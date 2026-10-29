الانتخابات النصفية الأميركية... ماذا يحدث إذا خسر ترمب الأغلبية في الكونغرس؟

مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، تتَّجه الأنظار إلى المنافسة على مقاعد الكونغرس، في استحقاق سيحدِّد موازين القوى بين الجمهوريِّين والديمقراطيِّين، ويؤثر في قدرة الرئيس دونالد ترمب على تمرير القوانين والموازنات خلال ما تبقَّى من ولايته.

ويشرح تقرير لموقع «إيه بي سي نيوز»، كيف تُجرى هذه الانتخابات، ومتى تبدأ النتائج بالظهور؟ وماذا يحدث إذا خسر ترمب الأغلبية في الكونغرس؟

ما الانتخابات النصفية؟

يصوِّت الأميركيون لاختيار رئيسهم كل 4 سنوات، لكنهم يستطيعون تحديد الحزب السياسي الذي يسيطر على الكونغرس، بمجلسيه، (النواب والشيوخ)، بوتيرة أكثر تكراراً.

وعندما ينتخب الأميركيون رئيساً جديداً، تُطرَح أيضاً مقاعد في المجلسين للتنافس الانتخابي.

أما في منتصف الولاية الرئاسية، فيعود الناخبون إلى صناديق الاقتراع لإعادة تحديد موازين القوى داخل الكونغرس، في انتخابات تُعرَف باسم «الانتخابات النصفية».

وتمنح هذه الانتخابات الناخبين فرصةً لتغيير موازين القوى في مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي.

هل تُطرح جميع مقاعد الكونغرس للانتخاب؟

تُجرى الانتخابات على جميع المقاعد الـ435 في مجلس النواب، في حين يُجدَّد نحو ثُلث مقاعد مجلس الشيوخ فقط.

ويعود ذلك إلى اختلاف مدة الولاية بين المجلسين؛ إذ يُنتخب أعضاء مجلس النواب لمدة سنتين، مقابل 6 سنوات لأعضاء مجلس الشيوخ، الذين تُجدَّد مقاعدهم على مراحل.

هل يمكن أن يخسر ترمب الانتخابات النصفية؟

رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يخوض الانتخابات هذه المرة، فإنَّ نتائجها ستحدِّد مقدار النفوذ السياسي الذي سيحتفظ به خلال الفترة المتبقية من ولايته.

فالكونغرس مسؤول عن سَنِّ القوانين الفيدرالية، والتَّحكُّم في الموازنة، وممارسة الرقابة على الرئيس.

ويسيطر الحزب الجمهوري، المعروف أيضاً باسم «الحزب الجمهوري الكبير (GOP)»، حالياً على مجلسَي الكونغرس، لكنه يواجه احتمال خسارتهما معاً.

وحتى إذا انتقلت السيطرة على أحد المجلسين فقط إلى الديمقراطيِّين، فسيصبح تمرير ترمب للقوانين والموازنات أكثر صعوبة، إذ سيضطر إلى التفاوض مع خصومه السياسيِّين. وقد يواجه أيضاً رقابةً أشدَّ على تصرفاته ومعاملاته التجارية.

متى تظهر النتائج؟

تبدأ النتائج بالظهور مساء الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق التوقيت الأميركي، على أن تستمر خلال الساعات الأولى من الأربعاء، بحسب الولايات والوقت الذي تُغلق فيه مراكز الاقتراع.

ويبدأ المسؤولون فرز الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع في كل ولاية، وقد تتضح النتائج الأولية خلال ساعات.

ومن المفترض أن تُفرَز غالبية أصوات الناخبين خلال ليلة الانتخابات في الولايات المتحدة، لكن اختلاف القواعد بين الولايات بشأن فرز بطاقات الاقتراع والإعلان عن النتائج قد يؤدي إلى تأخير النتائج في بعض المناطق.

وحتى عندما تنتهي عملية الفرز بسرعة، قد يستغرق الإعلان الرسمي عن الفائز في بعض السباقات أياماً، إذا كانت الفوارق بين المرشحين ضئيلة.

هل يمكن أن يطعن ترمب في نتائج الانتخابات؟

في ظلِّ استمرار ترمب في ترديد ادعاء غير صحيح بأنَّه فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يرى بعض المعلقين أنه قد يحاول الطعن في نتائج الانتخابات النصفية.

ودفع ذلك مجموعةً من السياسيِّين من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، إلى السعي للحصول على تعهدات من زملائهم بقبول نتائج الانتخابات.