انهار جزء من الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها بعدما استهدفت أوكرانيا هذا الموقع البارز لحركة النقل البري وسكك الحديد بصواريخ في هجوم ليلي كبير. في المقابل، استكملت موسكو استهداف جسور حيوية في أوكرانيا، إذ أطلقت صواريخ بالستية على معبرين نهريين رئيسيين في العاصمة كييف. وقالت إدارة العاصمة إن «الجسر الجنوبي تضرر، وجرى إغلاق الطريق أمام حركة المرور عليه»، لافتة أيضاً إلى أن «الجسر الشمالي تضرر، وجرى إغلاق الطريق أمام حركة المرور عليه في كلا الاتجاهين».

صورة التُقطتها طائرة مسيّرة تُظهر ألسنة اللهب والدخان تتصاعد عقب هجوم استهدف مستودعاً للنفط في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم (أرشيف - رويترز)

وأكدت السلطات المعينة في شبه الجزيرة القرم، الثلاثاء، تعرض الجسر لهجوم جديد؛ ما أدى إلى تعليق حركة المرور عليه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس».

وتأتي موجة الهجمات هذه قبيل اجتماع تاريخي يجمع قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا، ما قد يعرقل مساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصوير هذا اللقاء على أنه «قمة يالطا» جديدة لتقاسم مناطق النفوذ في العالم.

قوات الطوارئ تقوم بعملية إخماد الحرائق في القرم بعد مهاجمة شبه الجزيرة بمسيّرات أوكرانية (أرشيفية - أ.ب)

وكانت روسيا قد انتهت من إنشاء الجسر، الذي يربط أراضيها بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها، في عام 2014، ويوجد جسر آخر مخصص للسكك الحديدية يمتد بموازاة الجسر المخصص للسيارات. وكانت أوكرانيا استهدفت جسر القرم، المعروف أيضاً باسم جسر «كيرتش»، خلال الساعات الأولى من الصباح؛ ما أسفر عن إلحاق أضرار به، وفقاً للقطات مصورة تم تداولها في ذلك الوقت.

وتوقفت حركة المرور تماماً، بينما حث مسؤولون محليون نصبتهم روسيا في شبه الجزيرة، السكانَ على عدم الهلع، مؤكدين أن إمدادات الغذاء والسلع الأساسية لن تتأثر.

وكان زيلينسكي قد حذر من هجوم روسي واسع النطاق في الأيام التي سبقت الاجتماع المقرر عقده، الخميس، في مدينة شنجن الصينية، والذي سيجمع بوتين بكل من الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكتب زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مرفقاً منشوره بمقطع فيديو يظهر صاروخاً أوكرانياً يقترب من الجسر في جنح الظلام: «لقد عرضنا على روسيا مراراً خطوات نحو خفض التصعيد، لكن كل مقترح قوبل برفض قاطع». وأضاف: «نُذكّر روسيا أيضاً بأن الحرب ستعود دائماً إلى حيث بدأت».

وأظهرت صور نشرها جهاز الأمن الأوكراني أكواماً من الأنقاض الخرسانية على قاعدة الجسر الذي انقسم إلى جزأين تفصل بينهما فجوة واضحة يبلغ عرضها عشرات الأمتار. وتقول أوكرانيا منذ الأسبوع الماضي إن القيود المفروضة على السرعة في خدمة ستارشيلد، النسخة العسكرية من نظام ​الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ​ستارلينك، أعاقت عمليات الطائرات المسيرة التي تنفذها.

وقال الكرملين إن الجسر الذي يُعد رمزاً لحكم بوتين ولضم روسيا لشبه جزيرة القرم، سيتم إصلاحه، «وسيصبح أفضل من قبل». ومن المقرر أن تجتمع لجنة حكومية طارئة، الثلاثاء، لتقييم الأضرار، وتحديد أعمال الإصلاح المطلوبة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 1441 مسيّرة أوكرانية خلال هجوم مكثف وقع ليلاً، وهو ثاني أعلى عدد من الطائرات المسيّرة التي يتم إسقاطها في يوم واحد هذا العام. وذكر الحاكم الذي عيّنته روسيا في شبه جزيرة القرم أن شخصين قُتلا جراء الهجوم.

