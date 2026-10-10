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العالم الولايات المتحدة​

قد تطال ميلانيا وبارون وحفيدته كاي... ترمب يخصص الملايين تحسباً لتحقيقات مع عائلته

دونالد ترمب مع أفراد عائلته (رويترز)
دونالد ترمب مع أفراد عائلته (رويترز)
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قد تطال ميلانيا وبارون وحفيدته كاي... ترمب يخصص الملايين تحسباً لتحقيقات مع عائلته

دونالد ترمب مع أفراد عائلته (رويترز)
دونالد ترمب مع أفراد عائلته (رويترز)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتمال فتح الديمقراطيين تحقيقات تطول أفراداً من عائلته، إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). وقد تشمل التحقيقات السيدة الأولى ميلانيا ترمب، ونجله بارون، إلى جانب ملفات مالية وتجارية مرتبطة بأفراد من العائلة، في خطوة قد تزيد الضغوط السياسية والقانونية على الرئيس خلال ما تبقى من ولايته.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت»، فإن ترمب يشعر بـ«الغضب»، لكنه «ليس متفاجئاً» من هذا الاحتمال، ويستعد لتخصيص ملايين الدولارات من أصل 400 مليون دولار جمعها تجمعه السياسي «MAGA Inc.»، لتمويل الدفاع القانوني عن أفراد عائلته إذا اقتضت الحاجة. وكانت آمال الجمهوريين معلقة على أن يستخدم ترمب هذه الأموال في الحملات الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي.

وبحسب الصحيفة، قد تشمل التحقيقات المحتملة السيدة الأولى ميلانيا ترمب، وابنهما بارون، الذي يدرس حالياً في كلية ستيرن لإدارة الأعمال التابعة لجامعة نيويورك، في حرمها بالعاصمة واشنطن.

الديمقراطيون يلوّحون بالتحقيق في استفادة عائلة ترمب من الرئاسة

وعزل الديمقراطيون ترمب مرتين خلال ولايته الأولى، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برّأه في المرتين. وجاء العزل الأول على خلفية تهديده بحجب مساعدات عسكرية أقرها الكونغرس لأوكرانيا، ما لم يعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق مع جو بايدن. أما المرة الثانية، فجاءت على خلفية اتهامه بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني).

وفي هذه المرة أشار كبار الديمقراطيين إلى أنهم سيركزون، إذا استعادوا الأغلبية في الكونغرس، على ما يقولون إنه استخدام عائلة ترمب الرئاسة لتحقيق مكاسب مالية شخصية، وفق الصحيفة.

وعندما سُئل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا روبرت غارسيا، في مقابلة مع «بوليتيكو» في أغسطس (آب)، عن الشخصيات التي يرغب في استجوابها، قال: «من الناحية المثالية، أبناء الرئيس، والرئيس نفسه، والعائلة». كما أشار إلى مستشارين آخرين لترمب ومسؤولين في إدارته يرغب في الاستماع إلى إفاداتهم، بينهم سوزي وايلز، وستيفن ميلر، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس.

وفي المقابلة نفسها قال النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند جيمي راسكين: «هناك ما يكفي من فساد عائلة ترمب للجميع. لا أعتقد أننا بحاجة إلى القلق بشأن ذلك، فسنكتفي بتوزيع الملفات فيما بيننا».

ونقلت «ديلي ميل» عن مصدر في «الحزب الديمقراطي» قوله: «يجب ألا نترك حجراً من دون قلبه، وألا تكون هناك خطوط حمراء في التعامل مع أكثر العائلات فساداً في تاريخ أميركا».

قضية هانتر بايدن تفتح الباب أمام التحقيق مع أفراد العائلة

وكانت عائلات الرؤساء تُعدّ تقليدياً خارج نطاق الاستهداف السياسي المباشر، لكن مساعي الجمهوريين في مجلس النواب للتحقيق مع هانتر بايدن، نجل الرئيس السابق جو بايدن، عام 2024، أرست سابقة واضحة للتحقيق مع أفراد عائلة الرئيس.

