وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة الفيليبينية مانيلا للمشاركة في اجتماعات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي يسعى إلى تصدّر مشهدها رغم الهزيمة الانتخابية القاسية التي مُني بها حزبه.

وصرّح ترمب، الثلاثاء، بأنه سيعقد اجتماعاً ثنائياً منفصلاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة «أبيك» المقبلة في شينزين، «إذا أتيحت الفرصة لذلك»، وذلك عقب وصوله إلى الفلبين.

يصافح الرئيس دونالد ترمب أحد المسؤولين لدى وصوله إلى مطار نينوي أكينو في طريقه لحضور القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا (رويترز)

وبشأن لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، صرح الرئيس الأميركي بأن الزعيم الكوري الشمالي «يرغب» في عقد لقاء في الصين، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين أنها لا تملك أي معلومات حول لقاء محتمل بينهما.

وردّاً على سؤال عما إذا كان كيم سيسافر إلى الصين -التي تستضيف قمة «أبيك» (APEC) في مدينة شينزين الجنوبية- قال ترمب: «إنه يرغب في ذلك، نعم. سنرى ما سيحدث».

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، يقفون لالتقاط صور قبيل اجتماع قادة مجموعة «كواد» (QUAD) على هامش القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي شركاء إقليميين، ويبحث قضايا التجارة، ويسعى إلى الحصول على فترة من الهدوء بعيداً عن سلسلة من الانتكاسات التي واجهها في الداخل، بدءاً من اضطراب كبير أصاب قطاع الطيران الأميركي، وصولاً إلى فضيحة هزت قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي، وفق ما ذكرته «وكالة أسوشييتد برس» الأميركية.

وسوف تكون مانيلا المحطة الأولى في جولة ترمب التي تستمر 3 أيام، يتبعها الرئيس الأميركي بزيارة الصين للمشاركة في محادثات ثلاثية تاريخية حول الملف النووي، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلاً عن احتمال عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفقاً لما ذكره ترمب.

الرئيس الأميركي يلوح بيده لدى وصوله إلى مطار نينوي أكينو لحضور القمة التاسعة والأربعين لـ«آسيان» في مدينة باساي بالفلبين (إ.ب.أ)

وهذه هي أول رحلة خارجية لترمب منذ تكبد حزبه خسائر فادحة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأثناء نزوله درجات سلم الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، رفع ترمب قبضته في الهواء تعبيراً عن الحماس. وقدّم له أحد الأطفال علمين صغيرين للولايات المتحدة والفلبين، فلوّح بهما ترمب بحركات دائرية واسعة وهو يبتسم.