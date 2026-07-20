عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم أميركا اللاتينية

الأمم المتحدة: أطفال من هايتي سجنوا لسنوات دون مثولهم أمام قاضٍ

أطفال يلعبون في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس بهايتي 19 نوفمبر 2025 (أ.ب)
أطفال يلعبون في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس بهايتي 19 نوفمبر 2025 (أ.ب)
TT
TT

الأمم المتحدة: أطفال من هايتي سجنوا لسنوات دون مثولهم أمام قاضٍ

أطفال يلعبون في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس بهايتي 19 نوفمبر 2025 (أ.ب)
أطفال يلعبون في ملجأ للعائلات النازحة بسبب عنف العصابات في بورت أو برنس بهايتي 19 نوفمبر 2025 (أ.ب)

قالت فانيسا فريزر، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، خلال اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، إن أطفالاً في هايتي قالوا إنهم سُجنوا لسنوات دون المثول أمام قاض.

وذكرت فريزر أن أطفالاً قالوا إنهم دخلوا السجون لثماني سنوات دون أن يمثلوا أمام قاض، وإن عدداً منهم قبعوا في زنزانات مكتظة مخصصة للقاصرين لكنها كانت في الغالب تضم محتجزين بالغين.

وقالت فريزر: «الأمر غير مقبول... وضع الأطفال في هايتي من بين أكثر الأوضاع إثارة للقلق في العالم».

ودعت فريزر إلى التعامل مع الأطفال المرتبطين بالعصابات المسلحة في هايتي باعتبارهم ضحايا في المقام الأول، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع الأطفال المحتجزين بهدف إطلاق سراحهم واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكدت الأمم المتحدة تسجيل 2088 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال خلال العام الماضي، بما في ذلك القتل والتشويه والخطف والتجنيد من قبل العصابات إضافة إلى العنف الجنسي.

وتقول الأمم المتحدة إن وفيات الأطفال وإصابتهم نجمتا بشكل رئيسي عن العصابات المسلحة والشرطة في هايتي، إضافة إلى وجود الأطفال في مرمى النيران بينهما، وغارات بطائرات مسيرة.

وقال مايك والتس مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن واشنطن ستعمل على تشديد إجراءات مواجهة استغلال أفراد العصابات لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، والتي أشار إلى أنها تستخدم لتجنيد الأطفال.

وحث والتس الدول على مساعدة سريلانكا وبنغلاديش وساحل العاج بمد جسور جوية لتعجيل عمليات نشر القوات الأمنية المدعومة من الأمم المتحدة في هايتي، والتي تتألف غالباً من جنود من تشاد وسريلانكا بعد انسحاب كينيا.

مواضيع
الأمم المتحدة حقوق الإنسان هايتي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«اليونيسكو» تدرج آثار صور اللبنانية على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

المشرق العربي صورة التُقطت في 23 مارس 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية خلف الموقع الأثري لآثار الميناء الفينيقي في مدينة صور جنوب لبنان (أ.ف.ب)

«اليونيسكو» تدرج آثار صور اللبنانية على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، الثلاثاء، على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا الدبيبة خلال ترؤسه اجتماعاً لحكومته في مدينة زليتن غرب ليبيا السبت (مكتب الدبيبة)
شمال افريقيا

ما حقيقة موقف الدبيبة من الخطة الأميركية لإنهاء الأزمة الليبية؟

فتح رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة باب التأويلات بعد طرحه شروطاً أو ما سمّاها «محددات وطنية» للتعامل مع المبادرات السياسية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
الولايات المتحدة​ ترمب يتحدث خلال حفل أقامه «فيفا» في نيويورك بحضور إنفانتينو (أ.ف.ب)
الولايات المتحدة​

تقرير: ترمب يُريد إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة

قالت صحيفة «نيويورك بوست» إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُريد أن يكون رئيس «الفيفا» جياني إنفانتينو الأمين العام القادم للأمم المتحدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
المشرق العربي

غوتيريش يزور سوريا هذا الأسبوع ويلتقي الشرع

يتوجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو إلى سوريا في وقت لاحق، هذا الأسبوع، للتعبير عن دعمه للانتقال السياسي.

«الشرق الأوسط» (دمشق- جنيف)
شمال افريقيا سفينة تقل مهاجرين في البحر المتوسط (رويترز-أرشيفية)
شمال افريقيا

الأمم المتحدة تعلن عن وفاة أو فقدان أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل موريتانيا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، عن «حزنها الشديد» بعد وفاة أو فقدان أكثر من 100 شخص من قوارب قبالة سواحل موريتانيا الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)