وفي يوليو (تموز) الماضي أعربت النائبة الديمقراطية عن ولاية أريزونا ياسمين أنصاري عن رغبتها في الاستماع إلى إفادة بارون ترمب أمام الكونغرس بشأن صلات مزعومة تربطه بالمؤثر أندرو تيت، وذلك بعد توقيف الأخير وشقيقه تريستان في ميامي.

وقالت أنصاري لموقع «ميديايت»: «بارون ترمب شخص بالغ. وهو منخرط بصورة وثيقة في دائرة ترمب، وفيما يُعرف بثقافة (المانوسفير) على الإنترنت، وله تأثير كبير. لذلك يجب أن يخضع للمساءلة إذا ارتكب أي مخالفات».

دونالد ترمب وابنه بارون في صورة من عام 2020 (أ.ف.ب)

وكان بارون أيضاً أحد مؤسسي شركة العائلة للعملات المشفرة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، إلى جانب أخويه غير الشقيقين دونالد ترمب الابن وإريك ترمب، وهو نشاط أثار مخاوف الديمقراطيين منذ فترة طويلة.

صفقة وثائقية عن ميلانيا ترمب تحت المجهر

في المقابل، كانت ميلانيا ترمب محور رسالة وجّهتها السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن والنائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا هانك جونسون إلى رئيس شركة «أمازون» ومديرها التنفيذي آندي جاسي في مارس (آذار).

وتساءل المشرّعان في الرسالة عما إذا كانت الصفقة التي أبرمتها الشركة لإنتاج فيلم وثائقي عن السيدة الأولى، بقيمة 40 مليون دولار، تمثل «مغامرة في شباك التذاكر أم رشوة».

وإذا أُجبرت ميلانيا على المثول أمام الكونغرس، فستكون رابع سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تفعل ذلك، والأولى التي تدلي بشهادتها في قضية شخصية.

فقد أدلت إليانور روزفلت بشهادتها بشأن العمال المهاجرين عام 1940، وروزالين كارتر بشأن الصحة النفسية عام 1979، وهيلاري كلينتون بشأن إصلاح نظام الرعاية الصحية عام 1993.

زواج دونالد ترمب الابن... والحفيدة كاي

قد تشمل الملفات التي تثير اهتمام الديمقراطيين أيضاً زواج دونالد ترمب الابن أخيراً في جزر البهاما، والذي أفادت تقارير بتمويله من قبل أوليغارشي روسي.

وقد تمتد التساؤلات، بحسب التقرير، إلى كاي ترمب، حفيدة الرئيس المراهقة، التي استخدمت البيت الأبيض خلفيةً للترويج لعلامتها التجارية الخاصة بالملابس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وفي رد على هذه الاحتمالات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس لصحيفة «إندبندنت» إن الديمقراطيين استهدفوا ترمب وعائلته «بحملات اضطهاد وادعاءات كاذبة لأكثر من عقد».

وأضافت أن ترمب «لا يتصرف إلا بما يخدم المصالح الفضلى للشعب الأميركي»، معتبرة أن إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة جاءت رغم سنوات من «الأكاذيب والاتهامات الباطلة» التي وجهتها إليه وسائل إعلام وصفتها بأنها زائفة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

استطلاعات تمنح الديمقراطيين تقدماً قبل انتخابات نوفمبر

وتمنح استطلاعات الرأي الأخيرة الديمقراطيين تقدماً بتسع نقاط على الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، وسط توقعات بخسائر جمهورية كبيرة، على خلفية استياء الناخبين من إدارة ترمب للاقتصاد، والحرب مع إيران، وفقاً للتقرير.

وإذا نجح الديمقراطيون في السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، فقد يجد ترمب نفسه أمام مرحلة صعبة في ولايته، مع احتمال مواجهة مساعٍ لعزله للمرة الثالثة، وتراجع فرص تمرير التشريعات التي يسعى إلى إقرارها خلال ما تبقى من ولايته.

