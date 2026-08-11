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العالم أميركا اللاتينية

حصيلة زلزال كولومبيا ترتفع إلى 224 قتيلاً... والبحث عن ناجين مستمر

رجال الإنقاذ يلوحون بأيديهم في أثناء بحثهم عن ناجين بموقع مبنى منهار في أعقاب زلزال ضرب مدينة كالي بكولومبيا (رويترز)
رجال الإنقاذ يلوحون بأيديهم في أثناء بحثهم عن ناجين بموقع مبنى منهار في أعقاب زلزال ضرب مدينة كالي بكولومبيا (رويترز)
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حصيلة زلزال كولومبيا ترتفع إلى 224 قتيلاً... والبحث عن ناجين مستمر

رجال الإنقاذ يلوحون بأيديهم في أثناء بحثهم عن ناجين بموقع مبنى منهار في أعقاب زلزال ضرب مدينة كالي بكولومبيا (رويترز)
رجال الإنقاذ يلوحون بأيديهم في أثناء بحثهم عن ناجين بموقع مبنى منهار في أعقاب زلزال ضرب مدينة كالي بكولومبيا (رويترز)

كشفت السلطات المحلية في كولومبيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى من جراء زلزال مدمر سوّى عشرات المباني بالأرض في غرب البلاد ​ارتفع إلى 224، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض، وفقاً لوكالة «رويترز».

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجة منطقة تمثل مركز زراعة البن في كولومبيا أمس الاثنين، وهو الأقوى الذي يضرب البلاد منذ عشرات السنين. وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ متعددة الطوابق في مدن مثل بيريرا وكالي، كما تسبب في تصدع أحد أبراج الكاتدرائية التاريخية في مدينة مانيثاليس.

سكان وعمال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض بعد أن ضرب زلزال مدينة كالي في كولومبيا (أ.ب)

وعملت فرق ‌الطوارئ، بمساعدة ‌الشرطة والجيش والمتطوعين، طوال الليل باستخدام ​الجرافات ‌وأحياناً ⁠بأيديهم للبحث ​عن ⁠ناجين تحت الأنقاض. وقال خوسيه فرناندو أوجما، رئيس القسم المعني بالبحث والإنقاذ في فرع كينديو التابع للصليب الأحمر الكولومبي، إن رجال الإنقاذ سمعوا أصواتاً ورصدوا بعض العلامات التي ربما تدل على وجود ناجين تحت الأنقاض، وإنهم يعملون على تقييم المباني المتضررة وإزالة الأنقاض للوصول إلى القابعين تحتها.

وأضاف: «لا يزال أمامنا متسع من ⁠الوقت».

وفي كالي، التي يبلغ عدد سكانها نحو ‌2.2 مليون نسمة، لقي ‌ما لا يقل عن 95 شخصاً حتفهم. ​وتسبب الزلزال في أضرار جسيمة ‌أو دمار كامل للعشرات من المباني مما أجبر السكان ‌على البقاء في الشوارع. وأفادت السلطات بمقتل 72 شخصاً في بيريرا، عاصمة منطقة ريسارالدا المتضررة بشدة من الزلزال، بينما أبلغ مسؤولون في فالي ديل كاوكا المجاورة، التي تضم كالي، عن سقوط 38 قتيلاً.

ولقي ‌13 شخصاً آخرين حتفهم في إقليم تشوكو الريفي الأقرب إلى مركز الزلزال. وقال الرئيس أبيلاردو ⁠دي لا ⁠إسبريا، الذي تولى السلطة قبل أيام قليلة، إنه سيتم نشر ألف عنصر من قوات الأمن في المدينة بحلول الفجر عقب تقارير عن أعمال نهب.

رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر عقب زلزال ضرب مدينة بيريرا في كولومبيا (رويترز)

وفرضت كل من كالي وبيريرا حظر تجول ليل الاثنين. وأضاف لصحافيين مساء أمس الاثنين: «نعتزم التعاون بأي طريقة ضرورية. هنا، لا مكان للتمييز أو الانقسامات الآيديولوجية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن شعبنا أو إظهار التضامن».

وأثارت هذه الكارثة مقارنات مع الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة إنتاج البن نفسها عام 1999 وأودى بحياة أكثر من ​ألف شخص، وكذلك مع الزلزالين ​الكارثيين اللذين أوديا بحياة أكثر من 6 آلاف و300 شخص في فنزويلا المجاورة في يونيو (حزيران).

