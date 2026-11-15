إستونيا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا بعد هجوم تخريبي مشبوهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341614-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87
إستونيا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا بعد هجوم تخريبي مشبوه
جسر بالقرب من الحدود الإستونية الروسية (أ.ف.ب)
قال مارجوس تساهكنا، وزير خارجية إستونيا، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستغلق جميع نقاط العبور الحدودية مع روسيا اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك في أعقاب ما يشتبه أنه هجوم تخريبي استهدف شركة دفاع إستونية، وهو ما ألقت تالين باللوم فيه على موسكو.
واحتجزت السلطات الإستونية 8 أشخاص خلال الليل للاشتباه في تورطهم في محاولة إحراق شركة «ثرويد سيستمز» المُصنّعة للطائرات المسيرة. وقالت السلطات إن هذه المحاولة جرت بأمر من جهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يصدر أي تعليق بعد من موسكو بشأن اتهامات إستونيا أو قرارها إغلاق المعابر الحدودية. ودأبت موسكو على نفي الاتهامات التي توجهها السلطات الأوروبية لها بالتورط في عمليات التخريب.
وقال تساهكنا، في منشور على منصة «إكس»: «يجب أن تدرك روسيا أن الأعمال القتالية التي تستهدف إستونيا ستكون لها عواقب».
إستونيا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا بعد هجوم تخريبي مشبوهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341614-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%88%D9%87
إستونيا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا بعد هجوم تخريبي مشبوه
جسر بالقرب من الحدود الإستونية الروسية (أ.ف.ب)
قال مارجوس تساهكنا، وزير خارجية إستونيا، اليوم (الأحد)، إن بلاده ستغلق جميع نقاط العبور الحدودية مع روسيا اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وذلك في أعقاب ما يشتبه أنه هجوم تخريبي استهدف شركة دفاع إستونية، وهو ما ألقت تالين باللوم فيه على موسكو.
واحتجزت السلطات الإستونية 8 أشخاص خلال الليل للاشتباه في تورطهم في محاولة إحراق شركة «ثرويد سيستمز» المُصنّعة للطائرات المسيرة. وقالت السلطات إن هذه المحاولة جرت بأمر من جهاز المخابرات العسكرية الروسي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يصدر أي تعليق بعد من موسكو بشأن اتهامات إستونيا أو قرارها إغلاق المعابر الحدودية. ودأبت موسكو على نفي الاتهامات التي توجهها السلطات الأوروبية لها بالتورط في عمليات التخريب.
وقال تساهكنا، في منشور على منصة «إكس»: «يجب أن تدرك روسيا أن الأعمال القتالية التي تستهدف إستونيا ستكون لها عواقب».
أوكرانيا تراهن على مسيّرات لإجلاء جرحاها من «منطقة الموت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5341560-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
أوكرانيا تراهن على مسيّرات لإجلاء جرحاها من «منطقة الموت»
عمال البلدية يسيرون بين مبانٍ تضررت بفعل غارة روسية في منطقة أوديسا بأوكرانيا الأحد (أ.ف.ب)
ظلّ الجندي الأوكراني يفغين عالقاً على خط الجبهة يومين بعدما بُترت قدمه بانفجار لغم، وحين بدأ يفقد الأمل، أخبره أحد رفاقه بأن مسيّرة ستأتي لإنقاذه جواً. وروى قائلاً: «قلت له: أنت تمزح، أليس كذلك؟ أنت تحاول رفع معنوياتي فحسب»، حسبما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها من مكان غير محدد في البلاد.
ويعدّ يفغين، الذي يتعافى حالياً في المستشفى، من أوائل الجنود الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم جواً بمسيّرة مخصصة لنقل الجرحى. ورفضت الوكالة كشف اسمه الكامل لأسباب أمنية.
وبعد نحو خمس سنوات على بدء الغزو الروسي، غيّرت المسيّرات طبيعة الحروب الحديثة. فقد أحكمت سيطرتها على الأجواء، خصوصاً على خط الجبهة الذي بات يُعرف بـ«منطقة الموت» التي تمتد على عمق كيلومترات عدة. وعلى هذا الخط، يوجّه الطرفان مسيّرات محمّلة بالمتفجرات لاستهداف أدنى حركة على الأرض.
