبين أن التضخم تسبب لهم ولأسرهم في أعباء اقتصادية «معتدلة» على أقل تقدير خلال العام الماضي، فقد اتجه الناخبون الذين قلّ دخل أسرهم السنوي في عام 2025 عن 50 ألف دولار إلى الابتعاد عن الجمهوريين، مقارنة بمواقفهم في انتخابات عام 2024.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة «أسوشييتد برس» أن نحو 7 من كل 10 ناخبين تقل أعمارهم عن 30 عاماً على مستوى البلاد قالوا إنهم أيدوا «المرشح الديمقراطي» في السباق المحلي لمجلس النواب الأميركي، مقابل نحو 3 من كل 10 صوّتوا لمصلحة «المرشح الجمهوري». ويمثّل ذلك تحوّلاً كبيراً مقارنة بانتخابات عام 2024، عندما كانت أصوات الناخبين الأصغر سناً شبه مقسمة بالتساوي بين دونالد ترمب وكامالا هاريس.

كما صوّتت الغالبية العظمى من الناخبين الذين شاركوا في انتخابات التجديد النصفي لأول مرة، وهي فئة غالبيتها من الشباب، لمصلحة «المرشح الديمقراطي».

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العالم الولايات المتحدة​

570 مليون دولار... تكساس تُسجل «أغلى سباق انتخابات كونغرس» في ولاية أميركية

جيمس تالاريكو وجينا هينوجوسا يحتفلان بفوزهما في تكساس (رويترز)
جيمس تالاريكو وجينا هينوجوسا يحتفلان بفوزهما في تكساس (رويترز)
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570 مليون دولار... تكساس تُسجل «أغلى سباق انتخابات كونغرس» في ولاية أميركية

جيمس تالاريكو وجينا هينوجوسا يحتفلان بفوزهما في تكساس (رويترز)
جيمس تالاريكو وجينا هينوجوسا يحتفلان بفوزهما في تكساس (رويترز)

حقّق الديمقراطي جيمس تالاريكو، في سنّ 37 عاماً، الثلاثاء، إنجازاً بفوزه على كين باكستون وانتزاعه المقعد الوحيد للتجديد في مجلس الشيوخ في ولاية تكساس، معقل المحافظين المحسوب على دونالد ترمب.

وتزامن ذلك مع انتخاب الديمقراطية جينا هينوجوسا لمنصب حاكم الولاية، متغلبةً على الحاكم الجمهوري الحالي غريغ أبوت. ولم يحقّق الديمقراطيون أي فوز في أي انتخابات على مستوى الولاية منذ أكثر من 30 عاماً.

لكن هذا لم يكن الأمر الوحيد اللافت حول انتخابات الولاية، فتكساس سجلت أغلى سباق انتخابي «غير رئاسي» في تاريخ الولايات المتحدة.

إنفاق قياسي

وأصبحت ولاية تكساس مركز الثقل المالي في انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، فحسب أحدث بيانات شركة «أد إمباكت» (AdImpact)، تجاوز الإنفاق الإعلاني في السباق بين الجمهوري باكستون والديمقراطي تالاريكو حاجز الـ573 مليون دولار، ليصبح أغلى سباق غير رئاسي في التاريخ الأميركي.

وتجاوز هذا الرقم بذلك نظيره القياسي السابق المسجل في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية أوهايو عام 2024، والبالغ 542.7 مليون دولار.

و«AdImpact» هي شركة رائدة ومتخصصة في تتبع الإعلانات وتحليل البيانات التنافسية في الولايات المتحدة.

تأثير إيلون ماسك

وقبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء، بلغ الإنفاق على الإعلانات السياسية خلال هذه الدورة الانتخابية نحو 11.6 مليار دولار، لتصبح أغلى دورة انتخابية في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 8.9 مليار دولار في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وانتخابات الرئاسة لعام 2024 التي أُنفق خلالها نحو 11.2 مليار دولار على الإعلانات السياسية.

وأنفق الملياردير الأميركي إيلون ماسك ما يقرب من نصف مليار دولار في دورة انتخابات التجديد النصفي هذه، ما يجعله أكبر متبرع مُعلن عنه في السياسة الأميركية الحديثة. وأنفق ماسك مبالغ طائلة خصوصاً في ولاية تكساس؛ حيث يقيم وحيث يتخذ مقراً لأجزاء من محفظة أعماله التجارية الضخمة.

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العالم الولايات المتحدة​

من أصول مصرية وفلسطينية ولبنانية... وجوه عربية تفوز في انتخابات الكونغرس

عبد الرحمن السيد يتحدث خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان لمتابعة نتائج الانتخابات في ديترويت (إ.ب.أ)
عبد الرحمن السيد يتحدث خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان لمتابعة نتائج الانتخابات في ديترويت (إ.ب.أ)
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من أصول مصرية وفلسطينية ولبنانية... وجوه عربية تفوز في انتخابات الكونغرس

عبد الرحمن السيد يتحدث خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان لمتابعة نتائج الانتخابات في ديترويت (إ.ب.أ)
عبد الرحمن السيد يتحدث خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي بولاية ميشيغان لمتابعة نتائج الانتخابات في ديترويت (إ.ب.أ)

شهدت انتخابات التجديد النصفي الأميركية فوز عدد من المرشحين من أصول عربية بمقاعد في الكونغرس والمجالس التشريعية للولايات، في نتائج عززت حضور الجالية العربية في الحياة السياسية الأميركية.

