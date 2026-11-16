أبو جزر: منتخب فلسطين يواجه ظروفاً استثنائية في بطولة البصرة الودية

قال إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين، اليوم الاثنين، إن فريقه يمر بظروف استثنائية وصعبة للغاية خلال مشاركته في بطولة البصرة الرباعية الودية لكرة القدم، بسبب كثرة التغييرات والإصابات في صفوفه.

وخسر منتخب فلسطين مباراته الأولى في بطولة البصرة الودية 2 - صفر أمام إيران يوم السبت، قبل مواجهة لبنان في المباراة الثانية غداً الثلاثاء.

وأضاف أبو جزر في المؤتمر الصحافي الذي نقله حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم على «فيسبوك»: «المواجهة المرتقبة أمام لبنان تمثل محطة تحضيرية مهمة وصعبة للطرفين».

وأشاد مدرب منتخب فلسطين بالتطور الملحوظ لمنتخب لبنان، الذي فرض التعادل السلبي على العراق يوم السبت، تحت قيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة.

وقال: «منتخب لبنان أصبح يمتلك هوية وأفكاراً فنية مختلفة بعد استقطابه مجموعة من اللاعبين المحترفين والشبان، وهو ما تجلى بوضوح في الأداء المميز أمام العراق».

وشدّد أبو جزر على أن مواجهة لبنان لن تكون سهلة، وأن الطابع الودي يمنح جميع المنتخبات فرصة مثالية لتجربة العناصر الجديدة.

وتطرق مدرب منتخب فلسطين إلى الصعوبات الفنية التي تواجه فريقه، موضحاً أن الفريق عانى من «كثرة التغييرات والإصابات» في المباراة الأولى ضد إيران، وهو ما اضطره لإشراك ستة لاعبين جدد. لكنه كشف عن عودة بعض اللاعبين المصابين إلى التدريبات الجماعية، وفي مقدمتهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك المصري.

وأكد أبو جزر أن الجهاز الفني يعمل بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على تجديد دماء المنتخب، وبناء جسر تواصل بين الأجيال لمواجهة التحدي الأكبر المتمثل في توقف منافسات الدوري المحلي.

وأكد مجيد بوقرة مدرب لبنان على أهمية مواجهة منتخب فلسطين في البطولة، ويتطلع لاستثمار تألق فريقه في المباراة الماضية أمام العراق، لتقديم أداء قوي.

وقال المدرب الجزائري: «المشاركة في هذه البطولة كانت خياراً مثالياً للجهاز الفني، لقد تلقينا دعوات للمشاركة في بطولات ودية في الصين وتايلاند، لكنني فضلت الحضور للبصرة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة».

وأضاف: «مواجهة فرق بحجم العراق، وإيران ومنتخب فلسطين تمنحنا الخبرة وتضعنا أمام الاختبار الحقيقي الذي نحتاج إليه».

وعبر بوقرة عن سعادته بالمردود البدني والفني للفريق في المباراة الماضية، مؤكداً أن الأداء الجيد أمام العراق والخروج بشباك نظيفة أمر إيجابي للغاية.

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة لوضع تشكيلة مثالية قادرة على المنافسة في تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب لديه فرصة حقيقية للتأهل إلى كأس العالم، وذلك إذ التزم بالإعداد البدني الجيد وخوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة وقوية.

ورفض بوقرة المقارنة بين اللاعب الجزائري ونظيره اللبناني، وذلك بسبب اختلاف مستويات الاحتراف في بطولات الدوري العالمية، مؤكداً أن اللاعب اللبناني يمتلك خصائص وإمكانات جيدة تجعله نداً قوياً لنظرائه في آسيا.