وفيما أصبح الوصول إلى الجنود الجرحى العالقين في هذه المنطقة وإنقاذهم شبه مستحيل بالنسبة إلى القوات البرية والمسعفين الميدانيين، عمد مصنعو المسيرات الأوكرانيون إلى تطوير طائرات مخصصة لإجلاء الجرحى. ومن بينها «ستارغيت» (Stargate)، التي طورتها شركة «سكاي فول» (Skyfall) واستخدمت في ثلاث مهمات، إحداها لإنقاذ يفغين.
ويقول الجندي: «في وقت لاحق من المساء، اتصل بي قائد السرية وسألني إن كنت على استعداد للطيران؟».
وتُظهر مشاهد التقطتها كاميرا المسيّرة يفغين وهو يستلقي على نقالة تحملها قبل إغلاق الغطاء فوقه، بينما ضمّ سلاحه إلى صدره. وخلال نقله إلى الخطوط الخلفية، كانت مسيّرات الإمداد والمراقبة تحلّق فوقه وتحته، ويسمع أزيزها ويرى أشكالها. ورغم خوفه، يقول: «لم يكن هناك خيار آخر».
موقع سري
وتُجمع هذه المسيّرات المصنوعة من ألياف الكربون في ورشة سرية تشبه المختبر. وبدأت الفكرة حين طلب قائد لواء الهجوم الأوكراني «كود 9.2» تطوير مسيّرة لإجلاء الجرحى. وقال ممثل لشركة «سكاي فول» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف هويته: «بعد عام، أصبحت لدينا (ستارغيت)».
ولم تكن المسيّرة ثمرة اختراق تكنولوجي جديد، بل طوّرت لتلبية حاجة ميدانية إلى إجلاء الجرحى من مواقع يصعب الوصول إليها.
وكانت أوكرانيا تستخدم مسيّرات برية لنقل جرحاها من المواقع الخطرة، لكن سرعتها لا تتجاوز عشرة كيلومترات في الساعة، وتواجه صعوبة في اجتياز الأنهار وحقول الألغام والتضاريس الوعرة.
وقال المتحدث باسم الشركة إن هذه الآليات يسهل استهدافها، وإن إجلاء الجرحى بواسطتها قد يستغرق ساعات عدة.
أما مسيّرة «ستارغيت»، فتصل سرعتها إلى 105 كيلومترات في الساعة، ويمكنها نقل حمولة تصل إلى 150 كيلوغراماً لمسافة تصل إلى 30 كيلومتراً. وتبلغ تكلفة المسيّرة الواحدة نحو 50 ألف دولار.
وفي الورشة، تصطف مسيّرات عدة على جانبي ممرّ، وخلفها هياكل معدنية لنماذج أولية يعلوها الغبار. وتسعى «سكاي فول» إلى إنتاج ألف مسيّرة شهرياً بحلول نهاية عام 2026.
وخارج المصنع، تحلّق مسيّرة تزن 400 كيلوغرام في رحلة تجريبية، مُطلقة هديراً يشبه دوي الرعد. ويتولى قيادتها طيارون متدرّبون لم يسبق لهم سوى تشغيل مسيّرات لنقل الإمدادات أو القنابل.
«صمت»
ويروي الطيار الذي أنقذ يفغين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «ما إن حملته حتى صمت الجميع». ويضيف الطيار المعروف باسمه الحركي «كي في إن» (KVN): «ساد صمت تام، كهدوء المكتبات. هذه المرة، كان هناك إنسان على متنها».
وقبل الإقلاع، رصد الفريق مسيّرات هجومية روسية عدة، فاضطر إلى تعليق العملية. وألغيت محاولة ثانية أيضاً. وفي المحاولة الثالثة، أقلعت المسيّرة وبلغت ارتفاع مائة متر، لكن التشويش الروسي قطع الاتصال بينها وبين الطيار لفترة وجيزة، فبقيت تحوم وسط المعركة الجوية في لحظات شديدة التوتر.
وبعد ثوان، تولّى نظام الذكاء الاصطناعي المزوّدة به قيادتها إلى أن عاد الاتصال. واستغرقت عملية الإجلاء نحو 15 دقيقة، تابعها فريق من الجنود الأوكرانيين عن كثب.