وتصدر الفائزين عبد الرحمن السيد، الذي أصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي، إلى جانب رشيدة طليب وآدم حموي ودارين لحود، فيما حققت آبر قواس فوزاً في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك.

عبد الرحمن السيد... أول مسلم يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي

وحقق الديمقراطي عبد الرحمن السيد فوزاً في سباق مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، متغلباً على منافسه الجمهوري مايك روجرز، وفق النتائج التي أعلنتها وسائل إعلام أميركية، من بينها «رويترز» و«أسوشييتد برس».

ويُعد السيد، البالغ 42 عاماً، أول مسلم يُنتخب عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي. وهو ابن مهاجرين مصريين، وعمل سابقاً مسؤولاً للصحة العامة في ولاية ميشيغان، قبل دخوله المنافسة السياسية على المستوى الفيدرالي.

وركزت حملته الانتخابية على خفض تكاليف المعيشة للأسر العاملة، وتوسيع التغطية الصحية، والحد من نفوذ الشركات في السياسة الأميركية. كما تبنى مواقف معارضة للمساعدات العسكرية الأميركية غير المشروطة لإسرائيل، وانتقد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشارت «رويترز» إلى أن فوزه أبقى المقعد في أيدي الديمقراطيين، بعد قرار السيناتور الديمقراطي غاري بيترز عدم الترشح مجدداً. كما شكلت النتيجة محطة بارزة في مسيرة الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.

آدم حموي... طبيب مصري يدخل مجلس النواب عن نيوجيرسي

وفاز الطبيب الأميركي من أصول مصرية آدم حموي بمقعد الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي بمجلس النواب، متغلباً على منافسه الجمهوري غريغ ميلي، وفق ما أعلنته وكالة «أسوشييتد برس».

ويُعد حموي أول شخص من أصول مصرية يُنتخب لعضوية مجلس النواب عن ولاية نيوجيرسي، كما أصبح أول مسلم يمثل الولاية في الكونغرس الأميركي، حسب تقارير إعلامية تناولت النتيجة.

آدم حموي وهو يتحدث خلال مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» قبل اجتماع في البيت الأبيض بواشنطن 14 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

وحموي طبيب متخصص في الجراحة التجميلية والترميمية، وخدم بصفته جراحاً عسكرياً في الجيش الأميركي خلال حرب العراق. كما شارك في تقديم الرعاية الطبية لجرحى الحرب في قطاع غزة خلال عامي 2024 و2025، وعمل في مهمات إنسانية في عدد من الدول.

ووفق صحيفة «ذا ناشيونال»، حصل حموي على نحو 74 في المائة من الأصوات في السباق الانتخابي، ليحصد المقعد الذي شغر مع تقاعد النائبة الديمقراطية بوني واتسون كولمان.

رشيدة طليب تحتفظ بمقعدها في ميشيغان

واحتفظت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، الفلسطينية الأصل، بمقعدها في مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشرة في ولاية ميشيغان، بعد فوزها في الانتخابات، وفق توقعات وكالة «أسوشييتد برس».

وتُعد طليب، المولودة في مدينة ديترويت عام 1976 لأبوين فلسطينيين، من أبرز الوجوه ذات الأصول العربية في الكونغرس الأميركي. وكانت قد دخلت مجلس النواب للمرة الأولى عام 2019، لتصبح أول امرأة فلسطينية أميركية تنتخب لعضويته.

رشيدة طليب تتحدث خلال مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة 18 أكتوبر 2023 بالقرب من مبنى الكابيتول بواشنطن (أ.ب)

وتواصل طليب بذلك تمثيل دائرتها التي تضم مناطق في مدينة ديترويت ومحيطها، بعدما احتفظت بمقعدها في الانتخابات السابقة أيضاً.

دارين لحود... الجمهوري من أصول لبنانية يفوز بولاية جديدة

وفي ولاية إلينوي، فاز الجمهوري دارين لحود بإعادة انتخابه عن الدائرة السادسة عشرة في مجلس النواب، متغلباً على منافسه الديمقراطي بول نولي، وفق ما أعلنته وكالة «أسوشييتد برس».

ويستعد لحود، الذي انتُخب للمرة الأولى عام 2015، لبدء ولايته السابعة في الكونغرس. وهو نجل السياسي الجمهوري راي لحود، الذي شغل منصب وزير النقل الأميركي في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وكان عضواً في مجلس النواب.

دارين لحود (حسابه على إكس)

وتعود أصول عائلة لحود إلى بلدة إيطو في قضاء زغرتا شمال لبنان، إذ هاجر أجداده من جهة والده إلى الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر، واستقروا في مدينة بيوريا بولاية إلينوي. وكان والده راي لحود قد تحدث عن جذور العائلة اللبنانية في مقابلة مع مركز ميلر التابع لجامعة فرجينيا.

آبر قواس... أول فلسطينية أميركية تدخل مجلس شيوخ ولاية نيويورك

وعلى مستوى الولايات، فازت المرشحة الديمقراطية آبر قواس بمقعد الدائرة الثانية عشرة في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، لتصبح أول فلسطينية أميركية تنتخب لعضوية المجلس التشريعي في الولاية، وفق تقارير إعلامية أميركية.

وقواس، وهي ابنة لاجئين فلسطينيين ومنظمة مجتمعية من مدينة نيويورك، خاضت السباق عن دائرة تضم مناطق في حي كوينز، من بينها أستوريا ولونغ آيلاند سيتي وسنيسايد.

ويُشار إلى أن المقعد الذي فازت به قواس هو في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، وليس في مجلس الشيوخ الفيدرالي الأميركي في واشنطن.

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