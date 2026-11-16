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أبو جزر: منتخب فلسطين يواجه ظروفاً استثنائية في بطولة البصرة الودية

إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
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أبو جزر: منتخب فلسطين يواجه ظروفاً استثنائية في بطولة البصرة الودية

إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)

قال إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين، اليوم الاثنين، إن فريقه يمر بظروف استثنائية وصعبة للغاية خلال مشاركته في بطولة البصرة الرباعية الودية لكرة القدم، بسبب كثرة التغييرات والإصابات في صفوفه.

وخسر منتخب فلسطين مباراته الأولى في بطولة البصرة الودية 2 - صفر أمام إيران يوم السبت، قبل مواجهة لبنان في المباراة الثانية غداً الثلاثاء.

وأضاف أبو جزر في المؤتمر الصحافي الذي نقله حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم على «فيسبوك»: «المواجهة المرتقبة أمام لبنان تمثل محطة تحضيرية مهمة وصعبة للطرفين».

وأشاد مدرب منتخب فلسطين بالتطور الملحوظ لمنتخب لبنان، الذي فرض التعادل السلبي على العراق يوم السبت، تحت قيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة.

وقال: «منتخب لبنان أصبح يمتلك هوية وأفكاراً فنية مختلفة بعد استقطابه مجموعة من اللاعبين المحترفين والشبان، وهو ما تجلى بوضوح في الأداء المميز أمام العراق».

وشدّد أبو جزر على أن مواجهة لبنان لن تكون سهلة، وأن الطابع الودي يمنح جميع المنتخبات فرصة مثالية لتجربة العناصر الجديدة.

وتطرق مدرب منتخب فلسطين إلى الصعوبات الفنية التي تواجه فريقه، موضحاً أن الفريق عانى من «كثرة التغييرات والإصابات» في المباراة الأولى ضد إيران، وهو ما اضطره لإشراك ستة لاعبين جدد. لكنه كشف عن عودة بعض اللاعبين المصابين إلى التدريبات الجماعية، وفي مقدمتهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك المصري.

وأكد أبو جزر أن الجهاز الفني يعمل بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على تجديد دماء المنتخب، وبناء جسر تواصل بين الأجيال لمواجهة التحدي الأكبر المتمثل في توقف منافسات الدوري المحلي.

وأكد مجيد بوقرة مدرب لبنان على أهمية مواجهة منتخب فلسطين في البطولة، ويتطلع لاستثمار تألق فريقه في المباراة الماضية أمام العراق، لتقديم أداء قوي.

وقال المدرب الجزائري: «المشاركة في هذه البطولة كانت خياراً مثالياً للجهاز الفني، لقد تلقينا دعوات للمشاركة في بطولات ودية في الصين وتايلاند، لكنني فضلت الحضور للبصرة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة».

وأضاف: «مواجهة فرق بحجم العراق، وإيران ومنتخب فلسطين تمنحنا الخبرة وتضعنا أمام الاختبار الحقيقي الذي نحتاج إليه».

وعبر بوقرة عن سعادته بالمردود البدني والفني للفريق في المباراة الماضية، مؤكداً أن الأداء الجيد أمام العراق والخروج بشباك نظيفة أمر إيجابي للغاية.

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة لوضع تشكيلة مثالية قادرة على المنافسة في تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب لديه فرصة حقيقية للتأهل إلى كأس العالم، وذلك إذ التزم بالإعداد البدني الجيد وخوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة وقوية.

ورفض بوقرة المقارنة بين اللاعب الجزائري ونظيره اللبناني، وذلك بسبب اختلاف مستويات الاحتراف في بطولات الدوري العالمية، مؤكداً أن اللاعب اللبناني يمتلك خصائص وإمكانات جيدة تجعله نداً قوياً لنظرائه في آسيا.

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الرياضة رياضة عربية

أبو جزر: منتخب فلسطين يواجه ظروفاً استثنائية في بطولة البصرة الودية

إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
TT
TT

أبو جزر: منتخب فلسطين يواجه ظروفاً استثنائية في بطولة البصرة الودية

إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)

قال إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين، اليوم الاثنين، إن فريقه يمر بظروف استثنائية وصعبة للغاية خلال مشاركته في بطولة البصرة الرباعية الودية لكرة القدم، بسبب كثرة التغييرات والإصابات في صفوفه.

وخسر منتخب فلسطين مباراته الأولى في بطولة البصرة الودية 2 - صفر أمام إيران يوم السبت، قبل مواجهة لبنان في المباراة الثانية غداً الثلاثاء.

وأضاف أبو جزر في المؤتمر الصحافي الذي نقله حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم على «فيسبوك»: «المواجهة المرتقبة أمام لبنان تمثل محطة تحضيرية مهمة وصعبة للطرفين».

وأشاد مدرب منتخب فلسطين بالتطور الملحوظ لمنتخب لبنان، الذي فرض التعادل السلبي على العراق يوم السبت، تحت قيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة.

وقال: «منتخب لبنان أصبح يمتلك هوية وأفكاراً فنية مختلفة بعد استقطابه مجموعة من اللاعبين المحترفين والشبان، وهو ما تجلى بوضوح في الأداء المميز أمام العراق».

وشدّد أبو جزر على أن مواجهة لبنان لن تكون سهلة، وأن الطابع الودي يمنح جميع المنتخبات فرصة مثالية لتجربة العناصر الجديدة.

