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العالم أفريقيا

قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

تزامنت زيارته مع وجود وفد روسي... وتمسك بالتحالف مع موسكو

الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
TT
TT

قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)

أجرى رئيس «المجلس العسكري» الحاكم في دولة مالي، الجنرال أسيمي غويتا، (الثلاثاء)، مباحثات هي الأولى من نوعها، مع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، في العاصمة باماكو، تناولت التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وقبل ذلك بيوم واحد، كان الجنرال غويتا قد استقبل وفداً عسكرياً روسياً؛ حيث قلّده وساماً رفيعاً بوصفه نوعاً من التعبير عن «امتنان مالي لدعم روسيا لها في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة التمرد».

وتسعى السلطات في دولة مالي إلى تأكيد انفتاحها الحذر على الولايات المتحدة، من دون أن تتخلى عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، وفق ما تؤكده مصادر شبه رسمية في باماكو.

رئيس «المجلس العسكري» في مالي مع الوفد الأميركي (الرئاسة المالية)

«مباحثات مفيدة»

وأعلنت الرئاسة في دولة مالي أن الجنرال غويتا بحث مع الوفد الأميركي، الذي يشارك في الدورة الثانية من «صالون باماكو الدولي للدفاع والأمن (بامِكس 2026)»، «الوضع الأمني في الساحل ومكافحة مالي للإرهاب».

وقالت الرئاسة إن الجنرال الأميركي «أشاد بجودة المباحثات، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة التباحث مع السلطات المالية بشأن الأمن الإقليمي»، فيما أكدت مصادر محلية أن المباحثات «تطرقت إلى التعاون في مجال الحرب على تنظيمي (القاعدة) و(داعش)» الإرهابيين، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وقالت هذه المصادر إن الجنرال أندرسون «أكد أنه خلال المباحثات فهم بشكل أفضل تصور غويتا للتهديدات الأمنية، مشدداً على رغبة الولايات المتحدة في جمع الوسائل معاً لمواجهة هذه التهديدات»، وقال «إن واشنطن مستعدة لمرافقة مالي في مكافحة الإرهاب، مع الرغبة في مساعدة دول الساحل الأخرى أيضاً».

وكان الوفدُ الأميركي تجول في معرض «BAMEX»، الذي تنظمه شركة تركية برعاية رئاسة مالي ووزارة الدفاع، بالتزامن مع وجود وفد عسكري روسي في الأجنحة نفسها، من دون أن يحدث أي تواصل بين الوفدين.

وسام للروس

وفي بيان آخر، قالت الرئاسة إن غويتا استقبل وفداً روسياً يقوده الفريق أندريه أفيريانوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين؛ حيث منحه الرئيس المالي «رتبة قائد» في الوسام الوطني لدولة مالي، «وذلك تقديراً لإسهامه في تعزيز التعاون في الأمن والدفاع».

رئيس «المجلس العسكري» في مالي وهو يمنح مستشار بوتين وساماً (الرئاسة المالية)

وقال بيان الرئاسة، المنشور صباح الأربعاء، إن العلاقات مع موسكو هي «شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الدول»، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي بعد أيام من مشاركة رئيس مالي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في موسكو.

وكانت مالي قد أنهت شراكة استراتيجية مع فرنسا بعد انقلابي 2020 و2021، وتحالفت مع موسكو عبر «فاغنر» ثم «الفيلق الأفريقي»، مبتعدة بذلك عن المعسكر الغربي، بما في ذلك واشنطن، التي سحبت قواتها من مالي وفرضت عقوبات على قادة الانقلاب.

وعادت واشنطن إلى رفع العقوبات في 27 فبراير (شباط) الماضي عن عدد من كبار المسؤولين الماليين المتهمين بإقامة صلات مع مرتزقة روس، وبدأ مسار حذر من استئناف العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.

وضع أمني صعب

ورغم توجه مالي، بالإضافة إلى النيجر وبوركينا فاسو، نحو التحالف مع روسيا في الحرب على الإرهاب، فإن الوضع الأمني لا يزال شديد الصعوبة في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي؛ حيث شن تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومجموعة متمردة -أواخر أبريل (نيسان) الماضي- هجمات متزامنة، كانت الأعنف في تاريخ الصراع المستمر منذ أكثر من 15 عاماً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الجنرال غويتا بالكرملين يوم 23 يونيو الماضي (رويترز)

وسيطر المتمردون ومقاتلو «القاعدة» على مدينة كيدال، أهم مدينة في شمال مالي، وغادر الجيش المالي والقوات الروسية قاعدة «تساليت» من دون قتال، وقُتل وزير الدفاع ساديو كمارا، أبرز داعمي الوجود الروسي.

