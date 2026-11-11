عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:58 دقيقه
العالم أوروبا

«الكرملين»: لا صلة لروسيا بجندي أميركي اعتقلته بريطانيا بشُبهة التجسس

بيسكوف
بيسكوف
TT
TT

«الكرملين»: لا صلة لروسيا بجندي أميركي اعتقلته بريطانيا بشُبهة التجسس

بيسكوف
بيسكوف

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا علاقة لها بجندي في الجيش الأميركي اعتُقل في بريطانيا للاشتباه في مساعدته الاستخبارات الروسية.

وكان الجندي، البالغ من العمر 41 عاماً، والذي كان مؤتمناً على معلومات مهمة، قد اعتُقل، أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، رداً على سؤال بهذا الشأن: «ليس لنا أي علاقة على الإطلاق بهذا الأمر، ولا علاقة له بنا على الإطلاق».

و‌أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، توقيف جندي في الجيش الأميركي ببريطانيا للاشتباه في مساعدته أجهزة المخابرات ​الروسية، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة طائراتها من قواعد عسكرية بريطانية بسبب تهديد آخر صادر عن إيران فيما يبدو، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال كاش باتيل، مدير «مكتب التحقيقات الاتحادي» (إف بي آي)، إن اعتقال الرجل «يتعلق باتهامات بالتجسس، وهو ما يثير قلقاً بالغاً للولايات المتحدة وحلفائها».

أفراد من الشرطة البريطانية (رويترز)

وأضاف البريغادير ‌جنرال شون ‌ستينشون، القائد العام لقيادة مكافحة ​التجسس ب⁠الجيش ​الأميركي: «السلوك المنسوب ⁠إلى أحد العسكريين ذوي الرتب العالية، ممن ائتُمنوا على معلومات حساسة، يمثل تذكيراً جاداً بأن التهديدات الداخلية حقيقية ومستمرة».

وقالت الشرطة البريطانية إن عملية التوقيف التي جرت، الثلاثاء، بالقرب من مدينة غلوستر غرب إنجلترا، «لا علاقة لها ⁠بأي تحقيقات أخرى تُجريها شرطة مكافحة الإرهاب»، لكنها ‌وقعت في اليوم ‌التالي لسحب الولايات المتحدة طائرات التزويد ​بالوقود من قاعدة ‌جوية بريطانية، في ثاني عملية إخلاء من هذا ‌النوع خلال ثلاثة أشهر.

وغادرت الطائرات قاعدة سلاح الجو الملكي في ميلدنهال شرق إنجلترا، يوم الاثنين، وهو ما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه جاء ‌استجابة لتهديد من إيران. وسحبت الولايات المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، قاذفات قنابل ⁠كانت تُستخدم لضرب إيران ⁠من قاعدة «فيرفورد» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، لأسباب أمنية تتعلق بواقعة ربطتها الشرطة بإيران، التي نفت أي صلة لها بالهجمات أو الحوادث التي وقعت في بريطانيا.

واحتُجز الجندي في الجيش الأميركي، الذي أُلقي القبض عليه، اليوم، للاشتباه في ارتكابه جرائم، بموجب المادتين الأولى والثالثة من قانون الأمن القومي، اللتين تتعلقان بالحصول على معلومات محمية أو الكشف عنها ومساعدة ​جهاز مخابرات أجنبي. ​وقالت الشرطة إن الدولة التي تتعلق بها هذه المزاعم هي روسيا.

مواضيع
أخبار روسيا روسيا أميركا بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

أوروبا أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

ذكرت وكالة إنترفاكس ​للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل شخصين ‌وصفهما بأنهما ‌عميلان ​لأجهزة ‌المخابرات البولندية

«الشرق الأوسط» (موسكو )
أوروبا سيرغي سوكولوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» يتحدث تزامناً مع إغلاق مقر الصحيفة (رويترز)
أوروبا

أكبر صحيفة مستقلة في روسيا تغلق مقرها بعد 3 عقود بسبب «الضغوط الرسمية»

أغلقت صحيفة «نوفايا غازيتا»، وهي أشهر صحيفة مستقلة في روسيا، مقرها في موسكو، الاثنين، وأرجعت السبب إلى «ضغوط يمارسها المسؤولون الحكوميون عليها».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الخليج ولي العهد السعودي لدى استقباله الرئيس الروسي في قصر اليمامة بالرياض 2023 (واس)
الخليج

الرياض وموسكو... نحو رسم ملامح قرن جديد من التعاون والتنسيق

قال خبراء ودبلوماسيون إن التنسيق بين الرياض وموسكو أسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة، وأتاح لهما إدارة المصالح المشتركة رغم تباين مواقفهما في بعض القضايا.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
أوروبا المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس (أرشيفية - أ.ف.ب)
أوروبا

هل أطاحت روسيا بمستشار النمسا السابق كورتس؟

كشفت وثائق تحقيقات سرية حصلت عليها صحيفة «التلغراف» عن مزاعم مثيرة بشأن دور جاسوس يعمل لصالح روسيا في الإطاحة بالمستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف (د.ب.أ)
أوروبا

«الكرملين» ينفي ضلوع موسكو بهجمات سيبرانية طالت ثلاجات متاجر في أوروبا

نفى «الكرملين»، الخميس، أن تكون روسيا وراء هجمات إلكترونية طالت، هذا الأسبوع، ثلاجات متاجر كبرى بأنحاء أوروبا، واصفاً الاتهامات الموجهة إلى موسكو بأنها «عبثية».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم أوروبا