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نضال حسن يظهر بعد نقله من مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو إلى سجن مقاطعة بيل في بيلتون بولاية تكساس 9 أبريل 2010 (أ.ف.ب)
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أول إعدام بـ«البث المباشر» في أميركا... نضال حسن من عيادة النفس إلى طابور الموت

نضال حسن يظهر بعد نقله من مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو إلى سجن مقاطعة بيل في بيلتون بولاية تكساس 9 أبريل 2010 (أ.ف.ب)
نضال حسن يظهر بعد نقله من مركز بروك الطبي العسكري في سان أنطونيو إلى سجن مقاطعة بيل في بيلتون بولاية تكساس 9 أبريل 2010 (أ.ف.ب)

في خطوة غير مسبوقة هزت الأركان السياسية والقانونية في واشنطن، يقف المجتمع الأميركي على أعتاب تحوّل تاريخي وأخلاقي بالغ الحساسية، إذ يتأهب البنتاغون لتنفيذ أول عملية إعدام علنية تُبث مباشرة عبر شبكة الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة الحديث بحق الرائد الطبيب النفسي السابق نضال مالك حسن يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتكتسب هذه القضية أبعاداً استثنائية لكونها تمثل أول عملية تنفيذ حكم إعدام عسكري رمياً بالرصاص منذ عام 1945؛ أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لتضع رتبة «رائد» في الجيش الأميركي تحت مقصلة العقوبة القصوى ليكون عبرة مشهودة أمام ملايين الشاشات بعد عقود طويلة من تجميد هذا النوع من الأحكام العسكرية.

صورة لنضال حسن تعود لعام 2007 في جامعة الخدمات الموحدة للعلوم الصحية وكان حسن يحمل رتبة نقيب في الجيش الأميركي وقت التقاط الصورة (ويكيبيديا)

الجذور والمنشأ بين التفوق والتطرف

ولد نضال مالك حسن في سبتمبر (أيلول) عام 1970 في مقاطعة أرلينغتون بولاية فرجينيا لعائلة من أصل فلسطيني، وتلقى تعليمه في المدارس الأميركية قبل أن يقرر الانضمام إلى المؤسسة العسكرية في عام 1988 فور تخرجه من المرحلة الثانوية.

تكفلت الحكومة الأميركية بتمويل دراسته الجامعية بشكل كامل حتى نال شهادة الطب النفسي، وبدأ يتدرج في الرتب العسكرية بثبات وثقة حتى حاز رتبة رائد طبيب في الجيش الأميركي، وهو موقع كان يؤهله لمستقبل مهني رفيع.

صورة نضال حسن في كتاب التخرج للمرحلة الثانوية عام 1986 (ويكيبيديا)

خلف هذا الستار العسكري المتميز، كانت هناك أزمة هوية حادة وصراع فكري مرير يتشكل في خفاء تام، وأظهرت التحقيقات اللاحقة أن حسن انخرط في مراسلات فكرية عميقة مع قادة متطرفين في الخارج، على رأسهم أنور العولقي، القيادي في تنظيم «القاعدة» حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأميركية.

بدأ حسن يعبر بشكل متزايد عن معارضته الشديدة للسياسات الخارجية الأميركية، معتبراً الحروب في العراق وأفغانستان هجوماً مباشراً على معتقداته، ووصلت هذه الأزمة إلى ذروتها عندما تلقى أوامر عسكرية رسمية تقضي بنقله للخدمة الميدانية في الجبهة الأفغانية.

نضال حسن في 29 يونيو 2012 (رويترز)

«فورت هود» وحمام الدم العشوائي

في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، وقبل أسابيع قليلة من موعد شحنه المقرر إلى أفغانستان، اتخذ الرائد نضال حسن قراره بالارتداد التام عن قسمه العسكري واقتحم مركز تجهيز الجنود الطبي في قاعدة «فورت هود» العسكرية الشهيرة بولاية تكساس.

استل حسن سلاحه الناري وفتح النار بكثافة وعشوائية مطلقة على زملائه العسكريين الذين كانوا عزلاً وينتظرون إجراء الفحوصات الطبية والتطعيمات الروتينية قبل الانتشار.

