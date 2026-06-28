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العالم أوروبا

ما سبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب موجة الحر في أوروبا؟

مواطن يأكل المثلجات أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
مواطن يأكل المثلجات أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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ما سبب ارتفاع عدد الوفيات بسبب موجة الحر في أوروبا؟

مواطن يأكل المثلجات أمام برج إيفل في باريس (رويترز)
مواطن يأكل المثلجات أمام برج إيفل في باريس (رويترز)

بمجرد انحسار موجة الحر، التي تخطت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ستبدأ أوروبا في حصر ضحاياها.

من المرجح أن تكون درجات الحرارة الاستثنائية التي تجتاح غرب القارة، هذا الأسبوع، قد أودت بحياة المئات، وربما الآلاف، بعد أكثر من عقدين من صيف 2003 القاتل الذي نبه الحكومات إلى مخاطر الحر الشديد.

ومن المرتقب أن يتأثّر 191 مليون شخص على الأقلّ بحرارة أعلى من 35 درجة مئوية في فترة ما من الأحد، وفق تحليلات «وكالة الصحافة الفرنسية».

‌قالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، الأحد، إن البلاد سجلت 1000 ​حالة وفاة فوق المعدل الطبيعي خلال موجة الحر الشديد التي تجتاح أوروبا، محذرة من أن العدد الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك.

وبدأت السلطات الفرنسية تحصي الوفيات الإضافية التي من الممكن أن تنسب إلى القيظ التاريخي الذي يخنق البلد منذ 11 يوماً.

يستمتع الناس برش المياه بواسطة مدفع مياه تابع للشرطة عند بوابة براندنبورغ خلال موجة الحر المستمرة في برلين (رويترز)

وأشارت وكالة الصحة العامة في فرنسا إلى أن هذه الظاهرة طالت خصوصاً من هم فوق الخامسة والستين (85 في المائة من الحالات)، لافتة إلى أن الوفيات في المنازل سجلت أعلى زيادة بنسبة 40 في المئة تقريباً، لا سيما في منطقة إيل دو فرانس التي تضم باريس وضواحيها.

ليست المرة الأولى

لا تعد وفاة الأوروبيين من شدة الحر أمراً جديداً، ففي عام 2003، أودى الحر بحياة نحو 70 ألف شخص؛ ما دفع الحكومات إلى وضع خطط عمل عاجلة.

ومع ذلك، وبعد عقدين من الزمن، لا تزال الوفيات الناجمة عن الحر تصل إلى عشرات الآلاف سنوياً. ورغم صعوبة الحصول على بيانات عالمية موثوق بها، تشير التقديرات إلى أن عدد الأوروبيين الذين يموتون بسبب الحر مرتفع بشكل غير متناسب مقارنةً بأجزاء أخرى من العالم.

تغير المناخ... متهم رئيسي

ويُعدّ شيخوخة السكان والتغير المناخي السريع في قارة يندر فيها استخدام مكيفات الهواء من العوامل الرئيسية التي تُسهم في ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا. ولكن في جوهر الأمر، فإن الجهود المبذولة لحماية الأوروبيين خلال فصول الصيف التي تزداد حرارةً باستمرار لا تزال متأخرة كثيراً عما ينبغي أن تكون عليه، حسبما أفادت مجلة «بوليتيكو».

تشير مقاييس الحرارة إلى 36 درجة مئوية في وسط وارسو في بولندا (إ.ب.أ)

وفي هذا الصدد، قال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، لموقع مجلة «بوليتيكو»: «لا تزال معظم دول أوروبا غير مستعدة بشكل منهجي لما أصبح بالفعل أزمة متكررة. ما زلنا نتعامل مع موجة الحر كظاهرة جوية عابرة بدلاً من كونها تهديداً مزمناً للصحة العامة».

ومع ازدياد تواتر موجات الحر وشدتها نتيجة الاحتباس الحراري، يؤكد الخبراء ضرورة اتخاذ أوروبا إجراءات عاجلة لحماية سكانها.

