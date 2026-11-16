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العالم أوروبا

موسكو تعلن إسقاط أكثر من 1300 مسيّرة أوكرانية

كييف تستهدف الجسر الرابط بين الأراضي الروسية والقرم

رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)
رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)
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موسكو تعلن إسقاط أكثر من 1300 مسيّرة أوكرانية

رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)
رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)

أعلنت روسيا، الاثنين، أنها أسقطت 1336 مسيّرة أوكرانية، وهو عدد مرتفع بشكل لافت، مشيرة إلى أن كييف استهدفت الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت خلال الليل 1336 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة، بينها منطقة موسكو، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر آزوف. وبحسب بيانات لوزارة الدفاع الروسية، يشكل هذا الرقم ثاني أعلى عدد من المسيّرات الأوكرانية التي تُطلق باتجاه روسيا في يوم واحد منذ بداية العام.

وأشارت وزارة الدفاع إلى إسقاط مسيّرات فوق مناطق تفير وبيلغورود وبريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وريازان وأوريل وفورونيج وفلاديمير وسمولينسك ونيجني نوفغورود وروستوف، بالإضافة إلى منطقة كراسنودار والعاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم.

وتأتي هذه الموجة من الهجمات الأوكرانية فيما تواصل روسيا قصف أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مساعٍ أميركية لإحياء المسار الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى شنجن في جنوب الصين، حيث يُفترض أن يلتقي نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وسيكون اللقاء الأول من نوعه بين الرؤساء الثلاثة، لكنّ مسؤولين أميركيين رجحوا ألا تكون الحرب في أوكرانيا على جدول الأعمال. وبحسب الصين، سيتطرق الرؤساء الثلاثة إلى قضية «السلام العالمي».

واستؤنفت الأسبوع الفائت في أبوظبي المفاوضات الروسية - الأوكرانية برعاية أميركية، سعياً إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، لكنها لم تحرز سوى تقدم محدود.

قطار شحن يسير على قضبان خط سكة حديد يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم يوم 17 يوليو 2023 (أرشيفية - أ.ب)

جسر استراتيجي

وقصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق «تلغرام» أن «العدو قصف جسر القرم، وبسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح».

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إلى وقوع «أضرار طفيفة» في الموقع، مؤكداً في الوقت عينه أن التنقل عبر الجسر لا يزال ممكناً.

ومنذ بدء هجومها الواسع على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أعلنت روسيا مرات عدة أن جسر القرم الذي يتألف من جسر للسكك الحديد وآخر للسيارات، استُهدف بهجمات أوكرانية. وكان الجسر تضرر جراء انفجار شاحنة مفخخة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في هجوم حمّلت السلطات الروسية كييف المسؤولية عنه.

كما تعرّض الجسر لهجوم بمسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية في يوليو (تموز) 2023، ما أسفر عن أضرار جسيمة ومقتل مدنيَّين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، حاولت أوكرانيا عزل شبه جزيرة القرم عبر استهداف خطوط الإمداد الروسية ومنشآت الطاقة.

وتكتسب شبه جزيرة القرم أهمية خاصة بالنسبة إلى الكرملين، إذ تضم عدداً كبيراً من القواعد العسكرية الروسية، كما تشكّل منذ ضمّها عام 2014، رمزاً سياسياً بالغ الأهمية لبوتين.

ويأتي اعتراض المسيّرات الأوكرانية ليل الاثنين عقب ضربات أوكرانية استهدفت مصنعاً روسياً كبيراً للصناعات البتروكيميائية ومصفاة نفط ومنشأة للإنتاج العسكري. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات أن روسيا شنّت «هجوماً كبيراً» على أوديسا (جنوب)، كما استهدفت بضربات زابوريجيا (جنوب) ما أسفر عن مقتل شخصين، ودنيبروبتروفسك (وسط)، حيث قُتل شخص.

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روسيا أوكرانيا

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العالم أوروبا

موسكو تعلن إسقاط أكثر من 1300 مسيّرة أوكرانية

رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)
رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)
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موسكو تعلن إسقاط أكثر من 1300 مسيّرة أوكرانية

رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)
رجال الإطفاء يعملون في موقع مصنع للكرتون تعرض لغارة روسية في أوديسا بأوكرانيا الاثنين (رويترز)

أعلنت روسيا، الاثنين، أنها أسقطت 1336 مسيّرة أوكرانية، وهو عدد مرتفع بشكل لافت، مشيرة إلى أن كييف استهدفت الجسر الاستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت خلال الليل 1336 مسيّرة أوكرانية في مناطق عدة، بينها منطقة موسكو، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر آزوف. وبحسب بيانات لوزارة الدفاع الروسية، يشكل هذا الرقم ثاني أعلى عدد من المسيّرات الأوكرانية التي تُطلق باتجاه روسيا في يوم واحد منذ بداية العام.

