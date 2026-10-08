81 طائرة أميركية مدمَّرة أو متضررة خلال حرب إيران... وتكلفة التعويض بالمليارات

كشف تقرير حديث صادر عن «خدمة أبحاث الكونغرس» أن 81 طائرة عسكرية أميركية دُمّرت أو تعرضت لأضرار، خلال الحرب مع إيران، في حين تتراوح التكلفة التقديرية لإصلاحها أو استبدالها بين 1.9 و3.3 مليار دولار.

وتُسلط هذه الأرقام الضوء على حجم الأضرار التي لحقت القدرات الجوية الأميركية خلال الحرب، وسط تساؤلات بشأن تكلفة إصلاح الطائرات المتضررة أو استبدالها.

ووفق شبكة «سي إن إن»، فإن التقرير، الصادر هذا الأسبوع، يشمل طائرات دُمّرت بالكامل، وأخرى تعرضت لأضرار متفاوتة؛ من بينها طائرات ثابتة الجناحين ومروحيات وطائرات مسيّرة.

وشكّلت الطائرات المسيّرة من طراز «إم كيو-9 ريبر» (MQ-9 Reaper) أكثر من نصف إجمالي الطائرات المُدرَجة ضِمن الخسائر.

وتُستخدم هذه المسيّرات في مجموعة واسعة من المهامّ العسكرية، تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع، إلى جانب تقديم الإسناد الجوي القريب.

ولم تقتصر الخسائر على الطائرات المسيّرة، بل شملت أيضاً بعضاً من أبرز الأصول الجوية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»؛ من بينها مقاتِلة من طراز «إف-35 إيه» (F-35A)، وطائرة «إي-3 سنتري» (E-3 Sentry).

وتُعد «إي-3 سنتري» طائرة إنذار مبكر وتحكُّم جوي، تعمل بأربعة محركات نفاثة، وتتميز بقبة رإدارية كبيرة تعلو هيكلها، وتُستخدم لرصد الأهداف وتتبعها.

خسائر بمليارات الدولارات

وقدّر التقرير التكلفة الإجمالية للطائرات المفقودة أو المتضررة بما يتراوح بين 1.9 و3.3 مليار دولار، استناداً إلى أرقام صادرة عن «مكتب الميزانية في الكونغرس».

ويتوقف حجم التكلفة النهائية على الخطط التي ستعتمدها وزارة الدفاع الأميركية للتعامل مع هذه الخسائر، بما في ذلك إصلاح الطائرات القابلة للعودة إلى الخدمة أو استبدال تلك التي لم يعد بالإمكان استخدامها.

لكن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من التكلفة العسكرية الأوسع للحرب مع إيران.

فوفق مصادر تحدثت إلى شبكة «سي إن إن»، بلغت التكلفة الإجمالية للحرب 45 مليار دولار على الأقل، وهو مبلغ يتجاوز بكثير قيمة الطائرات التي فُقدت أو تضررت.

ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت البنية التحتية للقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، بما فيها القواعد التي شهدت وقوع بعض خسائر الطائرات.

وأشار التقرير إلى أن بعض الطائرات المشمولة في إحصاء الخسائر ربما عادت بالفعل إلى الخدمة، نظراً إلى أن الأضرار التي لحقتها لم تكن جميعها بالدرجة نفسها من الخطورة.

ومن بين هذه الطائرات ثماني مقاتِلات من طراز «إف-15 سترايك إيغل» (F-15 Strike Eagle)، تعرضت لأضرار طفيفة على أثر ضربة إيرانية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

غموض يحيط بحجم الخسائر

تأتي هذه الأرقام في ظل استمرار الغموض الذي يحيط بالتقارير الصادرة عن وزارة الدفاع الأميركية بشأن الخسائر التي تكبدتها القوات، خلال الحرب مع إيران.

فحتى التقرير الذي أصدره المفتش العام للبنتاغون في سبتمبر، والذي تناول العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير (شباط) إلى 30 يونيو (حزيران) الماضيين، اعتمد على تقارير سابقة أعدّتها «خدمة أبحاث الكونغرس» لتحديد أعداد بعض الطائرات المفقودة.

تحديات أمام الكونغرس والبنتاغون

ولا تقتصر تداعيات هذه الخسائر على كلفتها المالية المباشرة، بل تطرح مجموعة من القضايا التي يتعيّن على الكونغرس النظر فيها، خلال المرحلة المقبلة.

وفي مقدمة هذه القضايا تحديد ما إذا كان ينبغي تخصيص تمويل إضافي لإصلاح الطائرات المتضررة، أو استبدال تلك التي خرجت من الخدمة، فضلاً عن تحديد حجم الموارد المطلوبة لتنفيذ هذه العمليات.

كما يبرز تساؤل بشأن مدى قدرة القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية على تلبية احتياجات الجيش من الطائرات والمُعدات البديلة.

وقد تمتد تداعيات هذه الاحتياجات إلى مبيعات الأسلحة الأميركية للشركاء الأجانب، في حال أثرت أولوية تعويض خسائر القوات الأميركية في القدرة على الوفاء بطلبيات التصدير أو مواعيد تسليمها.

وإلى جانب هذه التحديات، تثير الخسائر الجوية تساؤلات أوسع بشأن تأثير الحرب مع إيران في الوضع العسكري الأميركي خارج منطقة الشرق الأوسط.