أسفر هذا الهجوم المباغت عن مقتل 13 شخصاً، من بينهم 12 عسكرياً ومدني واحد، بالإضافة إلى إصابة 32 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في مجزرة وُصفت بأنها أشد الهجمات دمويةً على قاعدة عسكرية أميركية في التاريخ الحديث.

انتهت المجزرة بإطلاق النار على حسن من قبل عناصر الأمن المدني في القاعدة، مما أدى إلى إصابته بشلل جزئي أقعده على كرسي متحرك منذ ذلك اليوم وحتى الآن.

الجنود ينقلون جندياً مصاباً في إطلاق النار في فورت هود (ويكيبيديا)

قاعة المحكمة والاعتراف الصادم

خلال محاكمته العسكرية التاريخية التي جرت في عام 2013، أقدم نضال حسن على خطوة أثارت ذهول الحاضرين عندما رفض الاستعانة بمحامين، وقرر تمثيل نفسه قانونياً أمام هيئة المحلفين العسكرية.

لم يبذل حسن أي جهد للدفاع عن نفسه أو التماس الأعذار، بل أعلن صراحة مسؤوليته الكاملة عن الحادثة أمام القضاة، مؤكداً أنه غيّر ولاءه وانتقل إلى الجانب الآخر حمايةً لمن اعتبرهم يحاربون ضد القوات الأميركية.

أدانته الهيئة المؤلفة من 13 ضابطاً عسكرياً بـ45 تهمة تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد، وصدر بحقه حكم نهائي بالإعدام نُقل على أثره إلى ثكنات الانضباط العسكري الصارمة في فورت ليفنوورث بولاية كانساس.

ولم يُدن حسن رسمياً بتهمة الإرهاب، نظراً لأن القانون الجنائي العسكري الأميركي لا يتضمن بنداً مستقلاً يحمل هذا المسمى، بل يعامل القضية جريمةَ قتل جماعي كبرى.

نضال حسن في عام 2003 وهو العام الذي تخرج فيه من جامعة الخدمات الموحدة للعلوم الصحية (ويكيبيديا)

مصادقة ترمب وإنهاء العقود الستة

بموجب القوانين العسكرية الأميركية الصارمة والمعقدة، لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي عسكري عامل إلا بعد صدور مصادقة رسمية وتوقيع نهائي من رئيس الولايات المتحدة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبعد استنفاد كافة درجات التقاضي والطعون القانونية المتاحة، ورفض المحكمة العليا لكافة التماساته، وقع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذ الحكم بناءً على توصية واضحة من وزير دفاعه بيت هيغسيث. يمهد هذا القرار الرئاسي الطريق لإنهاء عقود من غياب الإعدامات العسكرية، حيث تعد هذه العملية الأولى من نوعها في الجيش الأميركي بشكل عام منذ عام 1961 حين أُعدم الجندي جون بينيت شنقاً، وتكمن خصوصيتها التاريخية في كونها أول إعدام عسكري يُنفذ رمياً بالرصاص على وجه التحديد منذ إعدام الجندي إيدي سلوفيك بتهمة الفرار من الخدمة عام 1945 إبان الحرب العالمية الثانية.

شاشات الموت وانقسام البيت الأبيض

فجّرت وزارة الدفاع الأميركية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت أن عملية الإعدام رمياً بالرصاص ستكون علنية ومتاحة للمشاهدة مباشرة عبر منصات الإنترنت، وبرر البنتاغون هذا الإجراء غير المسبوق بالسعي إلى إيجاد رادع حاسم يوضح العواقب الوخيمة للخيانة العسكرية.

واختار المسؤولون تنفيذ الحكم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وهو التوقيت الدقيق الذي نفذ فيه حسن هجومه الدموي قبل سنوات في قاعدة «فورت هود».