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رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر عقب زلزال ضرب مدينة بيريرا في كولومبيا (رويترز)
رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر عقب زلزال ضرب مدينة بيريرا في كولومبيا (رويترز)
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انتشال امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى بعد نحو 30 ساعة من زلزال كولومبيا

رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر عقب زلزال ضرب مدينة بيريرا في كولومبيا (رويترز)
رجال الإنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر عقب زلزال ضرب مدينة بيريرا في كولومبيا (رويترز)

انتشل عمال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في كولومبيا، الثلاثاء، بعد مرور ما يقرب من 30 ساعة على وقوع زلزال مدمر.

وكانت المرأة محاصرة في الطابق الثاني من المبنى المكون من خمسة طوابق الذي انهار.

وقال رجل الإطفاء سانتياجو سانشيز لمحطة كاراكول الإذاعية، إن عملية الإنقاذ كانت معقدة واستمرت حوالي 16 ساعة.

واضطر رجال الإنقاذ إلى شق طريقهم لأسفل مسافة «سبعة أو ثمانية أمتار» لتحرير المرأة.

وقال سانشيز إن حالة المرأة «جيدة، بالنظر إلى الظروف».

وأضاف أنهم يعتقدون أن 24 شخصا آخرين ما زالوا مدفونين تحت أنقاض المبنى، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

ووقع الزلزال يوم الاثنين بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في منطقة تشوكو غرب البلاد، على عمق حوالي 103 كيلومترات.

وقال الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا إن عدد القتلى بلغ 181 شخصا.

وأصيب ما لا يقل عن 2595 شخصا في الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت كولومبيا منذ عقود.

وأضاف دي لا إسبرييلا أن 195 شخصا تم تسجيلهم رسميا كمفقودين. ومع ذلك، تضم منصة غير رسمية على الإنترنت، حيث يمكن للأشخاص تسجيل أقاربهم المفقودين، أكثر من 4000 حالة.

ويعتبر خبراء الكوارث أن الساعات الـ72 الأولى بعد وقوع زلزال كبير تمثل الفترة الحاسمة للعثور على الناجين. وبعد انقضاء تلك الفترة، تُظهر التجارب أن فرص نجاة الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض تنخفض بشكل حاد.

مواضيع
زلزال كولومبيا
العالم أميركا اللاتينية

البرازيل تطالب «ديسكورد» بتشديد إجراءات الحماية بعد واقعة انتحار قاصر بُثّت مباشرة

تؤكد «ديسكورد» أن لديها أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يوميا حول العالم (رويترز)
تؤكد «ديسكورد» أن لديها أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يوميا حول العالم (رويترز)
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البرازيل تطالب «ديسكورد» بتشديد إجراءات الحماية بعد واقعة انتحار قاصر بُثّت مباشرة

تؤكد «ديسكورد» أن لديها أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يوميا حول العالم (رويترز)
تؤكد «ديسكورد» أن لديها أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يوميا حول العالم (رويترز)

تسعى السلطات البرازيلية إلى الضغط على منصّة الدردشة الأميركية «ديسكورد» الشائعة بين المراهقين، لاتخاذ إجراءات لتعزيز سلامة المستخدمين، بعد قضية انتحار أثارت استياء واسعا، ودفعت السيدة الأولى في البرازيل إلى المطالبة بحجب المنصّة.

ويقول محققون إن فتاة تبلغ 13 عاما شُجّعت على إيذاء نفسها وإنهاء حياتها خلال بثّ مباشر على «ديسكورد»، فيما أوقِف خمسة مراهقين على خلفية القضية.

وأفاد مكتب النائب العام للاتحاد البرازيلي، وهو هيئة عامة تمثّل المصالح القانونية للدولة، وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء، بأنه طلب من «ديسكورد» اقتراح إجراءات لتعزيز سلامة المستخدمين، ولا سيما الأطفال والمراهقين، وقد تلقى خطّة أولية في هذا الشأن.

من جهتها، قالت الشركة في بيان إنها «تتعاون مع السلطات في التحقيق بهذه الحادثة الخطيرة».

وأضافت أنها عطّلت، قبل وفاة الفتاة، خادما خاصا يُشتبه في استخدامه من قِبَل أشخاص متورّطين في نشاطات إجرامية تشجّع على إيذاء النفس.

وطالب مكتب النائب العام للاتحاد البرازيلي باتخاذ تدابير ملموسة، من بينها التحقّق من أعمار المستخدمين.

وبموجب قانون دخل حيز التنفيذ هذا العام في البرازيل، يتعيّن على المنصّات الرقمية ربط حسابات المستخدمين الذين تقلّ أعمارهم عن 16 عاما بحسابات أولياء أمورهم، كما يلزمها التحقّق من أعمارهم.

