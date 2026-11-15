إستونيا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا بعد هجوم تخريبي مشبوه

عمال البلدية يسيرون بين مبانٍ تضررت بفعل غارة روسية في منطقة أوديسا بأوكرانيا الأحد (أ.ف.ب)

ظلّ الجندي الأوكراني يفغين عالقاً على خط الجبهة يومين بعدما بُترت قدمه بانفجار لغم، وحين بدأ يفقد الأمل، أخبره أحد رفاقه بأن مسيّرة ستأتي لإنقاذه جواً. وروى قائلاً: «قلت له: أنت تمزح، أليس كذلك؟ أنت تحاول رفع معنوياتي فحسب»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها من مكان غير محدد في البلاد.

ويعدّ يفغين، الذي يتعافى حالياً في المستشفى، من أوائل الجنود الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم جواً بمسيّرة مخصصة لنقل الجرحى. ورفضت الوكالة كشف اسمه الكامل لأسباب أمنية.

وبعد نحو خمس سنوات على بدء الغزو الروسي، غيّرت المسيّرات طبيعة الحروب الحديثة. فقد أحكمت سيطرتها على الأجواء، خصوصاً على خط الجبهة الذي بات يُعرف بـ«منطقة الموت» التي تمتد على عمق كيلومترات عدة. وعلى هذا الخط، يوجّه الطرفان مسيّرات محمّلة بالمتفجرات لاستهداف أدنى حركة على الأرض.

وفيما أصبح الوصول إلى الجنود الجرحى العالقين في هذه المنطقة وإنقاذهم شبه مستحيل بالنسبة إلى القوات البرية والمسعفين الميدانيين، عمد مصنعو المسيرات الأوكرانيون إلى تطوير طائرات مخصصة لإجلاء الجرحى. ومن بينها «ستارغيت» (Stargate)، التي طورتها شركة «سكاي فول» (Skyfall) واستخدمت في ثلاث مهمات، إحداها لإنقاذ يفغين.

ويقول الجندي: «في وقت لاحق من المساء، اتصل بي قائد السرية وسألني إن كنت على استعداد للطيران؟».

وتُظهر مشاهد التقطتها كاميرا المسيّرة يفغين وهو يستلقي على نقالة تحملها قبل إغلاق الغطاء فوقه، بينما ضمّ سلاحه إلى صدره. وخلال نقله إلى الخطوط الخلفية، كانت مسيّرات الإمداد والمراقبة تحلّق فوقه وتحته، ويسمع أزيزها ويرى أشكالها. ورغم خوفه، يقول: «لم يكن هناك خيار آخر».

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وتُجمع هذه المسيّرات المصنوعة من ألياف الكربون في ورشة سرية تشبه المختبر. وبدأت الفكرة حين طلب قائد لواء الهجوم الأوكراني «كود 9.2» تطوير مسيّرة لإجلاء الجرحى. وقال ممثل لشركة «سكاي فول» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته: «بعد عام، أصبحت لدينا (ستارغيت)».

ولم تكن المسيّرة ثمرة اختراق تكنولوجي جديد، بل طوّرت لتلبية حاجة ميدانية إلى إجلاء الجرحى من مواقع يصعب الوصول إليها.

وكانت أوكرانيا تستخدم مسيّرات برية لنقل جرحاها من المواقع الخطرة، لكن سرعتها لا تتجاوز عشرة كيلومترات في الساعة، وتواجه صعوبة في اجتياز الأنهار وحقول الألغام والتضاريس الوعرة.

وقال المتحدث باسم الشركة إن هذه الآليات يسهل استهدافها، وإن إجلاء الجرحى بواسطتها قد يستغرق ساعات عدة.

أما مسيّرة «ستارغيت»، فتصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة، ويمكنها نقل حمولة تصل إلى 150 كيلوغراماً لمسافة تصل إلى 30 كيلومتراً. وتبلغ تكلفة المسيّرة الواحدة نحو 50 ألف دولار.

وفي الورشة، تصطف مسيّرات عدة على جانبي ممرّ، وخلفها هياكل معدنية لنماذج أولية يعلوها الغبار. وتسعى «سكاي فول» إلى إنتاج ألف مسيّرة شهرياً بحلول نهاية عام 2026.

وخارج المصنع، تحلّق مسيّرة تزن 400 كيلوغرام في رحلة تجريبية، مُطلقة هديراً يشبه دوي الرعد. ويتولى قيادتها طيارون متدرّبون لم يسبق لهم سوى تشغيل مسيّرات لنقل الإمدادات أو القنابل.

«صمت»

ويروي الطيار الذي أنقذ يفغين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «ما إن حملته حتى صمت الجميع». ويضيف الطيار المعروف باسمه الحركي «كي في إن» (KVN): «ساد صمت تام، كهدوء المكتبات. هذه المرة، كان هناك إنسان على متنها».

وقبل الإقلاع، رصد الفريق مسيّرات هجومية روسية عدة، فاضطر إلى تعليق العملية. وألغيت محاولة ثانية أيضاً. وفي المحاولة الثالثة، أقلعت المسيّرة وبلغت ارتفاع مائة متر، لكن التشويش الروسي قطع الاتصال بينها وبين الطيار لفترة وجيزة، فبقيت تحوم وسط المعركة الجوية في لحظات شديدة التوتر.

وبعد ثوان، تولّى نظام الذكاء الاصطناعي المزوّدة به قيادتها إلى أن عاد الاتصال. واستغرقت عملية الإجلاء نحو 15 دقيقة، تابعها فريق من الجنود الأوكرانيين عن كثب.

ويبدي الجيش تفاؤلاً حذراً بشأن هذه التكنولوجيا. ويقول ضابط طلب عدم كشف هويته: «نحتاج إلى مزيد من التجارب الميدانية لتقييم النظام فعلياً، (لكنه) يبدو واعداً».

أما «كي في إن»، فيرى في هذه المسيّرات «مستقبلاً تقوده التكنولوجيا ويعيد الجنود إلى عائلاتهم». وبات يفغين يحاول إقناع رفاقه الذين «يشعرون بالخوف» باستخدامها. ويقول: «أرسل إليهم رسائل لأشرح لهم أنه ليس لديهم ما يخشونه».