أثار إعلان البث المباشر عاصفة من الجدل والانقسامات الحادة داخل أروقة السياسة الأميركية، وعبر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تحفظاته العميقة وشكوكه حيال علنية البث، مؤكداً أنه لن يتابع هذا المشهد إطلاقاً. وانتقد الديمقراطيون هذه الخطوة بشدة معتبرين إياها سلوكاً تراجعياً لا يليق بدولة مؤسسات، في حين أبدى بعض أقطاب الحزب الجمهوري اشمئزازهم من تحويل العدالة القضائية إلى استعراض إعلامي يماثل ممارسات الأنظمة الشمولية المتطرفة.

الصدام القانوني ودستورية البث العلني

يفتح قرار البث المباشر نفقاً قانونياً ودستورياً مظلماً ومثيراً للجدل في المنظومة القانونية الأميركية، إذ لم يسبق أن عُرضت عملية إعدام رسمية على الشاشات العامة في تاريخ البلاد الحديث منذ آخر إعدام علني مرخص أقيم في ثلاثينات القرن الماضي.

وتصطدم هذه الرغبة السياسية بالجدار التشريعي المعقد الذي ينظم علنية العقوبات، ويختلف بشكل جوهري بين القوانين المحلية والأنظمة الفيدرالية. تمنع القوانين المحلية في معظم الولايات الأميركية تصوير وبث أحكام الإعدام وتكتفي بحضور عدد محدود من الشهود والإعلاميين لتوثيق الشفافية فقط، بينما تحكم اللائحة العسكرية الفيدرالية رقم 190-55 الحضور بدائرة ضيقة تشمل أقارب الضحايا والصحافيين المعتمدين مع حظر مطلق لمن هم دون السن القانونية.

ورغم محاولات الدفاع تقديم التماسات عاجلة أمام المحاكم المدنية لتعطيل التنفيذ بناءً على هذه الثغرات، يبدو البنتاغون عازماً على تجاوز العقبات والمضي قدماً في تنفيذ الإعدام والبث في الموعد المحدد.

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العالم الولايات المتحدة​

أميركا: العاصفة «إساياس» تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في فلوريدا وألاباما

أشخاص يسيرون بالقرب من الشاطئ بينما تغمر الأمواج الطريق قبل وصول إعصار «إساياس» في فلوريدا (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من الشاطئ بينما تغمر الأمواج الطريق قبل وصول إعصار «إساياس» في فلوريدا (رويترز)
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أميركا: العاصفة «إساياس» تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في فلوريدا وألاباما

أشخاص يسيرون بالقرب من الشاطئ بينما تغمر الأمواج الطريق قبل وصول إعصار «إساياس» في فلوريدا (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من الشاطئ بينما تغمر الأمواج الطريق قبل وصول إعصار «إساياس» في فلوريدا (رويترز)

انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في ولاية ألاباما ومنطقة فلوريدا بانهاندل بالولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم السبت، بعدما ضربت العاصفة «إساياس» ساحل الخليج الأميركي بوصفه إعصاراً خطيراً وتسبب في غرق الطرق وسقوط الأشجار خلال تحركه إلى داخل المنطقة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وبلغت العاصفة اليابسة أمس الجمعة، بوصفها إعصاراً من الفئة الثانية، ثم تحرك بسرعة شمالاً عبر ألاباما في الوقت الذي انخفضت سرعة رياحه بشدة.

أشخاص يسترخون في ردهة فندق أثناء انقطاع التيار الكهربائي قبيل وصول إعصار «إساياس» إلى مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا (رويترز)

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن هذه الأحوال الجوية يمكن أن تتسبب في تكوّن أعاصير عبر أجزاء من فلوريدا بانهاندل لتصل إلى ولاية جورجيا وولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.

ووصل «إساياس» لليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا بوصفها أول إعصار في موسم الأطلسي.

شخص يسير وسط الرياح والأمطار أثناء مرور الإعصار «إساياس» في بينساكولا بولاية فلوريدا (أ.ف.ب)

وأفادت منصة «باورأوتيدج دوت كوم» بأن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 726 ألف مستهلك في فلوريا وألاباما في وقت مبكر من اليوم السبت.