وأشارت وزارة الدفاع إلى إسقاط مسيّرات فوق مناطق تفير وبيلغورود وبريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وريازان وأوريل وفورونيج وفلاديمير وسمولينسك ونيجني نوفغورود وروستوف، بالإضافة إلى منطقة كراسنودار والعاصمة موسكو وشبه جزيرة القرم.

وتأتي هذه الموجة من الهجمات الأوكرانية فيما تواصل روسيا قصف أوكرانيا، مستهدفة خصوصاً منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مساعٍ أميركية لإحياء المسار الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع إلى شنجن في جنوب الصين، حيث يُفترض أن يلتقي نظيريه الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وسيكون اللقاء الأول من نوعه بين الرؤساء الثلاثة، لكنّ مسؤولين أميركيين رجحوا ألا تكون الحرب في أوكرانيا على جدول الأعمال. وبحسب الصين، سيتطرق الرؤساء الثلاثة إلى قضية «السلام العالمي».

واستؤنفت الأسبوع الفائت في أبوظبي المفاوضات الروسية - الأوكرانية برعاية أميركية، سعياً إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، لكنها لم تحرز سوى تقدم محدود.

قطار شحن يسير على قضبان خط سكة حديد يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم يوم 17 يوليو 2023 (أرشيفية - أ.ب)

جسر استراتيجي

وقصفت أوكرانيا الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها. وكتب المسؤول المحلي سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق «تلغرام» أن «العدو قصف جسر القرم، وبسبب ذلك، ستكون حركة السيارات محدودة عليه حتى منتصف النهار على الأرجح».

ومن جانبه، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إلى وقوع «أضرار طفيفة» في الموقع، مؤكداً في الوقت عينه أن التنقل عبر الجسر لا يزال ممكناً.

ومنذ بدء هجومها الواسع على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، أعلنت روسيا مرات عدة أن جسر القرم الذي يتألف من جسر للسكك الحديد وآخر للسيارات، استُهدف بهجمات أوكرانية. وكان الجسر تضرر جراء انفجار شاحنة مفخخة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في هجوم حمّلت السلطات الروسية كييف المسؤولية عنه.

كما تعرّض الجسر لهجوم بمسيّرات تابعة للبحرية الأوكرانية في يوليو (تموز) 2023، ما أسفر عن أضرار جسيمة ومقتل مدنيَّين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، حاولت أوكرانيا عزل شبه جزيرة القرم عبر استهداف خطوط الإمداد الروسية ومنشآت الطاقة.

وتكتسب شبه جزيرة القرم أهمية خاصة بالنسبة إلى الكرملين، إذ تضم عدداً كبيراً من القواعد العسكرية الروسية، كما تشكّل منذ ضمّها عام 2014، رمزاً سياسياً بالغ الأهمية لبوتين.

ويأتي اعتراض المسيّرات الأوكرانية ليل الاثنين عقب ضربات أوكرانية استهدفت مصنعاً روسياً كبيراً للصناعات البتروكيميائية ومصفاة نفط ومنشأة للإنتاج العسكري. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات أن روسيا شنّت «هجوماً كبيراً» على أوديسا (جنوب)، كما استهدفت بضربات زابوريجيا (جنوب) ما أسفر عن مقتل شخصين، ودنيبروبتروفسك (وسط)، حيث قُتل شخص.

مواضيع
روسيا أوكرانيا
العالم أوروبا

«الصحة العالمية»: جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بعيدة عن أهداف 2030

لوحة تحمل شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف (د.ب.أ)
لوحة تحمل شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف (د.ب.أ)
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«الصحة العالمية»: جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بعيدة عن أهداف 2030

لوحة تحمل شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف (د.ب.أ)
لوحة تحمل شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف (د.ب.أ)

قالت منظمة الصحة العالمية إن مزيداً من الدول اعتمدت هذا العام خططاً لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، لكن معظمها يخفق في ترجمة الالتزامات إلى برامج يتوافر التمويل اللازم لها، مما يجعل العالم بعيداً عن تحقيق الأهداف الرئيسية المأمولة لعام 2030.