قطار شحن يسير على قضبان خط سكة حديدية يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم يوم 17 يوليو 2023 (أرشيفية - أ.ب)

في غضون ذلك، قال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إنه شن هجوماً على مصفاة ومجمع سالافات للنفط والبتروكيماويات بمنطقة باشكورتوستان الروسية. وفي منشور على تطبيق «تلغرام»، قالت هيئة الأركان العامة إن مصنع غازبروم نفتخيم سالافات، على مسافة نحو 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، تعرض للقصف خلال الليل، وسُمع دوي انفجارات، واندلع حريق في الموقع.

وأضافت: «سالافات ليس مصنعاً عادياً، بل إنه أحد أكبر مجمعات تكرير النفط والبتروكيماويات في روسيا، وقادر على معالجة نحو 10 ملايين طن من النفط سنوياً».

تأتي الضربات في ظل تجدد المساعي الأميركية لإنهاء الحرب، لكن الجهود الدبلوماسية فشلت حتى اللحظة في تحقيق اختراق فيما يتواصل القتال لشتاء آخر.

ورأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن نشر فرنسا جنوداً في أوكرانيا هو «مشاركة مباشرة» في الحرب، وذلك غداة تأكيد مصدر مطلع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن مجموعات من العسكريين تنتشر منذ أشهر لأداء مهمات غير قتالية، وقال لافروف: «نحن على علم بذلك. لقد أعربنا عن قلقنا... لم يعد الأمر دعماً لأوكرانيا، بل بات مشاركة مباشرة في الحرب».

تصاعد دخان فوق مبانٍ سكنية بعد ضربة على مستودع شركة روسية للتجارة الإلكترونية قرب سان بطرسبرغ (أ.ف.ب)

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الثلاثاء، أن ألمانيا والنرويج ستمولان حزمة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي الأميركية «باتريوت» لصالح أوكرانيا، في وقت تكافح فيه كييف للتصدي للهجمات الروسية.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن سيرغي ريابكوف، ‌نائب ‌وزير ​الخارجية الروسي، ‌قوله، ​الثلاثاء، إن ⁠موسكو ترفض رفضاً قاطعاً انضمام أوكرانيا المحتمل ⁠إلى ‌حلف شمال ‌الأطلسي، مضيفاً أن روسيا لم تتوصل حتى الآن إلى أي تفاهمات بشأن توقيت أو مكان أو فرص نجاح عقد جولة أخرى من المحادثات حول أوكرانيا.

وقال ريابكوف إن قادة روسيا والصين والولايات المتحدة سيواصلون الحوار بشأن التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

جنود أوكرانيون يجهزون مسيّرة هجومية تستخدم في عمليات ضد مواقع روسية (أ.ب)

وأضاف ريابكوف أن روسيا تعمل على تطوير أفكار إضافية تتعلق بالأمن الأوروبي، وذلك في أعقاب المحادثات التي جرت في أبوظبي. وأكد ريابكوف أن أي اتفاقات محتملة بشأن أوكرانيا ستتطلب موافقة البرلمان، وأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال أمراً «مرفوضاً بشكل قاطع» من جانب روسيا. وأوضح أنه لا توجد حالياً أي مناقشات حول مشاركة أطراف أوروبية في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا.

ومن العاصمة الفلبينية مانيلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنّه قد يعقد لقاءً ثنائياً مع نظيره الروسي «إذا كان ذلك متاحاً»، على هامش قمة «أبيك» التي ستشهد لقاءً ثلاثياً يجمعهما بنظيرهما الصيني. وتسعى موسكو إلى اتفاق واسع النطاق لإعادة صياغة «البنية الأمنية لأوروبا» كجزء من أي اتفاق لوقف القتال.

طالبت روسيا في الماضي بالحد من وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وسط وشرق أوروبا، وفرض قيود على نشر القوات الأجنبية والمعدات العسكرية في أوكرانيا.

أفراد من جماعة «آرت ليفت» الفنية يرفعون لوحات تصور الرؤساء ترمب وشي وبوتين بجوار نصب «الثلاثة الكبار» التذكاري الذي يضم قادة مؤتمر يالطا لعام 1945 روزفلت وستالين وتشرشل في حديقة ليفاديا بمدينة يالطا في شبه جزيرة القرم (رويترز)

وحذّر زيلينسكي من أن يكون الاجتماع بين رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة تكراراً لقمة يالطا، يعاد خلاله «توزيع مناطق النفوذ» في القرن الحادي والعشرين.

وعقدت تلك القمة التاريخية في فبراير (شباط) 1945، وحضرها قادة الدول الحليفة المناهضة لألمانيا النازية، أي الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، في قصر قرب منتجع يالطا الساحلي في شبه جزيرة القرم، لوضع ترتيبات أمنية في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.