ولكن الجيش المالي، بدعم من القوات الروسية، نجح الشهر الماضي في استعادة السيطرة على كيدال، وأعلن «القضاء على عشرات الإرهابيين والمتمردين» في معارك عنيفة في شمال مالي، فيما أكد الكرملين أنه مستمر في دعم مالي؛ حيث تشير تقارير إلى أن روسيا تنشر أكثر من 2000 جندي في مالي.

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العالم أفريقيا

قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
TT
TT

قائد «أفريكوم» بحث في مالي التعاون بمواجهة «القاعدة» و«داعش»

الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)
الوفد الأميركي خلال زيارته معرض الدفاع الدولي في باماكو (قيادة «أفريكوم»)

أجرى رئيس «المجلس العسكري» الحاكم في دولة مالي، الجنرال أسيمي غويتا، (الثلاثاء)، مباحثات هي الأولى من نوعها، مع قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، في العاصمة باماكو، تناولت التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وقبل ذلك بيوم واحد، كان الجنرال غويتا قد استقبل وفداً عسكرياً روسياً؛ حيث قلّده وساماً رفيعاً بوصفه نوعاً من التعبير عن «امتنان مالي لدعم روسيا لها في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة التمرد».

وتسعى السلطات في دولة مالي إلى تأكيد انفتاحها الحذر على الولايات المتحدة، من دون أن تتخلى عن علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، وفق ما تؤكده مصادر شبه رسمية في باماكو.

رئيس «المجلس العسكري» في مالي مع الوفد الأميركي (الرئاسة المالية)

«مباحثات مفيدة»

وأعلنت الرئاسة في دولة مالي أن الجنرال غويتا بحث مع الوفد الأميركي، الذي يشارك في الدورة الثانية من «صالون باماكو الدولي للدفاع والأمن (بامِكس 2026)»، «الوضع الأمني في الساحل ومكافحة مالي للإرهاب».

وقالت الرئاسة إن الجنرال الأميركي «أشاد بجودة المباحثات، وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة التباحث مع السلطات المالية بشأن الأمن الإقليمي»، فيما أكدت مصادر محلية أن المباحثات «تطرقت إلى التعاون في مجال الحرب على تنظيمي (القاعدة) و(داعش)» الإرهابيين، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وقالت هذه المصادر إن الجنرال أندرسون «أكد أنه خلال المباحثات فهم بشكل أفضل تصور غويتا للتهديدات الأمنية، مشدداً على رغبة الولايات المتحدة في جمع الوسائل معاً لمواجهة هذه التهديدات»، وقال «إن واشنطن مستعدة لمرافقة مالي في مكافحة الإرهاب، مع الرغبة في مساعدة دول الساحل الأخرى أيضاً».

وكان الوفدُ الأميركي تجول في معرض «BAMEX»، الذي تنظمه شركة تركية برعاية رئاسة مالي ووزارة الدفاع، بالتزامن مع وجود وفد عسكري روسي في الأجنحة نفسها، من دون أن يحدث أي تواصل بين الوفدين.

وسام للروس

وفي بيان آخر، قالت الرئاسة إن غويتا استقبل وفداً روسياً يقوده الفريق أندريه أفيريانوف، مستشار الرئيس فلاديمير بوتين؛ حيث منحه الرئيس المالي «رتبة قائد» في الوسام الوطني لدولة مالي، «وذلك تقديراً لإسهامه في تعزيز التعاون في الأمن والدفاع».

رئيس «المجلس العسكري» في مالي وهو يمنح مستشار بوتين وساماً (الرئاسة المالية)

وقال بيان الرئاسة، المنشور صباح الأربعاء، إن العلاقات مع موسكو هي «شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الدول»، مشيراً إلى أن زيارة الوفد الروسي تأتي بعد أيام من مشاركة رئيس مالي في القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في موسكو.

وكانت مالي قد أنهت شراكة استراتيجية مع فرنسا بعد انقلابي 2020 و2021، وتحالفت مع موسكو عبر «فاغنر» ثم «الفيلق الأفريقي»، مبتعدة بذلك عن المعسكر الغربي، بما في ذلك واشنطن، التي سحبت قواتها من مالي وفرضت عقوبات على قادة الانقلاب.

