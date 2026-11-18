أجرى الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين محادثات في الصين، الأربعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية وروسية، قبل يوم من قمة تاريخية ثلاثية في شنجن تجمعهما مع نظيرهما الأميركي دونالد ترمب.

وتُعقد المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، علما بأنها المرة الخامسة التي يلتقي فيها الرئيسان الصيني والروسي منذ بداية العام الحالي.

الرئيسان الصيني والروسي خلال اجتماعهما على هامش قمة «أبيك» في شنجن (رويترز)

وقال الرئيس الروسي قبيل لقائه إنه يتوقع أن تكون القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيسَين الأميركي والصيني «مفيدة جداً». وأضاف بوتين عشية الاجتماع المقرّر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن بجنوب الصين: «أتوقع أن يكون الاجتماع الثلاثي بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة، المقرر عقده على هامش القمة، مفيداً جداً».

وتابع: «في عالم معاصر يعج بالاضطرابات، وفي ظلّ تفكك الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلاً من الانقسام، والمساواة بدلاً من الهيمنة، والشراكة بدلاً من العزلة، والحوار بدلاً من الإنذارات».

لقاء جمع شي وبوتين على هامش قمة «أبيك» في شنجن (أ.ب)

وأضاف الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022 «فشلت»، معتبراً أن روسيا تجاوزت تلك المرحلة «بكرامة».

وفي اجتماعه مع نظيره الصيني، شدد بوتين أيضاً على هدف إقامة «نظام عالمي أكثر عدلاً».

وسلط الزعيمان الضوء على التطور الإيجابي لشراكتهما. وقال بوتين: «نحن سعداء للغاية بوجودنا هنا بين أصدقائنا»، حسبما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

شي يدعو لتوطيد العلاقات العسكرية والسياسية مع موسكو

من جانبه، دعا الرئيس الصيني إلى توطيد العلاقات في شقيها السياسي والعسكري بين بكين وموسكو، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي إن «على الجانبين تسخير آليات للتبادل بين حكومتي البلدين وهيئتيهما التشريعيتين وجيشيهما وأحزابهما السياسية، بما يضمن التنفيذ الفعّال للتوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين»، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

وبحسب الكرملين، تناولت المحادثات التي حضرها وفدان من البلدين، سبل التعاون في مجالات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمالية، كما تطرقا بحضور عدد محدود من المساعدين إلى قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.

واكتفت الصين بالقول إن الرؤساء شي وترمب وبوتين سيجرون «محادثات معمّقة بشأن حماية السلام العالمي ودعم الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الرئيسية» على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وستشمل المحادثات حرب إيران ونزع الأسلحة النووية، بحسب واشنطن، بعدما انقضت مدة معاهدة أميركية-روسية تتعلّق بالأسلحة النووية في فبراير (شباط).

ولطالما أصرت بكين على ضرورة خفض الولايات المتحدة وروسيا ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل الخوض في أي مباحثات بشأن مخزونها هي الأصغر.