وتقول فلور موناسو، مسؤولة شؤون أوروبا في مركز المناخ التابع لـ«الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر»: «برزت الحرارة كأخطر وأخطر خطر صحي يهدد أوروبا. إنها مسألة حياة أو موت».

شيخوخة سكان أوروبا

تشكّل موجات الحرّ المتواترة مؤشّراً لا لبس فيه إلى التغيّر المناخي الناجم، خصوصاً عن حرق الوقود الأحفوري. ومن العوامل التي تتسبب في ارتفاع حصيلة الوفيات جراء موجات الحر في أوروبا، شيخوخة سكان القارة. تُشكل الحرارة تهديداً صحياً عالمياً. تُشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم شهد في العقدين الأولين من هذا القرن نحو 489 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الحرارة.

لكن يبدو أن الخسائر في أوروبا فادحة؛ فالقارة تضم أقل من 10 في المائة من سكان العالم، لكنها سجلت أكثر من ثلث وفيات الحرارة المُقدرة من قِبل منظمة الصحة العالمية بين عامي 2000 و2019.

وتُظهر البيانات أن معدل الوفيات المرتبطة بالحرارة قد ارتفع في معظم أنحاء أوروبا منذ عام 2000.

وفقدت أوروبا أكثر من 200 ألف شخص بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الأربع الماضية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وفي عام 2022، توفي أكثر من 60 ألف أوروبي لأسباب مرتبطة بالحرارة.

منازل أشبه بالأفران

تعاني المباني الأوروبية، حيث يقضي سكان القارة نحو 90 في المائة من وقتهم، من ارتفاع درجة الحرارة.

وصُممت مباني شمال أوروبا للاحتفاظ بالحرارة في الشتاء البارد، لا لتبريدها في الصيف. ومع ارتفاع درجة حرارة الكوكب، يتحول هذا الأمر إلى خطر صحي.

حذرت لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة من أن 92 في المائة من المنازل القائمة قد ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط بحلول عام 2050. وفي باريس، تُحوّل أسطح الزنك الشهيرة في المدينة الشقق إلى أفران.

ندرة مكيفات الهواء

رغم ازدياد استخدام أجهزة التكييف، فإنها لا تزال غير شائعة في أوروبا، فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مُجهزة بأجهزة تكييف، مقارنةً بـ 90 في المائة في الولايات المتحدة.

يشقّ المجدفون طريقهم على طول نهر التايمز في ميدنهيد بينما لا يزال ساري المفعول تحذير أحمر نادر من موجة حر شديدة في بريطانيا (د.ب.أ)

ويعزو موناسو ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الحرارة في أوروبا إلى «مجموعة من العوامل، لكن من المؤكد أن التكييف وسيلة لإنقاذ الأرواح». ويضيف: «في أوروبا، التغطية أقل كثيراً، وهذا يُعد مشكلة خطيرة، وسيُحدث تحسين الوضع فرقاً كبيراً».

ولا يقتصر الأمر على المنازل فحسب، بل تفتقر المصانع والمدارس والقطارات وحتى المستشفيات إلى التبريد الكافي.

وارتفعت الوفيات الناجمة عن الحرارة في أماكن العمل بنسبة 42 في المائة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000؛ ما دفع الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إلى دعوة بروكسل إلى تضمين فترات التبريد الإلزامية ودرجات الحرارة القصوى للعمل في تشريعات العمل.

هذا الأسبوع، أُغلقت آلاف المدارس بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الفصول الدراسية؛ وأوقفت بلجيكا تشغيل القطارات غير المُكيّفة؛ وأعلنت إحدى العيادات الفرنسية عن وفاة مريض بسبب ارتفاع درجة حرارة غرفته في المستشفى.

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موجة الحرّ ترهِق أوروبا

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مقتل 11 شخصا بتحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا

حطام طائرة فى حادث سابق فى فرنسا (أرشيفية - أ.ب)
حطام طائرة فى حادث سابق فى فرنسا (أرشيفية - أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

مقتل 11 شخصا بتحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا

حطام طائرة فى حادث سابق فى فرنسا (أرشيفية - أ.ب)
حطام طائرة فى حادث سابق فى فرنسا (أرشيفية - أ.ب)

قتل 11 شخصاً في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا حسب ما أفادت السلطات المحلية الأحد.

