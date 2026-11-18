حُكم على الباكستاني آصف ميرشانت، الثلاثاء، بالسجن 27 عاما، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

ودانت محكمة في بروكلين ميرشانت، الذي يُشتبه في ارتباطه بإيران، بمحاولة تجنيد قاتل مأجور لتنفيذ عملية اغتيال تستهدف سياسيا أو مسؤولا حكوميا على الأراضي الأميركية.

وكان سليماني، قائد العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» الإيراني، اغتيل بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير (كانون الثاني) 2020. وتوعد مسؤولون إيرانيون مرارا بالثأر لاغتياله.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ميرشانت قال خلال المحاكمة إنه أُجبر على الانخراط في المخطط لحماية أفراد من عائلته في طهران من «الحرس الثوري»، مضيفا أنه كان يعتقد أنه سيُعتقل قبل تنفيذ أي عملية قتل.

وقال أيضا إنه لم يتلقَّ أمرا باغتيال شخص محدّد، لكنه أشار إلى أن جهة الاتصال الإيرانية التي كانت تتواصل معه ذكرت ثلاثة أشخاص في سياق المخطّط، هم: الرئيس دونالد ترمب، والرئيس السابق جو بايدن، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

لكن وزير العدل تود بلانش شدد الثلاثاء على أن المخطّط كان يستهدف ترمب.

وقال في بيان عقب الحكم على ميرشانت بالسجن 330 شهرا: «تمت معاقبة عميل إيراني جاء إلى الولايات المتحدة للتنسيق لمحاولة اغتيال الرئيس ترمب، على أفعاله الإجرامية».

وأضاف: «لن تتسامح وزارة العدل مع مخططات إرهابية أجنبية تستهدف قادتنا، ولن تتوقف حتى تتم محاسبة المسؤولين عنها».

وكان مسؤولون أميركيون قالوا سابقا إن لميرشانت «علاقات وثيقة مع إيران»، ووصفوا المخطّط بأنه «يحمل بصمات النظام الإيراني».

وأُلقي القبض على ميرشانت في 12 يوليو (تموز) 2024 أثناء استعداده لمغادرة الولايات المتحدة.