بدأ الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين محادثات في الصين الأربعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية وروسية، قبل يوم من قمة تاريخية ثلاثية في شنجن تجمعهما إلى نظيرهما الأميركي دونالد ترمب.

وتُعقد المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن، علما أنها المرة الخامسة التي يلتقي فيها الرئيسان الصيني والروسي منذ بداية العام الجاري.

وقال الرئيس الروسي قبيل لقائه إنه يتوقع أن تكون القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيسَين الأميركي والصيني «مفيدة جدا». وأضاف بوتين عشية الاجتماع المقرّر عقده على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنجن في جنوب الصين «أتوقع أن يكون الاجتماع الثلاثي بين قادة روسيا والصين والولايات المتحدة، المقرر عقده على هامش القمة، مفيدا جدا».

وتابع «في عالم معاصر يعج بالاضطرابات، وفي ظلّ تفكك الاقتصاد العالمي وتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلا من الانقسام، والمساواة بدلا من الهيمنة، والشراكة بدلا من العزلة، والحوار بدلا من الإنذارات».

وأضاف الرئيس الروسي أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022 «فشلت»، معتبرا أن روسيا تجاوزت تلك المرحلة «بكرامة».