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العالم الولايات المتحدة​

زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس النواب يتوعّد مستغلي مناصبهم للإثراء

زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز يتحدث خلال حفل متابعة نتائج الانتخابات (ا.ب)
زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز يتحدث خلال حفل متابعة نتائج الانتخابات (ا.ب)
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زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس النواب يتوعّد مستغلي مناصبهم للإثراء

زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز يتحدث خلال حفل متابعة نتائج الانتخابات (ا.ب)
زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز يتحدث خلال حفل متابعة نتائج الانتخابات (ا.ب)

تعهّد أبرز قادة الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، اليوم، استخدام الغالبية التي يُتوقع أن يحوزها حزبه في مكافحة الفساد، في انتخابات برزت فيها اتهامات للرئيس دونالد ترمب بالإثراء غير المشروع كإحدى القضايا الرئيسة لدى الناخبين.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في الكونغرس الجديد، أمام أنصاره «سنحاسب أولئك الذين جرّوا هذا البلد إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد».

وأضاف «عندما ينشغل مسؤولون في مناصب رفيعة بإثراء أنفسهم أو أفراد أسرهم أو أصدقائهم أو مموليهم، فإنهم لا يعيرون اهتماماً بتحسين حياة الشعب الأميركي».

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دونالد ترمب انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا

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العالم الولايات المتحدة​

زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس النواب يتوعّد مستغلي مناصبهم للإثراء

زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز يتحدث خلال حفل متابعة نتائج الانتخابات (ا.ب)
زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز يتحدث خلال حفل متابعة نتائج الانتخابات (ا.ب)
TT
TT

زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس النواب يتوعّد مستغلي مناصبهم للإثراء

زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز يتحدث خلال حفل متابعة نتائج الانتخابات (ا.ب)
زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز يتحدث خلال حفل متابعة نتائج الانتخابات (ا.ب)

تعهّد أبرز قادة الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي، اليوم، استخدام الغالبية التي يُتوقع أن يحوزها حزبه في مكافحة الفساد، في انتخابات برزت فيها اتهامات للرئيس دونالد ترمب بالإثراء غير المشروع كإحدى القضايا الرئيسة لدى الناخبين.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في الكونغرس الجديد، أمام أنصاره «سنحاسب أولئك الذين جرّوا هذا البلد إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد».

وأضاف «عندما ينشغل مسؤولون في مناصب رفيعة بإثراء أنفسهم أو أفراد أسرهم أو أصدقائهم أو مموليهم، فإنهم لا يعيرون اهتماماً بتحسين حياة الشعب الأميركي».

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دونالد ترمب انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
العالم الولايات المتحدة​

الأجواء في البيت الأبيض «تتسم بالتحدي» رغم مكاسب الديمقراطيين

مبنى الكابيتول كما بدا اليوم مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي (ا.ف.ب)
مبنى الكابيتول كما بدا اليوم مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي (ا.ف.ب)
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الأجواء في البيت الأبيض «تتسم بالتحدي» رغم مكاسب الديمقراطيين

مبنى الكابيتول كما بدا اليوم مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي (ا.ف.ب)
مبنى الكابيتول كما بدا اليوم مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي (ا.ف.ب)

أكد مسؤول في البيت الأبيض،أن الأجواء في مقر الرئاسة الأميركية تتسم بـ«التحدي»، رغم تحقيق الديمقراطيين انتصارات مبكرة، الثلاثاء، في انتخابات التجديد النصفي، في نتيجة تمثل ضربة للرئيس دونالد ترمب.

وقال المسؤول الأميركي بحسب وكالة الصحافة الأميركية: «الأجواء في البيت الأبيض تتسم بالتحدي»، مشيراً إلى أن ترمب سيوقف «اليسار المتطرف»، بغض النظر عن النتائج، وحذّر قائلا «استعدوا للآتي».

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أخبار أميركا انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ترمب يهاجم «فوكس نيوز» مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية

شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
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ترمب يهاجم «فوكس نيوز» مع بدء إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية

شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)
شاشة تعرض متابعة قناة «فوكس نيوز» لنتائج الانتخابات النصفية (ا.ف.ب)

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، هجوماً على قناة «فوكس نيوز» المحافظة، في ظل تصاعد إحباطه مع بدء ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي يتابعها من البيت الأبيض.

ونشر ترمب ثلاث رسائل غاضبة على منصته «تروث سوشال»، حمّل فيها القناة مسؤولية تراجع نسب المشاهدة، عازياً ذلك إلى ما وصفه بضعف ولائها له.

وقال ترمب في إحدى رسائله: «تشهد فوكس تراجعاً كبيراً، ليس بسببي، بل لأنها تقف ضدي!».

وفي منشور آخر، وصف أحد مقدمي البرامج في القناة بأنه «غبي جداً»، فيما هاجم في منشور ثالث استطلاعاً انتخابياً أجرته القناة، واصفاً إياه بأنه «الأسوأ».

وكتب أيضاً: «تتراجع نسب مشاهدة فوكس بقوة (27%) لأنها تمضي وقتاً طويلاً جداً في تغطية أخبار الديمقراطيين المهووسين بترمب!».

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية حاسمة لما تبقى من الولاية الرئاسية الثانية لترمب، إذ يواجه الجمهوريون احتمال فقدان أغلبيتهم في الكونغرس لصالح الديمقراطيين، ما قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات الرئيس.

وجاءت تصريحات ترمب قبل وقت قصير من استضافته سهرة لمتابعة نتائج الانتخابات، بحضور أعضاء حكومته ومسؤولين في إدارته، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة الصحافة الفرنسية: «بذل الرئيس كل ما في وسعه على الأرض وقام بكل ما يلزم»، مؤكداً أن الجمهوريين باتوا «في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل أربعة أسابيع».

وكان ترمب قد نظم تجمعات انتخابية شبه يومية خلال الشهر الذي سبق الانتخابات، داعياً الجمهوريين إلى «التصرف كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع»، رغم تراجع معدلات تأييده إلى مستويات قياسية منخفضة.

لكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن الديمقراطيين لديهم فرصة جيدة لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، في ظل استياء الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.

ولوّح ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي بي إس»، الثلاثاء، بأنه سيتحول إلى «السيد فيتو»، متعهداً بعرقلة أي تشريع يطرحه الديمقراطيون في حال فوزهم بالأغلبية.

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