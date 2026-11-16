«حدوتة» يتصدر شباك التذاكر السعودي... وينكأ جروح الطفولة

بعد 4 أعوام على آخر بطولة سينمائية له، يعود النجم المصري أحمد حلمي إلى صالات السينما بفيلم «حدوتة»، الذي يستحضر آثار التنمر وندوب الطفولة التي تترك علامتها على مستقبل الإنسان. وخلال أيامه الثلاثة الأولى، تصدر الفيلم شباك التذاكر السعودي بإيرادات بلغت 5.7 مليون ريال (نحو 1.52 مليون دولار)، متقدماً بفارق واضح عن بقية الأفلام، في واحدة من أقوى افتتاحيات الأفلام المصرية في السعودية هذا العام.

بدأ «حدوتة» عرضه في السعودية مساء الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، وباع أكثر من 100 ألف تذكرة حتى نهاية السبت، واستحوذ بذلك على نحو 44 في المائة من إيرادات الصالات خلال أسبوع بلغت حصيلته 13.1 مليون ريال (نحو 3.49 مليون دولار)، وعلى نحو 40 في المائة من التذاكر المبيعة، أي إن «حدوتة» جمع في 3 أيام ما يقارب نصف حصيلة أسبوع كامل للسوق.

وتكتسب هذه البداية دلالتها في سوق اعتاد استقبال الأفلام المصرية بإقبال تجاري، ففي 2025، استحوذت تلك الأفلام على نحو 21 في المائة من إيرادات شباك التذاكر السعودي، محققةً 187.7 مليون ريال (نحو 50.1 مليون دولار) عبر 26 فيلماً، بالتالي يأتي «حدوتة» امتداداً لهذا الحضور، مع افتتاحية تميزه بحجمها وسرعة تحققها.

كما تأتي هذه العودة بعد سنوات تفاوتت فيها أصداء أفلام حلمي الأخيرة جماهيرياً ونقدياً، ليتداول الجمهور ممن استحسنوا الفيلم عبارة «الحمد لله على السلامة» تحيةً لعودته السينمائية واستحضاراً لأدواره الكوميدية القديمة.

يقدم حلمي كوميديا سوداء في فيلمه الجديد (imdb)

كوميديا سوداء وأزمة هويّة

يتناول «حدوتة» قصة رجل في الأربعين من عمره، لا يتذكر اسمه، يعمل في عالم العصابات «البلطجة»، وفي لحظة ما ينسى المكان الذي أخفى فيه شاهداً اختطفه، فيلجأ إلى إخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، تؤدي دورها أمينة خليل، بحثاً عن المعلومة التي فقدها. ومن جلسات التنويم واستعادة الذاكرة، تتفرع الحكاية إلى طفولته وماضيه، لتنتقل من مواقف الجريمة والمفارقة إلى دراما أكثر قتامة.

الفيلم من إخراج مازن أشرف، وتأليف أحمد عبد الرحمن، ويجمع عدداً كبيراً من ضيوف الشرف، من ماجد المصري وخالد الصاوي وشيرين ومحمد ممدوح. ويبدو الفيلم أقرب إلى الكوميديا السوداء منها إلى الكوميديا الخفيفة التي ارتبط بها حلمي في عدد من أدواره السابقة، إذ ينشأ الضحك من تناقضات البطل وآلامه، فيما يقود استرجاع الماضي إلى خط تراجيدي يفسر جانباً من شخصيته المضطربة، في دور يمزج فيه حلمي بين خفة الظل والهشاشة النفسية، ويظهر به في شكل لافت بنظارة سوداء عريضة وجاكيت أسود.

طفولة تلاحق صاحبها

وينجح الطفل عمر شريف في تجسيد طفولة حلمي في الفيلم، والتعامل مع مواقف التنمر والظروف الصعبة التي عاشها البطل في عام 1998 ثم تركت أثرها داخله في الزمن الحالي الذي يقدمه الفيلم (2026)، ومن خلال التلاعب الزمني ما بين الماضي والحاضر، يعيش الجمهور حالة من النوستالجيا تجاه التسعينات، إذ يقدم المخرج رؤية بصرية متقنة لتلك المرحلة، ويصدح صوت نجاة بأغنية «أنا بعشق البحر» حين يتذكر والدته، وكذلك حين يراها من جديد، في محاولة لبناء نسيج من الصور والأغاني والوجوه داخل البطل.

ويتجاوز استرجاع الذاكرة في «حدوتة» كشف ماضي البطل إلى محاولة التصالح مع الذات، إذ يرى الفيلم أن الطفولة تترك أثرها في تكوين الإنسان، وقد توقظ مواقف لاحقة جروحاً قديمة تنعكس على سلوكه، فيما تظل المصالحة معها ممكنة. وتضيف أمينة خليل إلى جلسات التنويم بُعداً علاجياً عبر إشاراتها إلى فرويد والكتابة العلاجية، لتصبح الجلسات مدخلاً إلى ذاكرة البطل ومواجهته لذاته.

أمينة خليل تساعد حلمي على استرجاع طفولته في الفيلم (imdb)

الفيلم الذي يأتي في ساعتين (120 دقيقة)، تشد ساعته الأولى الانتباه إلى اللغز المحيّر في القصة، وتأتي مشاهد الفلاش باك بوصفها الأقوى في الفيلم، لتكشف عن دوافع البطل تدريجياً وتمنح ماضيه وزناً عاطفياً، وتُفسر كل ما حدث له. ومع تقدم الأحداث، تخفت وتيرة التهديدات التي يهرب منها البطل، ويتراجع الإيقاع في منتصف الفيلم، فيترهل النص قليلاً، ثم تستعيد القصة قوتها مع النهاية، في مشهد يجمع حلمي مع طفلين عند القطار، وهو من أكثر لحظات الفيلم تأثيراً، بوصفها لحظة المواجهة والاعتراف الصادق.

إجمالاً، يحاول «حدوتة» تمرير كثير من الرسائل ضمن قصته، عمَّا يُحدثه التنمر في الطفولة على مستقبل الإنسان واختياراته، والعنف الأسري الذي يضاعِف هذه الشروخ النفسية، وقدرة الطفل على التعامل مع صعوبة الحياة حين يفقد كل شيء في لحظة، واستحالة أن يتخطى الإنسان ماضيه وطفولته حتى وإن نسي جزءاً من ذاكرته واخترع له اسماً وهوية جديدتين.