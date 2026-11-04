انتصارات تاريخية للديمقراطيين في انتخابات حاكمي تكساس وجورجيا

يتجه الديمقراطيون صوب تحقيق مكاسب كبيرة في انتخابات حكام الولايات؛ إذ حققوا انتصارات في أوهايو، وتكساس، وأيوا، وجورجيا وويسكونسن، وفقاً لتقديرات وسائل الإعلام الأميركية، في حين لا يزال من السابق لأوانه تحديد نتائج عدد من السباقات الأخرى حتى صباح الأربعاء.

ودخلت مرشحتان التاريخ. ففي جورجيا، أصبحت الديمقراطية كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تُنتخب لمنصب حاكم الولاية في البلاد. وفي تكساس، أصبحت الديمقراطية جينا إينوهوسا أول حاكمة من أصل لاتيني في تاريخ الولاية، بعد أن هزمت الحاكم الجمهوري الحالي، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وشملت الانتخابات إجمالاً 36 سباقاً انتخابياً على منصب الحكام، واحتل تدني شعبية الرئيس دونالد ترمب وتكاليف المعيشة صدارة اهتمامات الناخبين، إلى جانب القضايا المحلية التي تراوحت بين حقوق المياه ومراكز البيانات ومعدلات الإصابة بالسرطان.

وإذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق مكاسب صافية لا تقل عن مقعدين، فسيتصدرون غالبية الولايات للمرة الأولى منذ عام 2010. وفيما يلي ثمانية انتخابات رئيسية لمنصب حاكم الولاية:

تكساس

هزمت إينوهوسا عضو مجلس نواب تكساس، حاكم الولاية جريج أبوت لتصبح أول ديمقراطية تُنتخب لهذا المنصب منذ عام 1990، كما أصبحت أول حاكمة من أصل لاتيني في تاريخ الولاية.

كانت إينوهوسا منافسة غير متوقعة لأحد أشهر حكام الولايات الجمهوريين وأكثرهم تمويلاً في البلاد. ووفقاً لصحيفة «تكساس تريبيون»، أنفق أبوت على حملته الانتخابية ما يقارب ثمانية أمثال ما أنفقته إينوهوسا.

جورجيا

فازت بوتومز، رئيسة بلدية أتلانتا السابقة، على الجمهوري ريك جاكسون الملياردير والمسؤول التنفيذي في مجال الرعاية الصحية، في السباق لخلافة الحاكم الجمهوري برايان كيمب. وبذلك، أصبحت أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة في الولايات المتحدة وأول ديمقراطية يجري اختيارها حاكمة لجورجيا منذ أكثر من ربع قرن.

عدَّ كلا الحزبين انتخابات منصب الحاكم بمثابة اختبار مبكر لمعنويات الناخبين في ولاية من المرجح أن تكون ساحة معركة حاسمة في انتخابات الرئاسة عام 2028.

أما جاكسون، الذي أنفق أكثر من 100 مليون دولار من أمواله الخاصة على الحملة الانتخابية، فقد أيَّد بشكل عام أجندة ترمب، في حين سعت بوتومز إلى حشد التحالف الديمقراطي المتنوع الذي ساعد بايدن على الفوز بالولاية في عام 2020.

اكتسبت بوتومز شهرة على مستوى البلاد في عام 2020 عندما تولت رئاسة بلدية أكبر مدن جورجيا خلال الاحتجاجات والاضطرابات المدنية وجائحة «كوفيد - 19». وتقع قاعدتها الانتخابية في منطقة أتلانتا الحضرية، التي أدى نموها السريع إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في جورجيا.

أوهايو

هزمت الديمقراطية الطبيبة إيمي أكتون رجل الأعمال الجمهوري فيفيك راماسوامي بعد سباق انتخابي جذب الاهتمام الوطني بسبب إعلان مثير للجدل ظهرت فيه والدة أكتون المنفصلة عنها. ففي مقطع فيديو نشرته حملة راماسوامي، نفت دونا آرثر رواية أكتون عن طفولة اتسمت بالمعاناة من التشرد والانتهاك الجنسي، وحثت سكان أوهايو على عدم التصويت لها.

الديمقراطية الطبيبة إيمي أكتون تحيي أنصارها بعد الإعلان عن فوزها في أوهايو (أ.ف.ب)

وقالت أكتون، المديرة السابقة لوزارة الصحة في أوهايو التي قادت استجابة الولاية لجائحة «كوفيد - 19»، إنها تعرضت للاعتداء الجنسي من زوج أمها الذي فر من الولاية بعد اتهامه باغتصاب ابنة زوجته، ولم يحاكم قط. وتوفي عام 2004.

وتلاشت سمعة الولاية بوصفها متأرجحة على الدوام بعد عام 2016، عندما فاز بها ترمب بدعم قوي من ناخبي الطبقة العاملة، الذين ساعدوا في تحويلها ولايةً يمكن الاعتماد عليها في التصويت لصالح الحزب الجمهوري. ولم يفز الديمقراطيون سوى بواحدة فقط من آخر تسع انتخابات لمنصب حاكم الولاية.

أيوا

فاز مراجع الحسابات روب ساند، وهو الديمقراطي الوحيد في أيوا الذي يشغل حالياً منصباً بالانتخاب على مستوى الولاية، على رجل الأعمال الجمهوري زاك لان في أول انتخابات على منصب حاكم شاغر منذ عام 2006؛ إذ لم تسع الحاكمة الجمهورية الحالية كيم رينولدز إلى إعادة انتخابها.

