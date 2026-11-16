من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، عن احتمال لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع. وجاء تصريحه للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، المحطة الأولى في جولة تشمل قمة ثلاثية مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في مدينة شنجن الصينية. ولم يحدّد ترمب موعداً أو مكاناً للّقاء المحتمل مع كيم.

إذا عُقد اللقاء، فسيكون الأول بينهما منذ يونيو (حزيران) 2019. وتكشف حصيلة اللقاءات الثلاثة أن ترمب وكيم استطاعا فتح قناة مباشرة بعد عام من التهديدات المتبادلة، لكنهما اختلفا على المنشآت النووية التي ستفكّكها بيونغ يانغ والعقوبات التي سترفعها واشنطن في المقابل. وبعد سبع سنوات، يريد كيم تغيير أساس التفاوض نفسه؛ إذ يربط العودة إلى الحوار بتخلي واشنطن عن مطالبتها بنزع السلاح النووي.

سنغافورة... من التهديد إلى المصافحة

مهّد الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك مون جاي إن للّقاء الأول بين ترمب وكيم، إذ دعا كوريا الشمالية إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية في فبراير (شباط) 2018. وبعد الألعاب، التقى وفد من سيول كيم في بيونغ يانغ، ثم نقل إلى واشنطن استعداده للحوار ودعوته ترمب إلى اللقاء. وجاء هذا التقارب بعد تصعيد شهد تجارب نووية وصاروخية كورية شمالية، وهدّد خلاله ترمب بيونغ يانغ بـ«النار والغضب لم يشهد العالم مثيلاً لهما» في أغسطس (آب) 2017 إذا استمرّت تهديدات بيونغ يانغ.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يسيران معاً عقب تناول الغداء في فندق «كابيلا» بجزيرة سنتوسا في سنغافورة يوم 12 يونيو 2018 (رويترز)

وفي سنغافورة، يوم 12 يونيو 2018، عقد ترمب وكيم أول لقاء بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي. وتعهّدا في بيان مشترك بإقامة علاقات جديدة والعمل على بناء سلام دائم، والتزم كيم بالعمل من أجل «نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية»، فيما تعهّد ترمب بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية. وأعلن ترمب بعد القمة تعليق المناورات العسكرية الأميركية مع كوريا الجنوبية. لكن البيان خلا من جدول زمني وآلية للتحقق، وبقي على المفاوضين الاتفاق على الخطوات التي يلتزم بها كل طرف وترتيب تنفيذها.

خلاف العقوبات والنووي يُفشل قمة هانوي

ظهر الخلاف خلال القمة الثانية التي عُقدت في هانوي بفيتنام يومَي 27 و28 فبراير 2019، وانتهت من دون اتفاق. وقال ترمب إن كوريا الشمالية طلبت رفع العقوبات بالكامل، فيما أوضحت بيونغ يانغ أنها طلبت رفع العقوبات الاقتصادية الواردة في خمسة قرارات لمجلس الأمن، مقابل تفكيك منشآت إنتاج المواد النووية في مجمّع يونغبيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون متحدثاً بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع ثنائي موسّع في فندق «ميتروبول» على هامش قمتهما الثانية في هانوي بفيتنام يوم 28 فبراير 2019 (رويترز)

وحسب صحيفة «الغارديان»، رأت واشنطن أن العرض سيخفّف معظم العبء الاقتصادي للعقوبات، فيما يقتصر على منشآت في يونغبيون ويترك الرؤوس الحربية ومخزون المواد النووية خارج المقايضة. وطالبت واشنطن بإدراج منشآت أخرى خارج المجمّع. ولم يتفق الطرفان على خطوات مرحلية تربط تفكيك المنشآت بتخفيف العقوبات.

عبور تاريخي في بانمونجوم

التقى ترمب وكيم للمرة الثالثة يوم 30 يونيو 2019 في قرية بانمونجوم، الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. وعبر ترمب هناك خط الترسيم العسكري، ليصبح أول رئيس أميركي يدخل أراضي كوريا الشمالية أثناء تولّيه منصبه. واتفق الزعيمان على استئناف المحادثات على مستوى فرق التفاوض، لكن الجولة التي عُقدت قرب العاصمة السويدية استوكهولم يوم 5 أكتوبر 2019 انتهت من دون اتفاق. ولم تُعقد جولة أخرى خلال ما تبقّى من ولاية ترمب الأولى.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقائهما في قرية بانمونجوم بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يوم 30 يونيو 2019 (رويترز)

وحافظ ترمب على نبرة ودّية تجاه كيم. ففي تجمع لأنصاره في ولاية وست فرجينيا يوم 29 سبتمبر (أيلول) 2018، قال إنهما «وقعا في الحب»، مشيراً إلى «رسائل جميلة» بعث بها إليه كيم. وفي تجمّع انتخابي في أوهايو يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وصف علاقته بكيم بأنها «جيدة جداً». وكان كيم قد تحدّث في سبتمبر 2025 عن «ذكريات طيبة» مع ترمب، وأبدى استعداداً للحوار إذا تخلّت واشنطن عن مطلب نزع السلاح النووي وسعت إلى التعايش السلمي مع كوريا الشمالية.

ما الذي تغيّر منذ آخر لقاء؟

يقدّر «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن كوريا الشمالية ربما جمّعت نحو 60 رأساً نووياً بحلول يناير (كانون الثاني) 2026. وعمّقت بيونغ يانغ تعاونها العسكري مع موسكو بإرسال آلاف الجنود إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا. ويمنح هذا التعاون، إلى جانب تجدّد التقارب السياسي مع الصين، كيم هامشاً أوسع في أي مفاوضات مع واشنطن. وإذا اتفقت واشنطن وبيونغ يانغ على وقف إنتاج المواد النووية في بعض المنشآت، فقد يبطئ ذلك توسّع الترسانة الكورية الشمالية. ومن المرجّح أن تبقى الرؤوس التي جمّعتها بيونغ يانغ خارج نطاق أي اتفاق نووي محتمل مع واشنطن.

وكان كيم قد هدّد أواخر عام 2023 بـ«محو» الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا بدأتا مواجهة مسلّحة مع بلاده. وقبل ذلك بأسبوعين، كانت واشنطن قد حذّرت، في بيان مشترك مع سيول، من أن أي هجوم نووي كوري شمالي على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى نهاية نظام كيم.

وقد يمنح التوصّل إلى اتفاق مع كيم ترمب مكسباً سياسياً في الداخل الأميركي، بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسَي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. غير أن حصيلة المفاوضات السابقة لا توحي بأن بيونغ يانغ مستعدة للاستجابة للمطالب الأميركية والدولية بالتخلّي عن برنامجها للأسلحة النووية.

ويدخل كيم أي مفاوضات محتملة مع ترمب بهامش أوسع مما كان لديه في لقاءاتهما السابقة. فقد خفّف تعمّق التعاون العسكري مع روسيا وتجدّد التقارب السياسي مع الصين من عزلة بيونغ يانغ. ويتيح ذلك لكيم مجالاً أكبر للتمسّك بشروطه والمطالبة بمقابل أكبر من واشنطن لقاء أي تنازل نووي.