ويبدي الجيش تفاؤلاً حذراً بشأن هذه التكنولوجيا. ويقول ضابط طلب عدم كشف هويته: «نحتاج إلى مزيد من التجارب الميدانية لتقييم النظام فعلياً، (لكنه) يبدو واعداً».
أما «كي في إن»، فيرى في هذه المسيّرات «مستقبلاً تقوده التكنولوجيا ويعيد الجنود إلى عائلاتهم». وبات يفغين يحاول إقناع رفاقه الذين «يشعرون بالخوف» باستخدامها. ويقول: «أرسل إليهم رسائل لأشرح لهم أنه ليس لديهم ما يخشونه».
ضربات أوكرانية تستهدف «عاصمة البتروكيماويات» وسط روسيا
رجل يسير قرب بناية تضررت جراء غارة جوية روسية في مدينة تشورنومورسك بمنطقة أوديسا الأوكرانية الأحد (رويترز)
استهدفت ضربات جوية أوكرانية مدينة في وسط روسيا، الأحد، بينما أفادت وسائل إعلام باندلاع حريق في إحدى أكبر محطات البتروكيماويات في البلاد. وقال رئيس بلدية المدينة رادمير بلياييف على «تلغرام» إن «مدينة نيجنكامسك استُهدفت، صباح هذا اليوم، بهجوم ضخم ومطوّل بمسيّرات العدو. ونتيجة ذلك، تضررت منشآت في المنطقة الصناعية»، مضيفاً أن مبنى سكنياً تضرر أيضاً. ويُطلق عادة على نيجنكامسك التي تعد نحو 240 ألف نسمة «عاصمة البتروكيماويات» في جمهورية تتارستان، وهي تضم عدداً من المصافي لتكرير النفط ومجمّعاً رئيسياً للبتروكيماويات. ونقل الإعلام الروسي عن سلطات المنطقة أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن الضربات أدت لاندلاع حريق في مجمع نيجنكامسك للبتروكيماويات (NKNK) والمملوك لشركة «سيبور» الروسية الرائدة في المجال. وأظهرت تسجيلات مصوّرة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يجر التحقق من صحتها، ألسنة اللهب والدخان الكثيف تتصاعد من الموقع الصناعي.
وقُتل مهندس في محطة فرعية للكهرباء في ضربات أوكرانية منفصلة استهدفت ليلاً تاغانروغ، وهي مدينة صناعية ساحلية تقع في منطقة روستوف على نهر الدون المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما قال حاكم المنطقة يوري سليوسار. وقالت رئيسة بلدية تاغانروغ سفيتلانا كامبولوفا إنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المحطة الفرعية بينما أُعلنت حالة الطوارئ على الصعيد المحلي. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو في بيان إسقاط 533 مسيّرة أوكرانية بين ليل السبت - الأحد في أكثر من 10 مناطق في روسيا وشبه جزيرة القرم. ولم يصدر أي رد فوري عن كييف التي تقول إنها تستهدف المنشآت الصناعية الروسية رداً على الضربات الروسية ضدّ أراضيها.
أفكار أميركية للحل
وجاءت هذه التطورات غداة إعلان الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة اقترحت على بلاده للمرة الأولى التخلّي عن أراضٍ في مقابل انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال زيلينسكي لصحافيين في تصريحات نُشرت، السبت، إن «الأميركيين طرحوا سؤالاً: ماذا لو انضمت أوكرانيا إلى (الناتو)؟ هل ستنسحب أوكرانيا من دونباس؟ هذه أول مرة تثار فيها هذه المسألة».
وتحدث الرئيس الأوكراني إلى وسائل إعلام، الجمعة، بعد زيارتين إلى الدنمارك وآيرلندا، حيث التقى قادة أوروبيين عقب يومين من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية الولايات المتحدة.
ولم تفض المحادثات الثلاثية الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي، إلى تقدّم حاسم نحو تسوية النزاع الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها أتاحت لكل الأطراف الاتفاق على ضرورة إشراك الأوروبيين في المفاوضات المقبلة.