ورغم أن العاصفة بدأت تضعف، فمن المتوقع هطول أمطار غزيرة أثناء تحركها نحو الداخل؛ حيث يُنتظر تساقط ما بين 4 و8 بوصات (10 إلى 20 سنتيمتراً) -أو أكثر- خلال عطلة نهاية الأسبوع في مناطق تشمل جنوب ألاباما، ومنطقتي فلوريدا بانهاندل وبيغ بيند في فلوريدا، وجنوب غربي جورجيا.

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العالم الولايات المتحدة​

أول عملية إعدام تُبث مباشرة في الولايات المتحدة... ماذا نعرف عن قضية نضال حسن؟

نضال حسن، المتهم بقتل 13 شخصاً وإصابة 31 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي في قاعدة "فورت هود" في نوفمبر 2009، يظهر في صورة غير مؤرخة في 29 يونيو 2012 (رويترز)
نضال حسن، المتهم بقتل 13 شخصاً وإصابة 31 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي في قاعدة "فورت هود" في نوفمبر 2009، يظهر في صورة غير مؤرخة في 29 يونيو 2012 (رويترز)
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أول عملية إعدام تُبث مباشرة في الولايات المتحدة... ماذا نعرف عن قضية نضال حسن؟

نضال حسن، المتهم بقتل 13 شخصاً وإصابة 31 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي في قاعدة "فورت هود" في نوفمبر 2009، يظهر في صورة غير مؤرخة في 29 يونيو 2012 (رويترز)
نضال حسن، المتهم بقتل 13 شخصاً وإصابة 31 آخرين في حادث إطلاق نار عشوائي في قاعدة "فورت هود" في نوفمبر 2009، يظهر في صورة غير مؤرخة في 29 يونيو 2012 (رويترز)

تخطط وزارة الدفاع الأميركية لبث عملية إعدام قاتل مدان مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة أثارت انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في البلاد.

ومن المقرر إعدام نضال حسن، الرائد السابق في الجيش الأميركي، رمياً بالرصاص في 3 ديسمبر (كانون الأول)، وحسن هو مُطلق النار الذي قتل 13 شخصاً في قاعدة فورت هود العسكرية عام 2009. وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن عرض عملية القتل عبر الإنترنت من شأنه أن يشكل رادعاً يحول دون وقوع هجمات مستقبلية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنه يوافق على الخطة، لكن لا يزال يتعين اتخاذ قرار نهائي بشأنها. وإذا نُفذت كما هو مخطط لها، فستكون أول عملية إعدام في الولايات المتحدة تُبث على الإطلاق. وأثار قرار عرض عملية القتل الصادمة إدانات، وتساؤلات بشأن قانونيتها.

من هو نضال حسن؟

من المقرر إعدام نضال حسن، الرائد السابق في الجيش الأميركي والطبيب النفسي من ولاية فرجينيا، في 3 ديسمبر.

وقال جون غاليغان، المحامي المدني الذي يقدم المشورة لحسن، إنه كان أول من أبلغ حسن بموعد تنفيذ الحكم، بعدما رأى منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي بشأنه نشره المتحدث الرئيس باسم البنتاغون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال غاليغان لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن التعامل مع الحدث يجري كما لو كان «كرنفالاً»، وإنه يمثل «أقرب شيء إلى عقلية حشود الإعدام خارج نطاق القانون التي اعتدنا على رؤيتها في الأيام الخوالي».

وأقر حسن، وهو من مواليد ولاية فرجينيا، بإطلاق النار على 13 جندياً عزلاً، وقتلهم داخل مبنى طبي مكتظ في قاعدة فورت هود العسكرية الأميركية بولاية تكساس عام 2009.

وقال خلال محاكمته العسكرية عام 2013 إنه كان يعتقد أنه يحمي المسلمين وحركة «طالبان» في أفغانستان من الجيش الأميركي. وأُصيب حسن بالرصاص خلال الهجوم، ويستخدم الآن كرسياً متحركاً.

ماذا حدث في فورت هود؟

كانت عمليات القتل التي وقعت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 الأكثر دموية على الإطلاق في هجوم غير قتالي استهدف قاعدة عسكرية أميركية. وإلى جانب الجنود الـ13 الذين قُتلوا، أُصيب 32 آخرون في الهجوم.