مراجع الحسابات الديمقراطي روب ساند (د.ب.أ)

وكانت معدلات الإصابة بالسرطان في الولاية، التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى البلاد بعد كنتاكي، مسألة رئيسية في الحملة الانتخابية إلى جانب قضايا أخرى، مثل تكلفة المعيشة. فقد سيطرت على اهتمامات الناخبين المخاوف من أن يكون التعرض للنترات والمبيدات الحشرية والملوثات البيئية الأخرى سبباً في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان.

وركزت المنافسة أيضاً على التعليم ومساءلة الحكومة. وخاض ساند حملته الانتخابية بصفته مراقباً مستقلاً ينتقد الإدارة المالية للجمهوريين وبرنامج تمويل خاص بالالتحاق بالمدارس الخاصة في الولاية. أما لان، فقد تبنى خفض الضرائب وحرية اختيار المدرسة ونهجاً أكثر تحفظاً تجاه القضايا الاجتماعية.

ويسكونسن

كان السؤال المحوري في سباق انتخابات حاكم ولاية ويسكونسن هو ما إذا كان الناخبون، الذين أيَّدوا ترمب في عام 2024 وبايدن في عام 2020، يريدون حاكماً متوافقاً مع الرئيس الجمهوري؟ وقلل الجمهوري توم تيفاني، النائب في الكونغرس لثلاث فترات الذي حظي بتأييد ترمب، من أهمية هذه الصلة. لكن منافسه الديمقراطي ديفيد كرولي المسؤول التنفيذي لمقاطعة ميلووكي، فاز في السباق بعد أن سعى إلى ربط تيفاني بأجندة ترمب.

الديمقراطي ديفيد كرولي (رويترز)

في الكونغرس، أيَّد تيفاني قضايا مثل الحق في حمل السلاح وخفض الضرائب، وشارك في طرح مشروع قانون اتحادي من شأنه حظر معظم عمليات الإجهاض بعد نحو ستة أسابيع من الحمل. أما كرولي، فقد ركز حملته الانتخابية على دعم الحق في الإجهاض. وتحظر ولاية ويسكونسن الإجهاض بعد 20 أسبوعاً من الحمل وتشترط فترة انتظار مدتها 24 ساعة.

نيفادا

في منافسة تركز على القدرة على تحمل التكاليف، يخوض الحاكم الجمهوري جو لومباردو سباقاً متقارباً مع منافسه الديمقراطي آرون فورد المدعي العام للولاية.

وعبَّر سكان نيفادا عن مخاوفهم بشأن الرسوم الجمركية وتباطؤ قطاع السياحة وارتفاع أسعار الوقود؛ ما أتاح لفورد فرصة للتغلب على لومباردو على الرغم من تفوق الحاكم الحالي في جمع التبرعات بنحو المثلين.

وبرزت مراكز البيانات قضية محورية في الحملة الانتخابية. فقد اقترح فورد وقف التخفيضات الضريبية الجديدة لمراكز البيانات، ويريد إلزام المطورين بحماية السكان من ارتفاع تكاليف الطاقة. كما دعا إلى فرض لوائح صارمة لحماية الوظائف من تأثير الذكاء الاصطناعي.

أما لومباردو، فدافع بشكل عام عن مراكز البيانات بصفتها محركاً للاقتصاد مع السعي في الوقت نفسه لفرض قيود جديدة على بعض الحوافز الضريبية التي جذبت هذه القطاع إلى الولاية.

أريزونا

أصبحت المياه مسألة انتخابية رئيسية في ولاية أريزونا التي تعاني الجفاف، حيث تسعى الحاكمة الديمقراطية كاتي هوبس إلى إعادة انتخابها في مواجهة النائب الجمهوري في الكونغرس آندي بيجز. ومن القضايا الرئيسية الأخرى، تكلفة المعيشة والهجرة، وتسعى هوبس إلى تصوير نفسها على أنها أكثر صرامة في مسألة أمن الحدود مقارنة بالعديد من الديمقراطيين على الصعيد الوطني.

تحتفل المدعية العامة لولاية أريزونا كريس مايز خلال حفل نظمه الديمقراطيون في أريزونا لمتابعة نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية (رويترز)

واحتلت حقوق الإجهاض مكانة بارزة في السباق الانتخابي، وتؤيدها هوبس في حين أن بيجز له سجل طويل في معارضتها. ووافق ناخبو أريزونا على تعديل دستوري يحمي حقوق الإجهاض في عام 2024.

ميشيغان

تُعدّ المنافسة في ميشيغان واحدة من أكثر السباقات تنافسية بين انتخابات حكام الولايات، حيث تتنافس الديمقراطية جوسلين بنسون ضد النائب الجمهوري جون جيمس. ويتنافس المرشحان لخلافة الحاكمة الديمقراطية جريتشن ويتمر التي انتهت مدة ولايتها؛ ما يجعل هذه الانتخابات من بين 19 سباقاً على مقاعد شاغرة في هذه الدورة الانتخابية.

وميشيغان ولاية متأرجحة منقسمة بشكل متقارب فاز بها ترمب في عامي 2016 و2024، في حين فاز بها بايدن في عام 2020.