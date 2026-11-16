الكرملين ينفي اتهامات إستونيا حول محاولة حرق أدت إلى إغلاق الحدودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341990-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
الكرملين ينفي اتهامات إستونيا حول محاولة حرق أدت إلى إغلاق الحدود
حواجز مضادة للدبابات تُعرف باسم «أسنان التنين» وأسلاك شائكة موضوعة على الجسر الحدودي في نارفا على الحدود بين إستونيا وروسيا (أ.ف.ب)
نفى الكرملين، الاثنين، اتهامات إستونيا لموسكو بالوقوف وراء محاولة حرق عمد دفعت تالين إلى إعلان إغلاق حدودها مع روسيا.
وصرح وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، الأحد، بأن جميع المعابر الحدودية مع روسيا ستغلق بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)؛ وذلك عقب محاولة لإضرام النار في شركة «ثريود سيستمز» المصنعة للطائرات المسيَّرة، والتي قالت تالين إنها كانت بتحريض من جهاز المخابرات العسكرية الروسي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اتهام إستونيا جزء مما وصفه بنمط من الادعاءات الكاذبة ضد موسكو تطلقها دول أوروبية. وأضاف بيسكوف: «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ولذلك؛ لا يمكننا قبول مثل هذه الاتهامات. لا نقبلها، ولا نتغاضى عنها، ونرفضها رفضاً تاماً»، وتابع قائلاً: «بالطبع، فإن قراراً كهذا بإغلاق جميع نقاط التفتيش والمعابر الحدودية – يبدو معه وكأن إستونيا تبني جداراً. وكما يظهر التاريخ، فقد شيدت العديد من الدول جدراناً، ولم تجلب هذه الجدران أي خير لمن أقاموها».
تشير تقارير إلى أن روسيا تنشر أكثر من 2000 جندي في مالي.
الشيخ محمد (نواكشوط)
تحذيرات من حادث نووي محتمل في أوكرانيا هذا الشتاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341995-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
هيكل «الاحتواء الآمن الجديد» (NSC) يغطي التابوت الخرساني القديم الذي يحوي بقايا المفاعل الرابع المتضرر في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وذلك في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا في منطقة كييف (رويترز)
قالت هيئات لتنظيم السلامة النووية تمثل 38 دولة، اليوم (الاثنين)، إن خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا آخذ في الازدياد هذا الشتاء، وحثت روسيا على وقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وتصعد موسكو من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت الطاقة الأوكرانية، مثل المحطات وخطوط الكهرباء ومحطات التوزيع الفرعية، وهي شبكة تصدعت بالفعل جراء الحرب المندلعة منذ نحو خمس سنوات.
وقالت الهيئات، في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء قبل نشره: «نعبر معاً... عن قلقنا البالغ إزاء المخاطر المتزايدة على السلامة النووية الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وهجماتها المستمرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد»، وأضافت: «نرى معاً أن هناك ضرورة ملحة لأن توقف روسيا هجماتها على المنشآت النووية الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة الضرورية لتشغيلها بأمان».
ويتمثل القلق الرئيسي للجهات التنظيمية في أنه دون إمدادات كهرباء مستقرة من الشبكة، تواجه المحطات النووية الأوكرانية صعوبة متزايدة لتبريد موادها النووية وتجنب حدوث انصهار.
وإذا حدث ذلك، فقد يتسرب نشاط إشعاعي كما حدث خلال كارثة تشرنوبل عام 1986، أسوأ حادثة للطاقة النووية المدنية في العالم، وتسبب الحادث في انتشار مواد مشعة في أجزاء من أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا وشمال ووسط أوروبا.
والهيئات التي أطلقت هذا النداء هي رابطة رؤساء السلطات الأوروبية المختصة بالحماية من الإشعاع ورابطة الهيئات التنظيمية النووية في أوروبا الغربية ورابطة رؤساء سلطات السلامة الإشعاعية في دول الشمال، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وتمثل هذه الهيئات مجتمعة 38 دولة منها جميع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وغيرها.
وقال بير ستراند، رئيس رابطتين من هذه الهيئات، إن الهجمات الروسية أصبحت أكثر فتكاً في الأسابيع الماضية مع استخدام موسكو، على سبيل المثال، طائرات مسيرة تحمل حمولات أكبر وتتميز بدقة أكبر في الاستهداف، وقال لوكالة «رويترز» للأنباء: «بسبب هذه الأساليب الجديدة التي يتبعها الروس... من الواضح أن خطر وقوع حادث نووي سيبلغ ذروته هذا الشتاء»، وأضاف أن أسوأ سيناريو سيكون انهيار شبكة الكهرباء الأوكرانية على مستوى البلاد مما سيؤثر في آن واحد على المفاعلات النووية التسعة العاملة في أوكرانيا. وتابع: «تعطل تسعة مفاعلات في الوقت نفسه مع احتمال حدوث تسرب (إشعاعي) سيشكل وضعاً خطيراً للغاية».
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجنب هذا الاحتمال وممارسة الضغط على روسيا لوقف هجماتها على البنية التحتية للطاقة.
وقال إنه في حال لم تفلح تلك الجهود، يجب على الدول الأوروبية التكاتف استعداداً للطوارئ لمواجهة العواقب المحتملة لأي حادث نووي.
ويوجد في أوكرانيا أربع محطات للطاقة النووية، ثلاث منها قيد التشغيل وتوفر نحو 80 في المائة من الطاقة المستخدمة هذا الشتاء. أما المحطة الرابعة زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، فهي تحت سيطرة روسيا قرب خط المواجهة.
