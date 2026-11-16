موسكو تعلن إسقاط أكثر من 1300 مسيّرة أوكرانية

أعلنت روسيا، الاثنين، أنها أسقطت 1336 مسيّرة أوكرانية، وهو عدد مرتفع بشكل لافت، مشيرة إلى أن كييف استهدفت الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت خلال الليل 1336 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة، بينها منطقة موسكو، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر آزوف. وبحسب بيانات لوزارة الدفاع الروسية، يشكل هذا الرقم ثاني أعلى عدد من المسيّرات الأوكرانية التي تُطلق باتجاه روسيا في يوم واحد منذ بداية العام.

وأشارت وزارة الدفاع إلى إسقاط مسيّرات فوق مناطق تفير وبيلغورود وبريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وريازان وأوريل وفورونيج وفلاديمير وسمولينسك ونيجني نوفغورود وروستوف، بالإضافة إلى منطقة كراسنودار والعاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم.

وتأتي هذه الموجة من الهجمات الأوكرانية فيما تواصل روسيا قصف أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مساعٍ أميركية لإحياء المسار الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى شنجن في جنوب الصين، حيث يُفترض أن يلتقي نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وسيكون اللقاء الأول من نوعه بين الرؤساء الثلاثة، لكنّ مسؤولين أميركيين رجحوا ألا تكون الحرب في أوكرانيا على جدول الأعمال. وبحسب الصين، سيتطرق الرؤساء الثلاثة إلى قضية «السلام العالمي».

واستؤنفت الأسبوع الفائت في أبوظبي المفاوضات الروسية - الأوكرانية برعاية أميركية، سعياً إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، لكنها لم تحرز سوى تقدم محدود.

قطار شحن يسير على قضبان خط سكة حديد يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم يوم 17 يوليو 2023 (أرشيفية - أ.ب)

جسر استراتيجي

وقصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق «تلغرام» أن «العدو قصف جسر القرم، وبسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح».

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إلى وقوع «أضرار طفيفة» في الموقع، مؤكداً في الوقت عينه أن التنقل عبر الجسر لا يزال ممكناً.

ومنذ بدء هجومها الواسع على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أعلنت روسيا مرات عدة أن جسر القرم الذي يتألف من جسر للسكك الحديد وآخر للسيارات، استُهدف بهجمات أوكرانية. وكان الجسر تضرر جراء انفجار شاحنة مفخخة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في هجوم حمّلت السلطات الروسية كييف المسؤولية عنه.

كما تعرّض الجسر لهجوم بمسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية في يوليو (تموز) 2023، ما أسفر عن أضرار جسيمة ومقتل مدنيَّين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، حاولت أوكرانيا عزل شبه جزيرة القرم عبر استهداف خطوط الإمداد الروسية ومنشآت الطاقة.

وتكتسب شبه جزيرة القرم أهمية خاصة بالنسبة إلى الكرملين، إذ تضم عدداً كبيراً من القواعد العسكرية الروسية، كما تشكّل منذ ضمّها عام 2014، رمزاً سياسياً بالغ الأهمية لبوتين.

ويأتي اعتراض المسيّرات الأوكرانية ليل الاثنين عقب ضربات أوكرانية استهدفت مصنعاً روسياً كبيراً للصناعات البتروكيميائية ومصفاة نفط ومنشأة للإنتاج العسكري. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات أن روسيا شنّت «هجوماً كبيراً» على أوديسا (جنوب)، كما استهدفت بضربات زابوريجيا (جنوب) ما أسفر عن مقتل شخصين، ودنيبروبتروفسك (وسط)، حيث قُتل شخص.