قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

أجرى رئيس «المجلس العسكري» الحاكم في دولة مالي، الجنرال أسيمي غويتا، (الثلاثاء)، مباحثات هي الأولى من نوعها، مع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، في العاصمة باماكو، تناولت التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وقبل ذلك بيوم واحد، كان الجنرال غويتا قد استقبل وفداً عسكرياً روسياً؛ حيث قلّده وساماً رفيعاً بوصفه نوعاً من التعبير عن «امتنان مالي لدعم روسيا لها في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة التمرد».

وتسعى السلطات في دولة مالي إلى تأكيد انفتاحها الحذر على الولايات المتحدة، من دون أن تتخلى عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، وفق ما تؤكده مصادر شبه رسمية في باماكو.

رئيس «المجلس العسكري» في مالي مع الوفد الأميركي (الرئاسة المالية)

«مباحثات مفيدة»

وأعلنت الرئاسة في دولة مالي أن الجنرال غويتا بحث مع الوفد الأميركي، الذي يشارك في الدورة الثانية من «صالون باماكو الدولي للدفاع والأمن (بامِكس 2026)»، «الوضع الأمني في الساحل ومكافحة مالي للإرهاب».

وقالت الرئاسة إن الجنرال الأميركي «أشاد بجودة المباحثات، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة التباحث مع السلطات المالية بشأن الأمن الإقليمي»، فيما أكدت مصادر محلية أن المباحثات «تطرقت إلى التعاون في مجال الحرب على تنظيمي (القاعدة) و(داعش)» الإرهابيين، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وقالت هذه المصادر إن الجنرال أندرسون «أكد أنه خلال المباحثات فهم بشكل أفضل تصور غويتا للتهديدات الأمنية، مشدداً على رغبة الولايات المتحدة في جمع الوسائل معاً لمواجهة هذه التهديدات»، وقال «إن واشنطن مستعدة لمرافقة مالي في مكافحة الإرهاب، مع الرغبة في مساعدة دول الساحل الأخرى أيضاً».

وكان الوفدُ الأميركي تجول في معرض «BAMEX»، الذي تنظمه شركة تركية برعاية رئاسة مالي ووزارة الدفاع، بالتزامن مع وجود وفد عسكري روسي في الأجنحة نفسها، من دون أن يحدث أي تواصل بين الوفدين.

وسام للروس

وفي بيان آخر، قالت الرئاسة إن غويتا استقبل وفداً روسياً يقوده الفريق أندريه أفيريانوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين؛ حيث منحه الرئيس المالي «رتبة قائد» في الوسام الوطني لدولة مالي، «وذلك تقديراً لإسهامه في تعزيز التعاون في الأمن والدفاع».

رئيس «المجلس العسكري» في مالي وهو يمنح مستشار بوتين وساماً (الرئاسة المالية)

وقال بيان الرئاسة، المنشور صباح الأربعاء، إن العلاقات مع موسكو هي «شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الدول»، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي بعد أيام من مشاركة رئيس مالي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في موسكو.

وكانت مالي قد أنهت شراكة استراتيجية مع فرنسا بعد انقلابي 2020 و2021، وتحالفت مع موسكو عبر «فاغنر» ثم «الفيلق الأفريقي»، مبتعدة بذلك عن المعسكر الغربي، بما في ذلك واشنطن، التي سحبت قواتها من مالي وفرضت عقوبات على قادة الانقلاب.

وعادت واشنطن إلى رفع العقوبات في 27 فبراير (شباط) الماضي عن عدد من كبار المسؤولين الماليين المتهمين بإقامة صلات مع مرتزقة روس، وبدأ مسار حذر من استئناف العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.

وضع أمني صعب

ورغم توجه مالي، بالإضافة إلى النيجر وبوركينا فاسو، نحو التحالف مع روسيا في الحرب على الإرهاب، فإن الوضع الأمني لا يزال شديد الصعوبة في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي؛ حيث شن تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومجموعة متمردة -أواخر أبريل (نيسان) الماضي- هجمات متزامنة، كانت الأعنف في تاريخ الصراع المستمر منذ أكثر من 15 عاماً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الجنرال غويتا بالكرملين يوم 23 يونيو الماضي (رويترز)

وسيطر المتمردون ومقاتلو «القاعدة» على مدينة كيدال، أهم مدينة في شمال مالي، وغادر الجيش المالي والقوات الروسية قاعدة «تساليت» من دون قتال، وقُتل وزير الدفاع ساديو كمارا، أبرز داعمي الوجود الروسي.

ولكن الجيش المالي، بدعم من القوات الروسية، نجح الشهر الماضي في استعادة السيطرة على كيدال، وأعلن «القضاء على عشرات الإرهابيين والمتمردين» في معارك عنيفة في شمال مالي، فيما أكد الكرملين أنه مستمر في دعم مالي؛ حيث تشير تقارير إلى أن روسيا تنشر أكثر من 2000 جندي في مالي.