ولا تنتج المحطة حالياً الكهرباء وتعتمد على مصدر طاقة خارجي للحفاظ على برودة المواد النووية وتجنب حدوث انصهار.
الكرملين ينفي اتهامات إستونيا حول محاولة حرق أدت إلى إغلاق الحدودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341990-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
الكرملين ينفي اتهامات إستونيا حول محاولة حرق أدت إلى إغلاق الحدود
حواجز مضادة للدبابات تُعرف باسم «أسنان التنين» وأسلاك شائكة موضوعة على الجسر الحدودي في نارفا على الحدود بين إستونيا وروسيا (أ.ف.ب)
نفى الكرملين، الاثنين، اتهامات إستونيا لموسكو بالوقوف وراء محاولة حرق عمد دفعت تالين إلى إعلان إغلاق حدودها مع روسيا.
وصرح وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا، الأحد، بأن جميع المعابر الحدودية مع روسيا ستغلق بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)؛ وذلك عقب محاولة لإضرام النار في شركة «ثريود سيستمز» المصنعة للطائرات المسيَّرة، والتي قالت تالين إنها كانت بتحريض من جهاز المخابرات العسكرية الروسي.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اتهام إستونيا جزء مما وصفه بنمط من الادعاءات الكاذبة ضد موسكو تطلقها دول أوروبية. وأضاف بيسكوف: «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. ولذلك؛ لا يمكننا قبول مثل هذه الاتهامات. لا نقبلها، ولا نتغاضى عنها، ونرفضها رفضاً تاماً»، وتابع قائلاً: «بالطبع، فإن قراراً كهذا بإغلاق جميع نقاط التفتيش والمعابر الحدودية – يبدو معه وكأن إستونيا تبني جداراً. وكما يظهر التاريخ، فقد شيدت العديد من الدول جدراناً، ولم تجلب هذه الجدران أي خير لمن أقاموها».
موسكو تعلن إسقاط أكثر من 1300 مسيّرة أوكرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341951-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-1300-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)
أعلنت روسيا، الاثنين، أنها أسقطت 1336 مسيّرة أوكرانية، وهو عدد مرتفع بشكل لافت، مشيرة إلى أن كييف استهدفت الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت خلال الليل 1336 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة، بينها منطقة موسكو، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر آزوف. وبحسب بيانات لوزارة الدفاع الروسية، يشكل هذا الرقم ثاني أعلى عدد من المسيّرات الأوكرانية التي تُطلق باتجاه روسيا في يوم واحد منذ بداية العام.
وأشارت وزارة الدفاع إلى إسقاط مسيّرات فوق مناطق تفير وبيلغورود وبريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وريازان وأوريل وفورونيج وفلاديمير وسمولينسك ونيجني نوفغورود وروستوف، بالإضافة إلى منطقة كراسنودار والعاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم.
وتأتي هذه الموجة من الهجمات الأوكرانية فيما تواصل روسيا قصف أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مساعٍ أميركية لإحياء المسار الدبلوماسي.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى شنجن في جنوب الصين، حيث يُفترض أن يلتقي نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وسيكون اللقاء الأول من نوعه بين الرؤساء الثلاثة، لكنّ مسؤولين أميركيين رجحوا ألا تكون الحرب في أوكرانيا على جدول الأعمال. وبحسب الصين، سيتطرق الرؤساء الثلاثة إلى قضية «السلام العالمي».
واستؤنفت الأسبوع الفائت في أبوظبي المفاوضات الروسية - الأوكرانية برعاية أميركية، سعياً إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، لكنها لم تحرز سوى تقدم محدود.
جسر استراتيجي
وقصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق «تلغرام» أن «العدو قصف جسر القرم، وبسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح».
ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إلى وقوع «أضرار طفيفة» في الموقع، مؤكداً في الوقت عينه أن التنقل عبر الجسر لا يزال ممكناً.
ومنذ بدء هجومها الواسع على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أعلنت روسيا مرات عدة أن جسر القرم الذي يتألف من جسر للسكك الحديد وآخر للسيارات، استُهدف بهجمات أوكرانية. وكان الجسر تضرر جراء انفجار شاحنة مفخخة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في هجوم حمّلت السلطات الروسية كييف المسؤولية عنه.
كما تعرّض الجسر لهجوم بمسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية في يوليو (تموز) 2023، ما أسفر عن أضرار جسيمة ومقتل مدنيَّين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، حاولت أوكرانيا عزل شبه جزيرة القرم عبر استهداف خطوط الإمداد الروسية ومنشآت الطاقة.
وتكتسب شبه جزيرة القرم أهمية خاصة بالنسبة إلى الكرملين، إذ تضم عدداً كبيراً من القواعد العسكرية الروسية، كما تشكّل منذ ضمّها عام 2014، رمزاً سياسياً بالغ الأهمية لبوتين.
ويأتي اعتراض المسيّرات الأوكرانية ليل الاثنين عقب ضربات أوكرانية استهدفت مصنعاً روسياً كبيراً للصناعات البتروكيميائية ومصفاة نفط ومنشأة للإنتاج العسكري. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات أن روسيا شنّت «هجوماً كبيراً» على أوديسا (جنوب)، كما استهدفت بضربات زابوريجيا (جنوب) ما أسفر عن مقتل شخصين، ودنيبروبتروفسك (وسط)، حيث قُتل شخص.