هل يمكن لأي شخص مشاهدة عملية الإعدام؟

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستُفرض قيود على البث المباشر للحد من الفئات التي يمكنها مشاهدة الإعدام. وتختلف القواعد المتعلقة بكيفية تنفيذ أحكام الإعدام والأشخاص المسموح لهم بمشاهدتها من ولاية إلى أخرى، كما أن للجيش قواعده الخاصة.

وتشترط عدة ولايات أميركية إتاحة شكل من أشكال المشاهدة العامة لعمليات الإعدام، فيما تشترط ولايات كثيرة حضور صحافيين. وتسمح بعض الولايات للشخص المحكوم عليه بالإعدام بدعوة أشخاص لمشاهدة التنفيذ، بينما تتيح ولايات أخرى للمواطنين العاديين التطوع ليكونوا شهوداً.

وبموجب لائحة الجيش الأميركي رقم 190-55، التي تنظم عمليات الإعدام العسكرية، لا يُسمح بالحضور إلا لفئات محددة من الأشخاص، مثل الصحافيين، وأقارب المحكوم عليهم. ويُمنع من هم دون سن 18 عاماً من الحضور.

الأطفال سيشاهدون

ويقول منتقدو خطة البث المباشر لإعدام حسن إن منع الأطفال من مشاهدة العملية مباشرة، أو عبر تسجيلات تُنشر لاحقاً، سيكون أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً.

وقال أحد الناجين من هجوم فورت هود لـ«بي بي سي» إنه يعارض بث الإعدام مباشرة، بسبب مخاوف بشأن الرسالة التي قد يبعث بها إلى الشباب.

وقال ألونزو لونسفورد، الرقيب السابق في الجيش الأميركي الذي أُصيب بسبع طلقات نارية، إن مشاهدة الإعدام ينبغي أن تقتصر على الضحايا، وأفراد أسرهم. وأضاف: «أما بالنسبة إلى أسر القتلى وأسر الناجين، والناجين أنفسهم، فنعم، أعتقد أنه ينبغي أن يكون بإمكاننا مشاهدته من دون رقابة».

وفي حين نُفذت أكثر من 2700 عملية إعدام في 17 دولة خلال العام الماضي، لم تنفذ سوى دولتين عمليات إعدام علنية. وبحسب منظمة العفو الدولية، نُفذت 11 عملية إعدام علنية معروفة في إيران عام 2025، وست عمليات أخرى في أفغانستان.

هل بث الإعدام مباشرة أمر قانوني؟

حذرت الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، من أن بث الإعدام مباشرة «سيعد شكلاً من أشكال سوء المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة»، المحظورة بموجب القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، خلال الإحاطة الصحافية التي عُقدت الجمعة في نيويورك، إن «احتمال أن تعدم حكومة شخصاً علناً أو أمام كاميرات البث المباشر هو، بصراحة، أمر مقيت». وأضاف: «بثها على ‌الهواء مباشرة يجعلها، عملياً، ‌علنية، وقد يشكل ذلك انتهاكاً لحظر التعذيب... قيام حكومة بإعدام شخص علناً أو أمام كاميرات البث المباشر ‌أمر مقزز بكل صراحة».

ولا يزال من غير الواضح كيف أو أين يخطط الجيش الأميركي لبث العملية، وما إذا كان ذلك سيشكل انتهاكاً للقوانين أو اللوائح الأميركية. ومن المتوقع، في جميع الأحوال، تقديم طعون قانونية.

الإعدام على المنصات الرقمية؟

ولا تتيح منصة «تروث سوشيال»، المملوكة للرئيس ترمب، للمستخدمين ميزة البث المباشر للفيديو. وتحتفظ إدارة البيت الأبيض بحسابات وقنوات رسمية على المنصات الإلكترونية الأكثر استخداماً، والقادرة على بث مقاطع الفيديو مباشرة، وهي «ميتا»، و«يوتيوب»، و«تيك توك»، و«إكس».

