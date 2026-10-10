قد تطال ميلانيا وبارون وحفيدته كاي... ترمب يخصص الملايين تحسباً لتحقيقات مع عائلته

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتمال فتح الديمقراطيين تحقيقات تطول أفراداً من عائلته، إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وقد تشمل التحقيقات السيدة الأولى ميلانيا ترمب، ونجله بارون، إلى جانب ملفات مالية وتجارية مرتبطة بأفراد من العائلة، في خطوة قد تزيد الضغوط السياسية والقانونية على الرئيس خلال ما تبقى من ولايته.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت»، فإن ترمب يشعر بـ«الغضب»، لكنه «ليس متفاجئاً» من هذا الاحتمال، ويستعد لتخصيص ملايين الدولارات من أصل 400 مليون دولار جمعها تجمعه السياسي «MAGA Inc.»، لتمويل الدفاع القانوني عن أفراد عائلته إذا اقتضت الحاجة. وكانت آمال الجمهوريين معلقة على أن يستخدم ترمب هذه الأموال في الحملات الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي.

وبحسب الصحيفة، قد تشمل التحقيقات المحتملة السيدة الأولى ميلانيا ترمب، وابنهما بارون، الذي يدرس حالياً في كلية ستيرن لإدارة الأعمال التابعة لجامعة نيويورك، في حرمها بالعاصمة واشنطن.

الديمقراطيون يلوّحون بالتحقيق في استفادة عائلة ترمب من الرئاسة

وعزل الديمقراطيون ترمب مرتين خلال ولايته الأولى، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برّأه في المرتين. وجاء العزل الأول على خلفية تهديده بحجب مساعدات عسكرية أقرها الكونغرس لأوكرانيا، ما لم يعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق مع جو بايدن. أما المرة الثانية، فجاءت على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني).

وفي هذه المرة أشار كبار الديمقراطيين إلى أنهم سيركزون، إذا استعادوا الأغلبية في الكونغرس، على ما يقولون إنه استخدام عائلة ترمب الرئاسة لتحقيق مكاسب مالية شخصية، وفق الصحيفة.

وعندما سُئل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا روبرت غارسيا، في مقابلة مع «بوليتيكو» في أغسطس (آب)، عن الشخصيات التي يرغب في استجوابها، قال: «من الناحية المثالية، أبناء الرئيس، والرئيس نفسه، والعائلة». كما أشار إلى مستشارين آخرين لترمب ومسؤولين في إدارته يرغب في الاستماع إلى إفاداتهم، بينهم سوزي وايلز، وستيفن ميلر، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس.

وفي المقابلة نفسها قال النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند جيمي راسكين: «هناك ما يكفي من فساد عائلة ترمب للجميع. لا أعتقد أننا بحاجة إلى القلق بشأن ذلك، فسنكتفي بتوزيع الملفات فيما بيننا».

ونقلت «ديلي ميل» عن مصدر في «الحزب الديمقراطي» قوله: «يجب ألا نترك حجراً من دون قلبه، وألا تكون هناك خطوط حمراء في التعامل مع أكثر العائلات فساداً في تاريخ أميركا».

قضية هانتر بايدن تفتح الباب أمام التحقيق مع أفراد العائلة

وكانت عائلات الرؤساء تُعدّ تقليدياً خارج نطاق الاستهداف السياسي المباشر، لكن مساعي الجمهوريين في مجلس النواب للتحقيق مع هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن، عام 2024، أرست سابقة واضحة للتحقيق مع أفراد عائلة الرئيس.

وفي يوليو (تموز) الماضي أعربت النائبة الديمقراطية عن ولاية أريزونا ياسمين أنصاري عن رغبتها في الاستماع إلى إفادة بارون ترمب أمام الكونغرس بشأن صلات مزعومة تربطه بالمؤثر أندرو تيت، وذلك بعد توقيف الأخير وشقيقه تريستان في ميامي.

وقالت أنصاري لموقع «ميديايت»: «بارون ترمب شخص بالغ. وهو منخرط بصورة وثيقة في دائرة ترمب، وفيما يُعرف بثقافة (المانوسفير) على الإنترنت، وله تأثير كبير. لذلك يجب أن يخضع للمساءلة إذا ارتكب أي مخالفات».

دونالد ترمب وابنه بارون في صورة من عام 2020 (أ.ف.ب)

وكان بارون أيضاً أحد مؤسسي شركة العائلة للعملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، إلى جانب أخويه غير الشقيقين دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، وهو نشاط أثار مخاوف الديمقراطيين منذ فترة طويلة.

صفقة وثائقية عن ميلانيا ترمب تحت المجهر

في المقابل، كانت ميلانيا ترمب محور رسالة وجّهتها السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن والنائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا هانك جونسون إلى رئيس شركة «أمازون» ومديرها التنفيذي آندي جاسي في مارس (آذار).

وتساءل المشرّعان في الرسالة عما إذا كانت الصفقة التي أبرمتها الشركة لإنتاج فيلم وثائقي عن السيدة الأولى، بقيمة 40 مليون دولار، تمثل «مغامرة في شباك التذاكر أم رشوة».

وإذا أُجبرت ميلانيا على المثول أمام الكونغرس، فستكون رابع سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تفعل ذلك، والأولى التي تدلي بشهادتها في قضية شخصية.

فقد أدلت إليانور روزفلت بشهادتها بشأن العمال المهاجرين عام 1940، وروزالين كارتر بشأن الصحة النفسية عام 1979، وهيلاري كلينتون بشأن إصلاح نظام الرعاية الصحية عام 1993.

MELANIAThe Record-Breaking FilmOnly on PrimeMarch 9th pic.twitter.com/XdtzUlva47 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) March 6, 2026

زواج دونالد ترمب الابن... والحفيدة كاي

قد تشمل الملفات التي تثير اهتمام الديمقراطيين أيضاً زواج دونالد ترمب الابن أخيراً في جزر البهاما، والذي أفادت تقارير بتمويله من قبل أوليغارشي روسي.

وقد تمتد التساؤلات، بحسب التقرير، إلى كاي ترمب، حفيدة الرئيس المراهقة، التي استخدمت البيت الأبيض خلفيةً للترويج لعلامتها التجارية الخاصة بالملابس.

وفي رد على هذه الاحتمالات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس لصحيفة «إندبندنت» إن الديمقراطيين استهدفوا ترمب وعائلته «بحملات اضطهاد وادعاءات كاذبة لأكثر من عقد».

وأضافت أن ترمب «لا يتصرف إلا بما يخدم المصالح الفضلى للشعب الأميركي»، معتبرة أن إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة جاءت رغم سنوات من «الأكاذيب والاتهامات الباطلة» التي وجهتها إليه وسائل إعلام وصفتها بأنها زائفة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

استطلاعات تمنح الديمقراطيين تقدماً قبل انتخابات نوفمبر

وتمنح استطلاعات الرأي الأخيرة الديمقراطيين تقدماً بتسع نقاط على الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، وسط توقعات بخسائر جمهورية كبيرة، على خلفية استياء الناخبين من إدارة ترمب للاقتصاد، والحرب مع إيران، وفقاً للتقرير.

وإذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، فقد يجد ترمب نفسه أمام مرحلة صعبة في ولايته، مع احتمال مواجهة مساعٍ لعزله للمرة الثالثة، وتراجع فرص تمرير التشريعات التي يسعى إلى إقرارها خلال ما تبقى من ولايته.