وأعلنت السلطات المحلية في بلدة تومبلين بشمال شرق فرنسا عن الحادث وقالت إن ملكية الطائرة تعود إلى مدرسة للقفز المظلي.

وأفادت السلطات بأن الطيار وجميع الركاب العشرة، خمسة طلاب وخمسة مدربين لقوا حتفهم في الحادث.

و كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن وزير الداخلية في طريقه إلى موقع الحادث، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

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تحطم طائرة فرنسا
العالم أوروبا

زيلينسكي يعلن استهداف مصفاتين للنفط في روسيا

طائرة «ميغ 29» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية تحلق فوق منطقة دونيتسك في أوكرانيا (د.ب.أ)
طائرة «ميغ 29» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية تحلق فوق منطقة دونيتسك في أوكرانيا (د.ب.أ)
  • كييف : «الشرق الأوسط»
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  • كييف : «الشرق الأوسط»
TT

زيلينسكي يعلن استهداف مصفاتين للنفط في روسيا

طائرة «ميغ 29» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية تحلق فوق منطقة دونيتسك في أوكرانيا (د.ب.أ)
طائرة «ميغ 29» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية تحلق فوق منطقة دونيتسك في أوكرانيا (د.ب.أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، إنَّ كييف استهدفت مصفاتين للنفط في منطقتَي كراسنودار وياروسلافل بروسيا خلال الليل.

وكتب زيلينسكي، على منصات التواصل الاجتماعي: «نواصل عملياتنا الرامية إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان حاكم إقليم كراسنودار الروسي، بنيامين كوندراتيف، قد أعلن في منشور عبر تطبيق «تلغرام»، اليوم (الأحد)، اندلاع حريق في مصفاة نفط بالإقليم الواقع في جنوب روسيا؛ جراء هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية.

وقال كوندراتيف إنَّ الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد. وأضاف كوندراتيف أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمصفاة الواقعة في مدينة سلافيانسك-نا-كوباني، فقد تضرَّرت منازل عدة، وخطوط لنقل الكهرباء، وخط أنابيب غاز جراء الهجوم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على الإنترنت أن الحريق كان هائلاً. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة ما بين 4 و5 ملايين طن من النفط سنوياً، وفقاً لمصادر مختلفة، ما يجعلها من المصافي متوسطة الحجم.

وبحكم موقعها القريب من شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا، تعرَّضت المصفاة لهجمات أوكرانية عدة في السابق، أسفرت عن أضرار متكررة.

كما أعلنت مناطق روسية أخرى، من بينها ياروسلافل وإيفانوفو في شمال شرقي موسكو، تعرُّضها لهجمات بطائرات مسيّرة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 213 طائرة مسيّرة أوكرانية، ما يشير إلى أنَّ روسيا تعرَّضت لهجوم واسع.

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حرب روسيا وأوكرانيا زيلينسكي فلاديمير بوتين أوكرانيا روسيا
العالم أوروبا

فرنسا تحصي نحو ألف وفاة منذ الأربعاء بسبب القيظ

سياح يحملون مظلات يسيرون في باريس خلال موجة حر (أ.ب)
سياح يحملون مظلات يسيرون في باريس خلال موجة حر (أ.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

فرنسا تحصي نحو ألف وفاة منذ الأربعاء بسبب القيظ

سياح يحملون مظلات يسيرون في باريس خلال موجة حر (أ.ب)
سياح يحملون مظلات يسيرون في باريس خلال موجة حر (أ.ب)

سُجِّل في فرنسا، منذ الأربعاء، عدد وفيات يزيد بنحو ألف عن المستوى المعتاد، بحسب ما أعلنت، الأحد، «الوكالة الوطنية للصحة العامة»، منبّهة إلى أنَّ الحصيلة قد تكون أكبر بكثير حتّى لو أنَّ موجة الحرّ الشديد بدأت تنحسر.

