أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره التركي، هاكان فيدان، حرص بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليها، والتزام «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، بما يسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، الثلاثاء، عقب محادثات تناولت تطويرَ الشراكة السورية - التركية، والملفاتِ الإقليميةَ ذات الأهمية المشتركة. وقالت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» إن الشيباني أوضح أن المحادثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، وأكد أن الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءاتٍ عمليةً على أرض الواقع.
وأشار الشيباني إلى إنجاز تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع طاقته إلى 500 ميغاواط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا وإزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي - نصيبين قريباً.
وقال الشيباني: «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، استناداً إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».
مشروعات الربط
ولفت الوزير السوري إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً حيوياً بين أوروبا والخليج»، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.
وأوضح وزير الخارجية أن المحادثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه «بنية تحتية أساسية لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة استراتيجية لربط شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي».
ونقلت «سانا» عن الشيباني قوله بشأن الأمن المائي إن «الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين»، معرباً عن تطلع سوريا إلى «مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق».
التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين
وأكد الشيباني أن البلدين «يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 في المائة، بما يقربهما من الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار».
وأشار إلى «العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة للاجئين السوريين».
مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية
وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني «تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء الاعتداءات التي طالتها منذ شباط (فبراير) الماضي»، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني السوري.
وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، لا سيما مضيقي هرمز وباب المندب.
ولفت الشيباني إلى أن «سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى، وجسراً للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا». وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تركيا شريك لا غنى عنه في إرساء هذا البنيان.
كما أعلن الشيباني اقتراب موعد افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر المقبل.
بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «العلاقات بين البلدين تتعمق وتتعزز» مشيراً إلى إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.
وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي سببها النظام البائد.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».