وكان المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف قد التقيا كلاً من بوتين وزيلينسكي على حدة، الخميس. وصرّح زيلينسكي: «الأمن الفعلي في أوروبا هو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي... لا أمن غير ذلك في أوروبا».
وكثيراً ما سعت أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما تعده موسكو خطاً أحمر. ولم يعلق الحلف أو واشنطن بعد بشكل مباشر على كلام زيلينسكي.
وفي وقت لاحق، كتب كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على منصة «إكس» أن وسائل إعلام تناولت «مقترحات متطرفة طرحها كلا الطرفين، إلى جانب خطاب سياسي حاد... ومع ذلك، نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد، والحفاظ على السرية اللازمة للمفاوضات الحساسة، وإيجاد سبيل لإنهاء هذه الحرب المروعة». وتابع أن «أفكاراً جديدة عدة برزت خلال المناقشات، ويجري حالياً بحثها».
5 دول أوروبية
وهذا الأسبوع، اتفق الأوروبيون في دبلن على أن يمثّلوا خلال المفاوضات المقبلة التي لم يُكشف عن موعدها من قبل 5 دول هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا، فضلاً عن ممثّلين من الاتحاد الأوروبي. ورأى زيلينسكي أن «المهمّ هو أن أوروبا ستكون حاضرة».
وكشف زيلينسكي أن روسيا رفضت في أبوظبي مقترحاً لهدنة في قطاع الطاقة. وصرّح أن «رغبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في تغيير الحدود في أوروبا أمر واقع. وأنا متأكد من أن ذلك يندرج في مفهومه لإعادة النظر في ضمانات الأمن في أوروبا. وإنه لأمر خطير... فهو تحديداً ما يؤدي إلى الحروب أو إلى التصعيد».
وتناقش كييف مع شركائها «حزمة كاملة لضمانات الأمن» تشتمل على «ضمانات أمنية محدّدة من جانب (الناتو) والاتحاد الأوروبي... وجيش أوكراني قويّ»، فضلاً عن اتفاقات إعمار ما بعد الحرب، بحسب الرئيس الأوكراني.
كما رأى زيلينسكي أن اقتراح الرئيس الروسي إرسال «بعثة إنسانية» إلى مدينة كوستيانتينيفكا الأوكرانية التي يتنازع الطرفان السيطرة عليها، «حيلة» لدفع قوات كييف للانسحاب، وفتح الطريق أمام تقدّم القوات الروسية في دونباس.
حملة الشتاء
ونبّه زيلينسكي إلى أن الروس «يراهنون بكل شيء على هذا الشتاء»، في حين تناهز الحرب بين أوكرانيا وروسيا عامها الخامس.
وأسفرت غارات روسية نُفذت، السبت، أسفرت عن سقوط قتيل و10 جرحى في بافلوغراد في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق البلاد)، وعن قتيل في قرية قرب زابوريجيا، وهي مدينة في الجنوب الشرقي تقع اليوم على مسافة عشرات الكيلومترات فقط من خط الجبهة، كما أُصيب نحو 20 شخصاً في ضربات استهدفت مدينة زابوريجيا، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية.
ويعدّ القصف الذي شنّته موسكو على شبكة الطاقة الأوكرانية في أكتوبر (تشرين الأول) الأعنف منذ اندلاع الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 2022، بحسب ما قال المدير العام لأكبر شركة طاقة في أوكرانيا في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.
ورأى ماكسيم تيمتشنكو، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء «دي تي إي كيه» (DTEK) أن روسيا تسعى إلى «التسبّب في كارثة إنسانية» مع اقتراب الشتاء في المدن الكبرى، خصوصاً في كييف، بينما تواجه الدفاعات الجوية صعوبات في التصدّي للصواريخ البالستية والمسيّرات العاملة بالمحرّكات النفّاثة التي تطلقها روسيا. ودعا الرئيس الأوكراني من جهته إلى حزمة مساعدات عسكرية أميركية، ورأى أن من شأنها أن تحثّ بوتين على إنهاء المعارك.
ورأى زيلينسكي أن إقرار الكونغرس تشريعات بشأن «العقوبات والأسلحة» قد يكون «التحفيز الذي يحتاج إليه بوتين» من أجل خفض التصعيد.