وجاء في بيان «وكالة الصحة العامة» في فرنسا أنه «منذ 24 يونيو (حزيران) سُجِّلت نحو ألف وفاة إضافية... بالمقارنة مع الحالات التي أُحصيت في الأشهر السابقة»، مع الإشارة إلى أنَّ هذه الأرقام ليست نهائية وأنَّ هذه الظاهرة تطال خصوصاً مَن هم فوق الـ65، وأنَّ الوفيات في المنازل وحدها ارتفعت بنسبة 40 في المائة.

ويلجأ الأوروبيون إلى كل الوسائل الممكنة لتفادي الحر الشديد، فيحتمون في كنيسة، أو ينامون في أقبية منازلهم، أو يبللون أنفسهم في النوافير، وشكَّلت هذه الظاهرة المناخية، مع ما يواكبها من تلوث، ضغطاً شديداً على الأنظمة الصحية في كثير من البلدان. وفي المنطقة الباريسية، سجَّلت خدمات الطوارئ ارتفاعاً هائلاً في الاتصالات الواردة، بنسبة بلغت 80 في المائة، هذا الأسبوع.

وفي السياق، سجَّلت ألمانيا، ليلة أمس (السبت)، أدفأ ليلة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، وفقاً لبيانات أولية، اليوم (الأحد)، أنه تم تسجيل الرقم القياسي في بلدة كوبشوتس بولاية سكسونيا شرق ألمانيا، حيث لم تنخفض درجة الحرارة خلال الليل عن 29.4 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن الرقم القياسي السابق يعود إلى عام 2003، عندما لم تنخفض درجة الحرارة ليلاً في منطقة جبل فاينبيت بولاية راينلاند-بفالتس عن 27.2 درجة مئوية.

شخص يحتمي بمظلة يسير أمام كاتدرائية كولونيا وسط موجة حرّ تجتاح أوروبا في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

وأرجعت الهيئة تسجيل هذه الدرجة المرتفعة في كوبشوتس، الواقعة في دائرة باوتسن بولاية سكسونيا، إلى طبيعة المنطقة الجبلية المتوسطة، حيث سادت رياح جنوبية تسببت في تأثيرات شبيهة برياح «الفون» (رياح دافئة وجافة تهبط من الجبال) على المنحدرات الشمالية. وتقع البلدة في منطقة أوبرلاوزيتس بالقرب من الحدود مع التشيك وبولندا.

وتتوالى ألمانيا في تسجيل أرقام قياسية خلال موجة الحر الحالية. فقد سجلت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، أمس (السبت)، ولليوم الثاني على التوالي، رقما قياسياً جديداً لدرجات الحرارة، حيث بلغت الحرارة 41.5 درجة مئوية عند الساعة 4.20 مساءً في موكرن-درفيتس بولاية سكسونيا-أنهالت.

وكانت مدينة زاربروكن-بورباخ قد سجَّلت يوم الجمعة 41.3 درجة مئوية، لكن هذا الرقم القياسي لم يصمد سوى يوم واحد حتى في محطة الرصد نفسها، إذ بلغت الحرارة في عاصمة ولاية زارلاند أمس (السبت)، 41.4 درجة مئوية عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لكنها ظلت أقل من الدرجة المسجلة في موكرن-درفيتس في اليوم نفسه.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، فمن المتوقع أن تبدأ موجة الحر في الانحسار تدريجياً. ويتوقع خبراء الأرصاد هبوب عواصف رعدية شديدة، اليوم (الأحد)، خصوصاً في شرق ألمانيا، وفي بعض المناطق الغربية أيضاً، مع ارتفاع خطر الأحوال الجوية العنيفة. أما جنوب البلاد، فمن المتوقع أن يشهد عواصف رعدية متفرقة لكنها قوية في المناطق الجبلية. ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى، غداً (الاثنين)، بين 29 و32 درجة مئوية.

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