وعادت واشنطن إلى رفع العقوبات في 27 فبراير (شباط) الماضي عن عدد من كبار المسؤولين الماليين المتهمين بإقامة صلات مع مرتزقة روس، وبدأ مسار حذر من استئناف العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادلها فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب.

وضع أمني صعب

ورغم توجه مالي، بالإضافة إلى النيجر وبوركينا فاسو، نحو التحالف مع روسيا في الحرب على الإرهاب، فإن الوضع الأمني لا يزال شديد الصعوبة في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي؛ حيث شن تنظيم «القاعدة» الإرهابي ومجموعة متمردة -أواخر أبريل (نيسان) الماضي- هجمات متزامنة، كانت الأعنف في تاريخ الصراع المستمر منذ أكثر من 15 عاماً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الجنرال غويتا بالكرملين يوم 23 يونيو الماضي (رويترز)

وسيطر المتمردون ومقاتلو «القاعدة» على مدينة كيدال، أهم مدينة في شمال مالي، وغادر الجيش المالي والقوات الروسية قاعدة «تساليت» من دون قتال، وقُتل وزير الدفاع ساديو كمارا، أبرز داعمي الوجود الروسي.

ولكن الجيش المالي، بدعم من القوات الروسية، نجح الشهر الماضي في استعادة السيطرة على كيدال، وأعلن «القضاء على عشرات الإرهابيين والمتمردين» في معارك عنيفة في شمال مالي، فيما أكد الكرملين أنه مستمر في دعم مالي؛ حيث تشير تقارير إلى أن روسيا تنشر أكثر من 2000 جندي في مالي.

مواضيع
مكافحة الإرهاب أخبار أميركا أخبار روسيا مالي أميركا روسيا أفريقيا
العالم أفريقيا

حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو تتجاوز 11 ألفاً

عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
TT
TT

حالات الإصابة بـ«إيبولا» في الكونغو تتجاوز 11 ألفاً

عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)
عامل في مجال الرعاية الصحية يرتدي ملابس واقية ويخضع للتعقيم داخل مركز لعلاج مرضى «إيبولا» بشرق الكونغو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 11042 حالة، ووفاة ‌5387 شخصاً.

وأعلن عن ​تفشي ‌المرض، الناجم ⁠عن ​سلالة بونديبوجيو ⁠النادرة من فيروس إيبولا، في منتصف مايو (أيار)، ولا يوجد علاج أو لقاحات معتمدة لهذه السلالة.

ويعد ثاني أكبر تفش ⁠للمرض والأكثر فتكا على ‌الإطلاق ‌بعد انتشاره في غرب أفريقيا ​بين عامي ‌2014 و2016، الذي أصاب ‌أكثر من 28600 شخص وأودى بحياة أكثر من 11 ألفا.

وأظهرت البيانات، تأثر ثمانية أقاليم من أصل ‌26 إقليما في الكونغو، وتسجيل وفيات كثيرة خارج مراكز ⁠العلاج.

و⁠أدى التأخر في الكشف عن المرض والصراعات والضغوط التي تتعرض لها الخدمات الصحية إلى انتشار الفيروس بوتيرة أسرع مقارنة بحالات انتشاره السابقة، كما تم الإبلاغ عن وجود المرض الآن في شرق ووسط وغرب أفريقيا، مما يجعله ​التفشي الأكثر ​انتشارا جغرافيا لفيروس إيبولا في القارة حتى الآن.

مواضيع
إيبولا الكونغو
العالم أفريقيا

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
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TT

أزمة شرق الكونغو تتعقد مع تقدم المتمردين وتراجع مسار الحوار

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

تغيُّرات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية، مع تقدُّم للمتمردين في إحدى المدن الرئيسية، بعد هدوء نسبي منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين كينشاسا ورواندا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتقدَّم مقاتلون مسلحون مناهضون للحكومة بعد شنِّ هجوم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية، بعدما كانت خطوط المواجهة قد بقيت مستقرَّة نسبياً منذ توقيع اتفاق سلام بوساطة أميركية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في ديسمبر الماضي، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة، ديودوني كاسيريكا، للوكالة، الاثنين، إن بلدة كامبالي، الواقعة على بُعد كيلومترات عدة من بونياكيري، باتت «تحت سيطرة العدو».