وتحظر جميع هذه المنصات نشر الصور ومقاطع الفيديو العنيفة، وكذلك المحتوى الذي يعرض الموت، أو يمجد العنف، أو يحوله إلى مشهد استعراضي.

وتحظر شركة «ميتا»، المالكة لمنصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ثريدز»، صراحةً البث المباشر لعمليات الإعدام. أما «يوتيوب»، المملوكة لشركة «غوغل»، فتحظر جميع «المحتويات العنيفة أو الدموية التي تهدف إلى صدم المشاهدين، أو إثارة اشمئزازهم»، لكنها تشير إلى إمكانية استثناء «المحتوى الذي يحقق المصلحة العامة».

وتفرض «تيك توك» حظراً عاماً مماثلاً. وتنص سياستها على ما يلي: «لا نسمح بالمحتوى شديد الصراحة، أو العنف، أو الإزعاج، خصوصاً عندما يكون من الممكن أن يتسبب في ضيق عاطفي للمشاهدين». ويشمل ذلك «لحظة وفاة شخص ما» و«إطلاق النار على أحد الأفراد».

وقبل أسبوعين، حدّثت «تيك توك» سياستها لتشمل استثناءً محتملاً للحظر المفروض على المحتوى الصادم إذا كان يحقق «المصلحة العامة».

لماذا يجري التخطيط لإعدام علني الآن؟

تسمح عدة ولايات أميركية بتنفيذ أحكام الإعدام رمياً بالرصاص، أو باستخدام الصعق الكهربائي. وتُنفذ معظم عمليات الإعدام عن طريق الحقن المميتة التي تتضمن مزيجاً من الأدوية. لكن هذه الأدوية باتت تعاني نقصاً في المعروض، بسبب مخاوف شركات تصنيع الأدوية بشأن كيفية استخدامها.

وفشلت محاولة إعدام القاتلة المدانة كريستا بايك مؤخراً في ولاية تينيسي، ولا تزال أسباب الفشل قيد التحقيق. وأثار بعضهم تساؤلات بشأن عمر الأدوية المستخدمة.

وفي أعقاب فشل تنفيذ حكم الإعدام بحق بايك، بدأ مسؤولون يتساءلون عن الطرق الأخرى المتاحة لقتل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد خمسة أيام من فشل محاولة الإعدام بالحقن، أن حسن سيُعدم رمياً بالرصاص. وأيد ترمب الخطة، وقال إنه يوافق أيضاً على بث الإعدام مباشرة، لكن لم يُتخذ قرار نهائي في هذا الشأن. في المقابل، أعرب نائب الرئيس جي دي فانس عن شكوكه في تنفيذ الخطة، قائلاً إنه غير متأكد من حدوث ذلك، وإنه لا ينوي مشاهدة الإعدام على أي حال.

متى نُفذ آخر إعدام علني في الولايات المتحدة؟

كان آخر إعدام علني في الولايات المتحدة هو إعدام روسكو «ريد» جاكسون، الذي نُفذ أمام نحو 500 شخص داخل أحد المباني في ولاية ميسوري، وفقاً لمركز معلومات عقوبة الإعدام، الذي يتابع عمليات الإعدام في الولايات المتحدة.

أما أحدث عملية إعدام علنية حظيت بمتابعة واسعة وكانت لافتة للانتباه، فنُفذت في ولاية كنتاكي عام 1936. إذ أُعدم ريني بيتيا، المدان بالاغتصاب، شنقاً أمام حشد قُدر بنحو 20 ألف شخص في مكان مفتوح.

وسيكون إعدام حسن أول عملية إعدام ينفذها الجيش الأميركي منذ عام 1961، وأول عملية إعدام رمياً بالرصاص منذ الحرب العالمية الثانية. ففي عام 1961، أُعدم جندي أميركي شنقاً بعدما أُدين باغتصاب فتاة نمساوية تبلغ من العمر 11 عاماً. وفي يناير (كانون الثاني) 1945، خلال الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، أُعدم جندي أميركي شاب فارّ من الخدمة العسكرية رمياً بالرصاص.

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