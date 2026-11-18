أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أنه يسعى إلى «علاقة بنّاءة ومستقرة استراتيجياً» بين بكين وواشنطن، وذلك لدى استقباله الرئيس الأميركي في مطار شنجن، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

الرئيس الصيني يستقبل ترمب لدى وصوله إلى مطار شنجن (رويترز)

وقلما يقوم الرئيس الصيني بمثل هذه الخطوة التي تأتي رداً على بادرة استثنائية من جانب ترمب، إذ استقبل الأخير شي شخصياً في المطار خلال زيارته للولايات المتحدة في سبتمبر(أيلول).

الرئيس الصيني يستقبل ترمب لدى وصوله إلى مطار شنجن (رويترز)

وقال شي عشية القمة الثلاثية المرتقبة مع نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين: «أتطلع إلى تبادل معمّق في وجهات النظر معكم بشأن قضايا كبرى مرتبطة بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمشهد العالمي، بهدف الدفع قدما بعلاقة بنّاءة ومستقرة استراتيجياً بين بلدينا تقوم على أسس الاحترام المتبادل والإنصاف والمعاملة بالمثل».