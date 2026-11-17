بعد مرور 6 أعوام على حظر نشاطات «حزب الله» في ألمانيا وتصنيفه «إرهابياً»، تستمر الحملة الأمنية لإغلاق الجمعيات المرتبطة به وقد أعلنت سلطات ولاية برلين فجر الثلاثاء عن إغلاق وحظر جمعية الإرشاد و3 منظمات مرتبطة بها. واتهمت وزارة الداخلية المحلية في برلين الجمعية بتمويل تنظيم إرهابي ونشر بروباغاندا بين أتباع الطائفة الشيعية في برلين.

وقالت وزيرة الداخلية في ولاية برلين إيريس شبرانغر إن التحقيقات «أظهرت أن جمعية الإرشاد تعارض مبدأ التفاهم الدولي، كما أن أهدافها وأنشطتها تنتهك القانون الجنائي». وبحسب بيان للداخلية في برلين، فإن «الجمعية تقدم دعماً تنظيمياً ومالياً لـ(حزب الله) المصنف منظمة إرهابية، في لبنان». وأضافت شبرانغر أن قرار الحظر يعني أنه «بات محظوراً نشر أو استخدام العلامات التجارية للجمعية وللمنظمات التابعة لها بشكل علني»، مضيفة أنه سيتم إغلاق المواقع الإلكترونية التابعة لها.

ونفذ عناصر ملثمون من الشرطة الألمانية مداهمات طالت 28 موقعاً في برلين مرتبطاً بالجمعية، من بينها منازل أشخاص يديرون جمعية الإرشاد والجمعيات الثلاث المنبثقة عنها، وهي مركز القائم وجمعية الثقلين ومركز «قلم التعليمي». واستمرت المداهمة في المقر الرئيسي للجمعية في منطقة نويكولن في برلين أكثر من 7 ساعات، شوهد خلالها العشرات من عناصر الشرطة الملثمين يخرجون صناديق من داخل المركز تحمل أدلة. وأغلقت الشرطة الطريق العام أمام المركز لساعات ريثما تنتهي من عملياتها. وستخضع الأدلة التي تم رفعها إلى تحقيقات دقيقة قد تؤدي إلى خطوات أخرى تتخذها السلطات مثل حظر نشاطات جمعيات أخرى أو ملاحقة متهمين بتهم تتعلق بالإرهاب وتمويل الإرهاب.

مناصرون لـ«حزب الله» يتجمعون عند ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاغتياله (أرشيفية - أ.ب)

وقد ذكرت وزارة الداخلية في ولاية برلين أن جمعية الإرشاد استخدمت «عمل الشباب» لدعم «حزب الله»، فيما يبدو أنه على غرار نموذج «كشاف المهدي» التابع للحزب في لبنان. وبحسب بيان إعلان المداهمات، قالت وزارة الداخلية المحلية في ولاية برلين إن «حزب الله» «يروج للكفاح المسلح ضد إسرائيل عبر استخدام أساليب إرهابية... وإنه يجب الافتراض أنه سيواصل التخطيط لعمليات إرهابية ضد إسرائيل وضد مصالح إسرائيلية حتى خارج منطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان كذلك، فإن جمعية الإرشاد «استخدمت مسجدها تحت اسم (مركز القائم) إلى جانب أنشطة موجهة للشباب، لنشر دعاية (حزب الله) وآيديولوجياته المناهضة للدستور داخل أوساط المجتمع الشيعي في برلين». وأضافت أن قرار حظر الجمعية كان نتيجة تعاون وثيق بين سلطات برلين المحلية والسلطات الأمنية والقضائية على المستوى الفيدرالي. وأشارت إلى أن «الإدانات القضائية التي أصبحت نهائية وملزمة قانوناً، ضد مسؤولين في (حزب الله) داخل ألمانيا، ساهمت بشكل جوهري» في اتخاذ قرار إغلاق الجمعية.

وحاكمت ألمانيا منذ حظر «حزب الله» في عام 2020، خمسة أشخاص على الأقل لارتباطهم بالحزب وصدرت بحقهم أحكام نهائية لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

ولكن المخابرات الألمانية تصنف قرابة 1300 شخص على أنهم عناصر ناشطة داخل «حزب الله»، ومعظم هؤلاء لم يعتقلوا أو يحاكموا بعد. كما أنها حظرت ما يقارب 8 جمعيات مرتبطة بالحزب منذ تصنيفه إرهابياً؛ علماً بأن السلطات الأمنية تقدر عدد مراكزه بنحو 30 مركزاً. وتبرر السلطات الأمنية التأخير في ملاحقة جمعيات وأفراد الحزب بأسباب قانونية وضرورة جمع أدلة قادرة على الصمود داخل المحاكم. وتقول إن معظم المنظمات المرتبطة بالحزب تختبئ تحت عباءة إنسانية واجتماعية، ما يصعب مهمة إثبات ارتباطها بالإرهاب.

ورحبت نقابة الشرطة في ألمانيا بقرار حظر جمعية الإرشاد، وقال رئيس النقابة في برلين شتيفان فيه، في إشارة إلى المشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في برلين بقيادة حزب «دي لينكا» من أقصى اليسار والمتهم بأن لديه ميولاً متسامحة مع المتطرفين الإسلاميين وأفكاراً عدائية ضد الشرطة: «لقد أوضحنا ما نتوقعه من كل من يرغب في تحمل المسؤولية في برلين، ويتضمن ذلك اتخاذ مواقف واضحة ضد الفكر الإسلاموي ومعاداة السامية والاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على ذلك».

واعتبر عمدة برلين المنتهية ولايته كاي فاغنر، الذي خسر حزبه «المسيحي الديمقراطي» في الانتخابات المحلية، إن حظر جمعية الإرشاد هو إشارة وجهت إلى حزب «دي لينكا» الذي يسعى إلى تقليص صلاحيات الشرطة. وقال إن «الخطر الذي يهدد أمننا يأتي من المتطرفين وداعمي الإرهاب، لا من أولئك الذين يحموننا».