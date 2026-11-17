تتواصل التداعيات المالية للحرب الروسية الأوكرانية على المشهد الرياضي، مع استمرار حصول كرة القدم الروسية على تمويلات من المؤسسات الدولية، رغم إيقاف أنديتها ومنتخباتها عن المشاركة في البطولات الكبرى منذ عام 2022، وسط تساؤلات بشأن دور هذه الأموال في دعم الاقتصاد الروسي.

ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة «التلغراف» البريطانية، الثلاثاء، فإن الأندية الروسية حصلت على أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا) منذ بداية الحرب، بينما يُرجَّح أن تتجاوز إجمالي المدفوعات المقدمة إلى الاتحاد الروسي لكرة القدم 45 مليون جنيه إسترليني، مع احتساب المبالغ التي لم يُكشف عنها بعد.

وأوضح التحقيق أن «فيفا» دفع نحو 8 ملايين دولار للاتحاد الروسي بين عامي 2023 و2026 ضمن برنامج «فيفا فوروورد» المخصص لدعم الاتحادات الأعضاء، إلى جانب 1.19 مليون دولار عبر برنامج مزايا الأندية بعد كأس العالم 2022. ولم يكشف الاتحاد الدولي بعد عن قيمة المدفوعات الروسية المرتبطة بكأس العالم 2026.

من جهته، قدم «يويفا» نحو 33 مليون دولار للاتحاد الروسي خلال الفترة الممتدة من موسم 2021-2022 حتى نهاية موسم 2024-2025، وارتفعت المدفوعات تدريجياً لتصل إلى 10.4 مليون دولار في الموسم الأخير، عبر استثمارات المنتخبات والتضامن السنوي والمدفوعات المخصصة للأندية غير المشاركة في دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن تقترب مدفوعات موسم 2025-2026 من 13.2 مليون دولار

ولفتت «التلغراف» إلى أن استمرار هذه التحويلات يتزامن مع احتفاظ روسيا بعضويتها في الاتحادين الدولي والأوروبي، رغم إيقاف منتخباتها وأنديتها عن المشاركة في البطولات التابعة لهما بعد 4 أيام فقط من بدء الغزو في فبراير (شباط) 2022.

ولا يزال الاتحاد الروسي يحتفظ بحق التصويت في الانتخابات والمشاركة في اللجان المؤثرة داخل المؤسستين.

ويشغل ألكسندر ديوكوف، رئيس شركة «غازبروم» الروسية للطاقة والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، منصب رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، كما يشغل منصب نائب رئيس لجنة الاتحادات الوطنية في «يويفا»، ويشارك في لجنة مسابقات الأندية للرجال في «فيفا». وتضم اللجان التابعة للاتحاد الأوروبي 9 مسؤولين روسيين، مقابل 4 في لجان الاتحاد الدولي.

ولا تقتصر استفادة الكرة الروسية على التمويلات الرسمية؛ إذ كشف التحقيق أن الأندية الأوروبية دفعت نحو 217.6 مليون دولار للأندية الروسية مقابل التعاقد مع لاعبين منذ فبراير 2022، وفقاً لبيانات موقع «ترانسفير ماركت». ومن أبرز هذه الصفقات انتقال الحارس الروسي ماتفي سافونوف من كراسنودار إلى باريس سان جيرمان عام 2024 مقابل نحو 22.4 مليون دولار، قبل أن يُتوَّج مع النادي الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد أرنولد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «موسكينغوم» بولاية أوهايو الأميركية، قوله إن هذه الأموال مهمة للاقتصاد الروسي، وقد تسهم بصورة مباشرة في دعم المجهود الحربي؛ لكنه أشار إلى أن تقدير حجم الأموال التي وصلت إلى الحكومة الروسية يظل غير مؤكد، في ظل تراجع قيمة الروبل والظروف الاقتصادية داخل البلاد.

وفي موازاة ذلك، تزداد المؤشرات على اقتراب عودة روسيا إلى المنظومة الرياضية الدولية، بعدما انتقد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو في فبراير الماضي استمرار حظر المنتخبات الروسية، معتبراً أنه «لم يحقق شيئاً سوى خلق مزيد من الإحباط والكراهية»، ومشيراً إلى أن عودتها قد تكون مفيدة.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية مع اقتراب انتخابات رئاسة «فيفا» في مارس (آذار) المقبل؛ إذ يرى التحقيق أن موقف إنفانتينو قد يحظى بدعم الاتحاد الروسي في الانتخابات؛ خصوصاً مع طرحه إمكانية إعادة دمج روسيا في المنافسات الدولية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد رفعت في يوليو (تموز) الماضي تعليق عضوية اللجنة الأولمبية الروسية بصورة مؤقتة، في خطوة مهدت لمشاركة رياضييها في أولمبياد لوس أنجليس 2028، كما شارك رياضيون روس في دورة الألعاب الأولمبية للشباب هذا العام، وعُزف النشيد الوطني الروسي للمرة الأولى في فعالية تابعة للجنة منذ بدء الغزو.

لكن مسار العودة لا يزال يواجه اعتراضات؛ إذ تتمسك «يويفا» بموقفها القاضي باستمرار إيقاف الأندية والمنتخبات الروسية حتى انتهاء الحرب، بينما أعلنت دول أوروبية رفضها مواجهة الفرق الروسية في بعض المنافسات.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن أليكس سوبل، عضو البرلمان البريطاني ورئيس المجموعة البرلمانية المعنية بأوكرانيا، دعوته إلى فرض مقاطعة رياضية على روسيا على غرار تلك التي فُرضت على جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، مطالباً بمنع الدول التي تخوض مباريات غير رسمية أمام المنتخب الروسي من مواجهة إنجلترا وبقية المنتخبات البريطانية.

ويرى خبراء أن استخدام الرياضة لأغراض سياسية ليس جديداً في روسيا؛ إذ أشار ياكوف زون، المتخصص في الرياضة والسياسة الروسية بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إلى أن كرة القدم استُخدمت تاريخياً أداة للدعاية في العهدين السوفياتي والروسي، ولتعزيز الخطاب الوطني وتقديم الحرب بوصفها قضية عادلة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن عزل روسيا رياضياً لم يمنع استمرار علاقاتها المالية والمؤسسية مع كرة القدم الدولية، في وقت تتسع فيه النقاشات بشأن عودتها إلى المنافسات، وسط تحذيرات من أن إعادة دمجها قبل انتهاء الحرب قد تمنح الكرملين مكسباً سياسياً جديداً.