وبحسب ممثل عن المجتمع المدني تحدَّث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وطلب عدم كشف هويته، فإن «قسماً كبيراً من السكان لزموا منازلهم»، بينما فرَّ كثيرون إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

وتُعدُّ واليكالي، الواقعة على بُعد نحو 140 كيلومتراً من بونياكيري، مفترق طرق استراتيجياً يؤدي إلى غرب البلاد، وإحدى القواعد الرئيسية للجيش الكونغولي في مقاطعة شمال كيفو.

وهذا التَّحرُّك امتداد لهجوم شنَّته «جبهة إعادة تأسيس الأمة» في مقاطعة جنوب كيفو، وتقدَّمت نحو 50 كيلومتراً على طول طريق رئيسية باتجاه الشمال الغربي نحو بلدة واليكالي الاستراتيجية.

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها الشهر الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021.

وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

ويُشكِّل تجدُّد الهجمات والتَّقدُّم المتسارع للمتمردين، لا سيما حركة «23 مارس» ضربةً قاصمةً لفترات الهدوء الهشِّ التي شهدتها منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ويعكس هذا التَّحوُّل الميداني انتقالاً تكتيكياً عبر فرض حصار خانق على المدن الاستراتيجية ومسارات الإمداد التجاري، بحسب تقديرات المحلل السوداني المختص بالشأن الأفريقي، محمد شمس الدين.

رئيس الكونغو الديمقراطية خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة (صفحة الرئاسة على «إكس»)

ويحمل هذا التَّقدُّم، بحسب شمس الدين، «دلالات خطيرة، إذ يكشف عن تطور نوعي في التسليح والقدرات اللوجستية والعملياتية للمتمردين، مما يرجح امتلاكهم شبكات دعم وإسناد متقدِّمة، كما يبرز هذا التَّحوُّل الانكشاف الهيكلي للجيش الكونغولي».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية بعد نحو شهرين وقتها من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ووقتها عقدت «لجنة الإشراف المشتركة» لاتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اجتماعها السادس في لندن، بمشاركة ممثلين عن البلدين، إلى جانب قطر والولايات المتحدة الأميركية، وتوغو بصفتها وسيط الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو 2025، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، بينما لم تسفر محادثات كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا، عن تقدم.

وأخيراً فرضت واشنطن عقوبات على وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية في هذا البلد الواقع في وسط أفريقيا، على خلفية علاقاتهما المفترضة بحركة «23 مارس» المسلحة التي تقاتل في الكونغو الديمقراطية.

المتحدث باسم حركة «23 مارس» ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

عن مستقبل فرص التهدئة، يرى شمس الدين أن «مسارات السلام تواجه حالةً من الشلل الفعلي في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض، خصوصاً أن استمرار المواجهات أفرغت الاتفاقات من مضمونها، في ظلِّ أزمة انعدام ثقة عميقة».

ويرجح أن «كينشاسا تميل نحو الحسم العسكري وليس التفاوض المباشر مع كيانات تصنِّفها مسلحةً ومتمردةً، بينما تستخدم هذه الحركات مكاسبها الميدانية ورقة ضغط لفرض شروط سياسية واقتصادية تتعلق بتقاسم النفوذ والثروة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم هذا الجمود، فإن فرص إحياء مسار التسوية السياسية هي المَخرَج الواقعي الوحيد، إذ أثبتت الخيارات العسكرية والأمنية البحتة قصورها تاريخياً في تضاريس شرق الكونغو المعقدة.

ويتابع: «يتطلب إحياء هذا المسار الانتقال من مجرد هندسة ترتيبات أمنية مؤقتة إلى معالجة الجذور العميقة للصراع، مثل أزمات الهوية والمواطنة، وحوكمة استغلال الموارد الطبيعية». كما يستوجب ذلك وساطة أكثر حزماً، مدعومة بآليات مراقبة وعقوبات ملزمة تجبر الأطراف المتقاتلة كافة على الالتزام بجدول زمني واضح للتنفيذ.

كما يؤكد أنه «دون تفعيل أدوات محاسبة صارمة، وربط مسارات التنمية بالاستقرار الأمني الشامل، ستبقى الجهود الدولية قاصرة عن إحداث اختراق حقيقي، لتظل المنطقة أسيرةً لحالة من الاستنزاف الجيوسياسي المفتوح».

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