وعقب الحادثة، دعت روزانجيلا دا سيلفا، زوجة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى إغلاق «ديسكورد»، مطالبة «السلطة القضائية بإزالة هذه الشبكة المروعة من الإنترنت».

وتؤكد «ديسكورد» أن لديها أكثر من 90 مليون مستخدم نشط يوميا حول العالم.

وسبق للبرازيل أن حجبت منصة إكس لمدة 40 يوما عام 2024، قبل أن تمتثل الشركة التي يملكها إيلون ماسك لأوامر المحكمة العليا بإزالة حسابات متّهمة بنشر معلومات مضلّلة.

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البرازيل
العالم أميركا اللاتينية

سوريا تدين اعتراف كولومبيا بـ«سيادة إسرائيل» على مرتفعات الجولان

الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في 7 أغسطس الحالي في بارانكيلا في كولومبيا (حساب وزير الخارجية الإسرائيلي في موقع «إكس»)
الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في 7 أغسطس الحالي في بارانكيلا في كولومبيا (حساب وزير الخارجية الإسرائيلي في موقع «إكس»)
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سوريا تدين اعتراف كولومبيا بـ«سيادة إسرائيل» على مرتفعات الجولان

الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في 7 أغسطس الحالي في بارانكيلا في كولومبيا (حساب وزير الخارجية الإسرائيلي في موقع «إكس»)
الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في 7 أغسطس الحالي في بارانكيلا في كولومبيا (حساب وزير الخارجية الإسرائيلي في موقع «إكس»)

اعترفت الحكومة الكولومبية اليمينية المتشددة التي شُكِّلت حديثاً، أمس (الاثنين)، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها عام 1967، في خطوة أدانتها الحكومة السورية بوصفه «انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة».

وتحتل إسرائيل منذ حرب 1967 أجزاء من هضبة الجولان ضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة. وتَعدّ الأمم المتحدة هضبة الجولان أرضاً سورية خاضعة لاحتلال عسكري إسرائيلي.

وتولى الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا السلطة، الجمعة، عقب حملة انتخابية صاخبة تعهد خلالها بإقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل بوصفها وسيلة لمكافحة الجماعات المسلحة في بلاده.

وأعلنت وزارة خارجيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في اليوم نفسه الذي ضرب زلزال قوي غرب كولومبيا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 111 شخصاً وإصابة العشرات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء في بيان نشرته الوزارة على منصة «إكس»: «تعترف حكومة كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، وكذلك بحق تلك الدولة في حماية نفسها من التهديدات الخارجية».

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر «صديقه العزيز» دي لا إسبرييا على هذا الاعتراف، وقال إن الطرفين اتفقا على هذه الخطوة في مدينة بارانكيا الكولومبية قبل يوم واحد من تنصيب دي لا إسبرييا.

من جانبها، أدانت بأشد العبارات اعتراف الحكومة الكولومبية بـ«السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل، «استنادًا إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية السورية: «تعرب الجمهورية العربية السورية عن رفضها القاطع وإدانتها لهذا الموقف، فإنها تؤكد أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، ولتصريحات أمينها العام السيد أنطونيو غوتيريش، التي أكد فيها أن الجولان أرض سورية وأن الأمم المتحدة تعترف دون تحفظ بأنه جزء من سوريا، ولمبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ولقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981».

وثمنت سوريا، في البيان، اتساع نطاق التأييد الدولي لحقوقها المشروعة في الجولان السوري المحتل، إذ ارتفع عدد الدول المؤيدة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون «الجولان السوري» من 97 دولة عام 2024 إلى 123 دولة عام 2025، بما يعكس استمرار التأييد الدولي لحق سوريا في استعادة أرضها المحتلة ورفض تكريس الاحتلال أو الاعتراف به.

وأكدت وزارة الخارجية السورية رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً مواصلة استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها الثابتة، والعمل على استعادة أراضيها المحتلة.

وكان غوستافو بيترو، سلف دي لا إسبرييا، انتقد بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مما أدى إلى انقطاع العلاقات الدبلوماسية ووقف واردات الأسلحة الإسرائيلية إلى كولومبيا. وتعهد المليونير المدعوم من الولايات المتحدة باستعادة العلاقات. وقال الشهر الماضي إنه يعتزم فتح سفارة لكولومبيا في القدس التي تعدّها إسرائيل عاصمة لها، بما في ذلك الجزء الفلسطيني المحتل.

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