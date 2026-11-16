«الصحة العالمية»: جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بعيدة عن أهداف 2030

قالت منظمة الصحة العالمية إن مزيداً من الدول اعتمدت هذا العام خططاً لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، لكن معظمها يخفق في ترجمة الالتزامات إلى برامج يتوافر التمويل اللازم لها، مما يجعل العالم بعيداً عن تحقيق الأهداف الرئيسية المأمولة لعام 2030.

ومن بين 183 دولة شملها الاستطلاع، أفادت 173 دولة بأن لديها خطة عمل وطنية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، بزيادة عن 79 دولة في عام 2017. ومع ذلك، لم تذكر سوى 42 دولة أن هناك تمويلاً متوفراً لخططها أو أنه تم تنفيذ الخطط.

وتجري منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة هذا الاستطلاع كل عام.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تتطور الجراثيم لدرجة تجعلها لا تستجيب للأدوية، وعادة ما يحدث ذلك في أعقاب سوء استخدام الأدوية أو الإفراط في تناولها.

وحذرت المنظمة من أن زيادة مقاومة المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية تهدد بتحويل العمليات الجراحية الروتينية وعمليات الولادة إلى أمر يهدد الحياة ويعرض مستقبل الطب الحديث للخطر. وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية جون بيير نيمازي: «مقاومة المضادات الحيوية منتشرة على نطاق واسع وتهدد مستقبل الطب الحديث، ولكننا نتحدث بشكل عام عن مقاومة مضادات الميكروبات، أو ما يُعرف بـ(إيه إم آر)».

ويواجه مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة أيضاً مخاطر أكبر من العدوى الناتجة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطيرات التي لم تعد تستجيب للعلاجات المتاحة.

وتحث منظمة الصحة العالمية الدول على تكثيف الجهود للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات خلال أسبوع الوعي الذي ينطلق من 18 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال نيمازي إن التقديرات أفادت بأن أكثر من مليون شخص توفوا في نتيجة مباشرة لمقاومة مضادات الميكروبات. وأضاف أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فإن النماذج تشير إلى أنها قد تتسبب في 39 مليون وفاة على مستوى العالم على مدار الـ25 عاماً المقبلة.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، اتفقت الدول على سلسلة من الأهداف لعام 2030 من أجل معالجة هذه المشكلة، التي يحذر الخبراء من أنها يمكن أن تقوض عقوداً من التقدم الطبي.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن حالة من بين كل ست حالات عدوى بكتيرية مؤكدة مختبرياً تكون مقاوِمةً للمضادات الحيوية. ويمكن أن تسهم العدوى المقاومة للأدوية في وفاة أكثر من 39 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على مدار الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة إذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن.

وأشار استطلاع عام 2026 إلى وجود فجوة خطيرة في مجال الوقاية من العدوى، وهي إحدى أكثر الطرق فاعلية لتقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية من الأساس.