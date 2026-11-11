«الكرملين»: لا صلة لروسيا بجندي أميركي اعتقلته بريطانيا بشُبهة التجسس

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا علاقة لها بجندي في الجيش الأميركي اعتُقل في بريطانيا للاشتباه في مساعدته الاستخبارات الروسية.

وكان الجندي، البالغ من العمر 41 عاماً، والذي كان مؤتمناً على معلومات مهمة، قد اعتُقل، أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، رداً على سؤال بهذا الشأن: «ليس لنا أي علاقة على الإطلاق بهذا الأمر، ولا علاقة له بنا على الإطلاق».

و‌أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، توقيف جندي في الجيش الأميركي ببريطانيا للاشتباه في مساعدته أجهزة المخابرات ​الروسية، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة طائراتها من قواعد عسكرية بريطانية بسبب تهديد آخر صادر عن إيران فيما يبدو، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال كاش باتيل، مدير «مكتب التحقيقات الاتحادي» (إف بي آي)، إن اعتقال الرجل «يتعلق باتهامات بالتجسس، وهو ما يثير قلقاً بالغاً للولايات المتحدة وحلفائها».

أفراد من الشرطة البريطانية (رويترز)

وأضاف البريغادير ‌جنرال شون ‌ستينشون، القائد العام لقيادة مكافحة ​التجسس ب⁠الجيش ​الأميركي: «السلوك المنسوب ⁠إلى أحد العسكريين ذوي الرتب العالية، ممن ائتُمنوا على معلومات حساسة، يمثل تذكيراً جاداً بأن التهديدات الداخلية حقيقية ومستمرة».

وقالت الشرطة البريطانية إن عملية التوقيف التي جرت، الثلاثاء، بالقرب من مدينة غلوستر غرب إنجلترا، «لا علاقة لها ⁠بأي تحقيقات أخرى تُجريها شرطة مكافحة الإرهاب»، لكنها ‌وقعت في اليوم ‌التالي لسحب الولايات المتحدة طائرات التزويد ​بالوقود من قاعدة ‌جوية بريطانية، في ثاني عملية إخلاء من هذا ‌النوع خلال ثلاثة أشهر.

وغادرت الطائرات قاعدة سلاح الجو الملكي في ميلدنهال شرق إنجلترا، يوم الاثنين، وهو ما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه جاء ‌استجابة لتهديد من إيران. وسحبت الولايات المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، قاذفات قنابل ⁠كانت تُستخدم لضرب إيران ⁠من قاعدة «فيرفورد» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، لأسباب أمنية تتعلق بواقعة ربطتها الشرطة بإيران، التي نفت أي صلة لها بالهجمات أو الحوادث التي وقعت في بريطانيا.

واحتُجز الجندي في الجيش الأميركي، الذي أُلقي القبض عليه، اليوم، للاشتباه في ارتكابه جرائم، بموجب المادتين الأولى والثالثة من قانون الأمن القومي، اللتين تتعلقان بالحصول على معلومات محمية أو الكشف عنها ومساعدة ​جهاز مخابرات أجنبي. ​وقالت الشرطة إن الدولة التي تتعلق بها هذه المزاعم هي روسيا.