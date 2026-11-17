عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إلى الساحة الدولية، بعد أسبوعين من الخسارة الثقيلة التي مُني بها حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس. فدشّن جولة آسيوية تضع تحت المجهر سياساته الخارجية في النصف الثاني من ولايته الثانية، ولا سيما في المنطقة التي تمثل الهاجس الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة بسبب تعقيدات علاقتها مع الصين.

وفيما ظهرت انقسامات علنية داخل الإدارة الأميركية حيال السياسات المعتمدة مع بكين في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، وصل ترمب إلى الفلبين، أقدم حلفاء واشنطن في آسيا، حيث استقبلته في مطار مانيلا فرقة موسيقية عزفت أغنية «واي إم سي إيه»، وهي النشيد الرئيسي لحملاته الانتخابية، وسط التلويح بالأعلام الأميركية والفلبينية.

ويشارك ترمب في قمة زعماء رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان»، ثم يتوجه، الأربعاء، إلى الصين لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك». ويعقد، الخميس، في شينغن اجتماعاً ثلاثياً لا سابق له مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين.

دُمى ماتريوشكا الخشبية الروسية تُمثل الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب في متجر هدايا بمدينة سانت بطرسبرغ (أ.ف.ب)

ورفض ترمب لدى مغادرته واشنطن فكرة أن خسائر الجمهوريين ستضعف نفوذه في الخارج، فهو سيحتفظ بسلطة واسعة في قرارات السياسة الخارجية حتى بعد أن يتسلم الديمقراطيون مجلسي الكونغرس في مطلع العام المقبل. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وأجانب توقعهم أن يصير ترمب أكثر استعداداً للمخاطرة خارجياً بعد الانتخابات.

ولم يستطع ترمب الإفلات تماماً من المشاكل الداخلية. وسأله الصحافيون عن الأعطال الأخيرة التي طالت «مايكروسوفت» وإدارة الطيران الفيدرالية «إف إيه إيه» والخدمات المصرفية الإلكترونية لمصرف «جاي بي مورغان تشايس»، والتي أدت إلى إلغاء رحلات جوية بالجملة. فقلل من شأنها قائلاً: «هذه هي الحياة. عندما تكون قوياً وذا نفوذ وتملك كل المال، تحدث مثل هذه الأمور».

«رباعية» وصفقة

وفي إشارة إلى رغبة الإدارة في طمأنة حلفائها الآسيويين، التقى ترمب في مانيلا قادة «الحوار الرباعي» الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، في أول اجتماع له خلال ولايته الثانية مع زعماء هذا التجمع، الذي يوازن تصاعد نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ووصف هذه الدول بأنها تمثل «بعضاً من أهم الشراكات في العالم».

جانب من اجتماع قادة المجموعة الرباعية على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان» في الفلبين (إ.ب.أ)

وشكّل الاجتماع الأول لقادة «الرباعية» منذ عامين، بعدما كان الرئيس السابق جو بايدن قد جعل هذا التجمع إحدى ركائز سياسته الخارجية. وقال ترمب إن الدول الأربع تشكّل «الأركان الأربعة لمنطقة محيطين هندي وهادئ حرة ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة». وكانت بكين قد انتقدت التجمع في السابق، معتبرة أنه يستهدف تطويق الصين، وهو ما تنفيه الدول الأعضاء.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع، أعرب القادة الأربعة عن «قلق بالغ» إزاء ما وصفوه بـ«الإكراه الاقتصادي»، بما في ذلك القيود التعسفية على الصادرات. ورغم عدم تسمية الصين صراحة، فإن البيان جاء في ظل انتقادات أميركية ويابانية للقيود الصينية على تصدير المعادن الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تمتد من السيارات الكهربائية إلى الهواتف المحمولة، كما ذكرت وكالة «رويترز». وكانت بكين قد أوقفت فعلياً صادرات معادن حيوية إلى اليابان منذ نحو عام، وسط تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا.