إغلاق مئات المدارس في إيطاليا بعد تهديد بوجود قنابل... وميلوني ترأس اجتماعاً طارئاً

إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT
TT

إغلاق مئات المدارس في إيطاليا بعد تهديد بوجود قنابل... وميلوني ترأس اجتماعاً طارئاً

إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)
إجلاء طلاب معهد ماتيوتي بيليكو بسبب تهديد بوجود قنبلة في جميع مواقع المدرسة في تورينو بإيطاليا يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ب)

سترأس رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني اجتماعا حكوميا طارئا، اليوم الأربعاء، بعد إغلاق مئات المدارس بمختلف أنحاء البلاد، في أعقاب تهديد بوجود قنابل، عبر رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وستبحث ميلوني وأجهزة الاستخبارات إجراءات تهدف إلى منع المزيد من الاضطرابات وحوادث مماثلة، حسب مسؤول بمكتبها، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وقال وزير التعليم، جوزيبي فالديتارا إنه طلب من الطلاب في أكثر من 300 مدرسة مغادرة المباني، بعد تهديد تم إرساله بالبريد الالكتروني. ولم تكشف السلطات عن مصدر هذا البريد الاكتروني.

مواضيع
التعليم أسلحة إيطاليا
العالم أوروبا

«الكرملين»: لا صلة لروسيا بجندي أميركي اعتقلته بريطانيا بشُبهة التجسس

بيسكوف
بيسكوف
TT
TT

«الكرملين»: لا صلة لروسيا بجندي أميركي اعتقلته بريطانيا بشُبهة التجسس

بيسكوف
بيسكوف

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا علاقة لها بجندي في الجيش الأميركي اعتُقل في بريطانيا للاشتباه في مساعدته الاستخبارات الروسية.

وكان الجندي، البالغ من العمر 41 عاماً، والذي كان مؤتمناً على معلومات مهمة، قد اعتُقل، أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، رداً على سؤال بهذا الشأن: «ليس لنا أي علاقة على الإطلاق بهذا الأمر، ولا علاقة له بنا على الإطلاق».

و‌أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، توقيف جندي في الجيش الأميركي ببريطانيا للاشتباه في مساعدته أجهزة المخابرات ​الروسية، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة طائراتها من قواعد عسكرية بريطانية بسبب تهديد آخر صادر عن إيران فيما يبدو، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال كاش باتيل، مدير «مكتب التحقيقات الاتحادي» (إف بي آي)، إن اعتقال الرجل «يتعلق باتهامات بالتجسس، وهو ما يثير قلقاً بالغاً للولايات المتحدة وحلفائها».

أفراد من الشرطة البريطانية (رويترز)

وأضاف البريغادير ‌جنرال شون ‌ستينشون، القائد العام لقيادة مكافحة ​التجسس ب⁠الجيش ​الأميركي: «السلوك المنسوب ⁠إلى أحد العسكريين ذوي الرتب العالية، ممن ائتُمنوا على معلومات حساسة، يمثل تذكيراً جاداً بأن التهديدات الداخلية حقيقية ومستمرة».

وقالت الشرطة البريطانية إن عملية التوقيف التي جرت، الثلاثاء، بالقرب من مدينة غلوستر غرب إنجلترا، «لا علاقة لها ⁠بأي تحقيقات أخرى تُجريها شرطة مكافحة الإرهاب»، لكنها ‌وقعت في اليوم ‌التالي لسحب الولايات المتحدة طائرات التزويد ​بالوقود من قاعدة ‌جوية بريطانية، في ثاني عملية إخلاء من هذا ‌النوع خلال ثلاثة أشهر.

وغادرت الطائرات قاعدة سلاح الجو الملكي في ميلدنهال شرق إنجلترا، يوم الاثنين، وهو ما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه جاء ‌استجابة لتهديد من إيران. وسحبت الولايات المتحدة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، قاذفات قنابل ⁠كانت تُستخدم لضرب إيران ⁠من قاعدة «فيرفورد» التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، لأسباب أمنية تتعلق بواقعة ربطتها الشرطة بإيران، التي نفت أي صلة لها بالهجمات أو الحوادث التي وقعت في بريطانيا.

واحتُجز الجندي في الجيش الأميركي، الذي أُلقي القبض عليه، اليوم، للاشتباه في ارتكابه جرائم، بموجب المادتين الأولى والثالثة من قانون الأمن القومي، اللتين تتعلقان بالحصول على معلومات محمية أو الكشف عنها ومساعدة ​جهاز مخابرات أجنبي. ​وقالت الشرطة إن الدولة التي تتعلق بها هذه المزاعم هي روسيا.

مواضيع
أخبار روسيا روسيا أميركا بريطانيا
العالم أوروبا

روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
TT
TT

روسيا تعتقل شخصين للاشتباه في تجسسهما لصالح بولندا

أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)
أفراد من الشرطة الروسية (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أعلن، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل شخصين وصفهما بأنهما عميلان لأجهزة المخابرات البولندية بتهمة جمع معلومات عن منشآت عسكرية في منطقة كالينينغراد بغرب روسيا.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إنه حذَّر سبعة مواطنين بولنديين وثلاثة مواطنين روسيين بسبب ما ذكر أنها اتصالات لهم مع أجهزة أمن بولندية.

ومنطقة كالينينغراد جيب روسي على بحر البلطيق يحدّ بولندا وليتوانيا، وكانت في بعض الأحيان بؤرة توتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

مواضيع
أخبار روسيا بولندا روسيا