وتطرق مدرب منتخب فلسطين إلى الصعوبات الفنية التي تواجه فريقه، موضحاً أن الفريق عانى من «كثرة التغييرات والإصابات» في المباراة الأولى ضد إيران، وهو ما اضطره لإشراك ستة لاعبين جدد. لكنه كشف عن عودة بعض اللاعبين المصابين إلى التدريبات الجماعية، وفي مقدمتهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك المصري.

وأكد أبو جزر أن الجهاز الفني يعمل بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على تجديد دماء المنتخب، وبناء جسر تواصل بين الأجيال لمواجهة التحدي الأكبر المتمثل في توقف منافسات الدوري المحلي.

وأكد مجيد بوقرة مدرب لبنان على أهمية مواجهة منتخب فلسطين في البطولة، ويتطلع لاستثمار تألق فريقه في المباراة الماضية أمام العراق، لتقديم أداء قوي.

وقال المدرب الجزائري: «المشاركة في هذه البطولة كانت خياراً مثالياً للجهاز الفني، لقد تلقينا دعوات للمشاركة في بطولات ودية في الصين وتايلاند، لكنني فضلت الحضور للبصرة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة».

وأضاف: «مواجهة فرق بحجم العراق، وإيران ومنتخب فلسطين تمنحنا الخبرة وتضعنا أمام الاختبار الحقيقي الذي نحتاج إليه».

وعبر بوقرة عن سعادته بالمردود البدني والفني للفريق في المباراة الماضية، مؤكداً أن الأداء الجيد أمام العراق والخروج بشباك نظيفة أمر إيجابي للغاية.

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة لوضع تشكيلة مثالية قادرة على المنافسة في تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب لديه فرصة حقيقية للتأهل إلى كأس العالم، وذلك إذ التزم بالإعداد البدني الجيد وخوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة وقوية.

ورفض بوقرة المقارنة بين اللاعب الجزائري ونظيره اللبناني، وذلك بسبب اختلاف مستويات الاحتراف في بطولات الدوري العالمية، مؤكداً أن اللاعب اللبناني يمتلك خصائص وإمكانات جيدة تجعله نداً قوياً لنظرائه في آسيا.

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رياضة كرة القدم العراق
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا للسيدات»: الجيش الملكي المغربي يتوّج باللقب

فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)
فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)
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«أبطال أفريقيا للسيدات»: الجيش الملكي المغربي يتوّج باللقب

فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)
فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)

توّج الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما فاز على صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة المقامة في مدينة الإسماعيلية المصرية.

وفاز الجيش الملكي على صن داونز 1-3 في نهائي البطولة التي اختتمت في «ملعب قناة السويس». وتقدم الجيش الملكي في الدقيقة 23 عن طريق إيمان توريس، وبعد ذلك بدقيقتين سجل صن داونز هدف التعادل عن طريق ريفيلوي ثولاكيلي. وعاد الجيش الملكي للتقدم مجدداً في الدقيقة 37 عن طريق هبة يوسفي، ثم سجلت إيمان توريس الهدف الثاني لها والثالث للجيش الملكي في الدقيقة 77.

وكان فريق ليكي الكاميروني قد حصد المركز الثالث والميداليات البرونزية، بعد اكتساح خصمه الأوغندي كاويمبي بخماسية بيضاء.

وحصدت المغربية المخضرمة غزلان شباك جائزة أفضل لاعبة، وزميلتها خديجة إرميشي جائزة أفضل حارسة مرمى، فيما ذهبت جائزة هدافة البطولة للمغربية أيضاً إيمان توريس برصيد أربعة أهداف.

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النسخة الـ4 من «كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الشهر المقبل

«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
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النسخة الـ4 من «كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الشهر المقبل

«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)
«كأس السوبر القطرية - الإماراتية» الـ4 الشهر المقبل (الاتحاد القطري)

قالت اللجنة المنظمة لبطولة «كأس السوبر القطرية - الإماراتية لكرة القدم»، الأحد، إن النسخة الـ4 من البطولة ستقام خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأضافت اللجنة المنظمة في بيان أن البطولة ستشهد مشاركة 8 أندية، بواقع 4 أندية من كل دولة، تتنافس في 4 مباريات على 4 ألقاب.

وتنطلق المباريات يوم الخميس 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمباراة «درع التحدي»، التي تجمع بين نادي الشمال؛ وصِيف بطل «دوري نجوم قطر»، ونادي شباب الأهلي، وصيف بطل «الدوري الإماراتي»، على «ملعب جاسم بن حمد في الدوحة».

ويستضيف «ملعب هزاع بن زايد» بمدينة العين الإماراتية يوم الجمعة 18 ديسمبر مباراة «درع السوبر»، التي تجمع بين العين بطل «الدوري الإماراتي» والسد بطل «الدوري القطري».

وفي ثالث مواجهات البطولة يوم السبت 19 ديسمبر المقبل، سيلعب نادي الريان، ممثل «كأس قطر»، ضد الوحدة بطل «كأس رابطة الدوري الإماراتي»، في مباراة «كأس التحدي» على «ملعب أحمد بن علي» بالدوحة.

وتختتم مباريات النسخة الـ4 يوم الأحد 20 ديسمبر بمباراة «كأس السوبر»، التي ستجمع الجزيرة؛ ممثل «كأس رئيس الإمارات»، والغرافة؛ بطل «كأس أمير قطر»، على «ملعب محمد بن زايد» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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