ومن بين 183 دولة شملها الاستطلاع، أفادت 173 دولة بأن لديها خطة عمل وطنية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، بزيادة عن 79 دولة في عام 2017. ومع ذلك، لم تذكر سوى 42 دولة أن هناك تمويلاً متوفراً لخططها أو أنه تم تنفيذ الخطط.

وتجري منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة هذا الاستطلاع كل عام.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن مقاومة المضادات الحيوية تحدث عندما تتطور الجراثيم لدرجة تجعلها لا تستجيب للأدوية، وعادة ما يحدث ذلك في أعقاب سوء استخدام الأدوية أو الإفراط في تناولها.

وحذرت المنظمة من أن زيادة مقاومة المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية تهدد بتحويل العمليات الجراحية الروتينية وعمليات الولادة إلى أمر يهدد الحياة ويعرض مستقبل الطب الحديث للخطر. وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية جون بيير نيمازي: «مقاومة المضادات الحيوية منتشرة على نطاق واسع وتهدد مستقبل الطب الحديث، ولكننا نتحدث بشكل عام عن مقاومة مضادات الميكروبات، أو ما يُعرف بـ(إيه إم آر)».

ويواجه مرضى السرطان وأصحاب الأمراض المزمنة أيضاً مخاطر أكبر من العدوى الناتجة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطيرات التي لم تعد تستجيب للعلاجات المتاحة.

وتحث منظمة الصحة العالمية الدول على تكثيف الجهود للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات خلال أسبوع الوعي الذي ينطلق من 18 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال نيمازي إن التقديرات أفادت بأن أكثر من مليون شخص توفوا في نتيجة مباشرة لمقاومة مضادات الميكروبات. وأضاف أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فإن النماذج تشير إلى أنها قد تتسبب في 39 مليون وفاة على مستوى العالم على مدار الـ25 عاماً المقبلة.

وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، اتفقت الدول على سلسلة من الأهداف لعام 2030 من أجل معالجة هذه المشكلة، التي يحذر الخبراء من أنها يمكن أن تقوض عقوداً من التقدم الطبي.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن حالة من بين كل ست حالات عدوى بكتيرية مؤكدة مختبرياً تكون مقاوِمةً للمضادات الحيوية. ويمكن أن تسهم العدوى المقاومة للأدوية في وفاة أكثر من 39 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على مدار الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة إذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن.

وأشار استطلاع عام 2026 إلى وجود فجوة خطيرة في مجال الوقاية من العدوى، وهي إحدى أكثر الطرق فاعلية لتقليل الحاجة إلى المضادات الحيوية من الأساس.

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الصحة العالمية المضادات الحيوية
العالم أوروبا

بولندا تعتقل 3 مراهقين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
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بولندا تعتقل 3 مراهقين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي

عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)
عنصر أمن يركض بموقع إطلاق النار وسط مدينة كراكوف البولندية في وقت سابق من الشهر الحالي (رويترز)

قال توماش شيمونياك، الوزير المشرف على أجهزة المخابرات الخاصة في بولندا، عبر منصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الداخلي البولندي ألقى القبض على ثلاثة مراهقين، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.

وأضاف شيمونياك أن «المشتبه بهم، أحدهم 16 عاماً، والآخران 17 عاماً، لهم صلات بحركة نازية جديدة دولية».

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أولى المحققون أهمية خاصة لما توصلوا إليه بشأن المراهقيْن البالغيْن 17 عاماً، إذ قالت السلطات إنهما تبادلا عبر تطبيقات المراسلة معلومات حول متفجرات محلية الصنع وأسلحة نارية بدائية الصنع ومواد حارقة، تمهيداً لاستخدامها في هجوم إرهابي.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب هجوم مسلّح أسفر عن مقتل ستة أشخاص في الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الحكومة إن منفّذ الهجوم ربما تأثّر بأفكار اليمين المتطرف، بينما رفضت المعارضة القومية وجود أي صلة بين الهجوم وتلك التوجهات.

وخلال تفتيش أماكن يستخدمها أحد المشتبه بهم، صادر عناصر جهاز الأمن الداخلي مواد كيميائية يمكن استخدامها في صنع متفجرات.

وأمرت المحكمة باحتجاز المراهقيْن البالغيْن 17 عاماً على ذمة التحقيقات، وأمرت بإيداع المراهق البالغ 16 عاماً في مركز لاحتجاز الأحداث.

وقال الادعاء في مدينة غدانسك، في بيان، إن التحقيق لا يزال جارياً، وإن ممثلي الادعاء يعملون على تحديد هوية آخرين شاركوا في أنشطة المجموعة، وعلى تحديد النطاق الكامل للجرائم المخطط لها.

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