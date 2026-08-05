زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب الفلبين

وقع زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة السواحل الجنوبية للفلبين، الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال على بُعد 32 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانغاني، القريبة من جزيرة مينداناو. ولم يصدر بعدُ أي تحذير من خطر تشكُّل موجات مدّ بحري (تسونامي).

ولم تردْ تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جرّاء الزلزال الذي وقع عند الساعة 12:14 (04:14 بتوقيت غرينتش)، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال هارلي سورو، أحد عناصر الإنقاذ في جزيرة سارانغاني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الزلزال وقع بينما كان عدد كبير من الناس متجمعين لتلقّي إعانة حكومية.

وأضاف: «كانت الهزة قوية جداً، رأيت الناس في حالة ذعر، كانوا يركضون ويصرخون».

وتابع: «بناءً على تقييمنا وخبرتنا، لا نتوقع تسجيل إصابات أو أضرار».

وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الزلزال، الذي وقع، الأربعاء، كان على عمق 62 كيلومتراً.

يأتي هذا الزلزال عقب هزة أرضية قوية ضربت جزيرة مينداناو المجاورة، في 8 يونيو (حزيران) الماضي، تسببت بمقتل 76 شخصاً وأدت إلى انهيار مبان وانزلاقات تربة.

وقد تسببت هذه الهزة الناجمة عن تحرك خندق كوتاباتو، في ارتفاع قاع البحر بمقدار مترين، مما أدى إلى انكشاف الشعاب المرجانية وإلحاق أضرار بالحياة البحرية.