إلى ذلك، اتفق القادة على إجراء مناورات عسكرية مشتركة، العام المقبل، تشارك فيها طائرات للدوريات البحرية، وأكدوا التزامهم بمبادرة لتنسيق وتمويل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقال ترمب إن الهدف هو ضمان أن تهيمن على مستقبل هذه التكنولوجيا الحيوية دول تتشارك القيم والمصالح نفسها.

ورحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالاجتماع، مؤكداً أنه منح «زخماً جديداً» للرؤية المشتركة لمنطقة حرة ومنفتحة وسلمية ومزدهرة، وحدّد أهدافاً ملموسة للمرحلة المقبلة من التعاون. بينما رأى نائب وزير الخارجية الأميركي السابق كورت كامبل أن وزير الخارجية ماركو روبيو اضطلع بدور أساسي في إعادة تنشيط «الرباعية» وتوقيت اجتماعها، معتبراً أنه يبعث بإشارة مهمة قبيل المحادثات الثلاثية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.

اتفاق تجاري

وقّع ترمب ورئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول بياناً مشتركاً بشأن التجارة، قال الرئيس الأميركي بموجبه إن بانكوك ستلغي جميع الرسوم الجمركية على الصادرات الأميركية، وتزيل عوائق تجارية كبيرة غير جمركية، في إطار اتفاق يُتوقع استكماله خلال الأسابيع المقبلة. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات التايلاندية، إذ استحوذت على 24 في المائة منها خلال العام الحالي.

واستُقبل ترمب، مساء الثلاثاء، بصفته «ضيف الشرف» في حفل فاخر لقمة «آسيان»، بعد «قمة خاصة» مع زعماء الرابطة تتناول التجارة والأمن والنزاعات الإقليمية. وتشمل هذه النزاعات العنف المستمر في ميانمار والتوتر المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، الذي تسعى دول «آسيان» إلى توقيع اتفاق عدم اعتداء مع الصين في المياه المتنازع عليها.

ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الأربعاء، في قصر مالاكانيانغ بتكريم عسكري كامل. ويُتوقع أن يعلن ترمب صفقات في قطاعات الطيران والدفاع والطاقة والتكنولوجيا.

اجتماع محتمل مع كيم

أكد البيت الأبيض رغبته في الحفاظ على الهدنة التجارية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، علماً بأن مسؤولين أميركيين يتهمون بكين بعدم الوفاء بتعهداتها شراء مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية وزيادة شحنات المعادن الأرضية النادرة.

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي - فيتنام (رويترز)

وفي الوقت نفسه، ارتفعت التكهنات بلقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على هامش «أبيك». وقال ترمب إن كيم يرغب في اللقاء.

ويرى محللون أن اجتماع شينغن مع شي وبوتين لن يحقق على الأرجح انفراجة في حرب روسيا وأوكرانيا، ولا في حرب الولايات المتحدة مع إيران. وحذّر مسؤولون في البيت الأبيض من أنهم لا يتوقعون اتفاقاً للحد من التسلح النووي، رغم أنه من أولويات ترمب في القمة. وبدأ بعض الحلفاء يبحثون عن بدائل. فقبل ساعات من وصول ترمب إلى مانيلا، التقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرئيس الصيني في شينغن لتوسيع العلاقات التجارية.

خلاف علني

غادر ترمب واشنطن وسط انقسام علني في إدارته حول مدى الضغط على الصين، فاقمته تداعيات فضيحة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ. وأقر ترمب بالخلاف بين وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وقال إن «أحدهما يريد علاقات ودية مع الصين، والآخر يريد مواجهة حادة معها. كلا الخيارين مقبول، لكنهما وجهتا نظر مختلفتان».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً في قمة «آسيان» بمانيلا (إ.ب.أ)

ويدور الخلاف حول سدّ ثغرة سمحت للشركات الصينية باستئجار رقائق «إنفيديا» المتطورة عبر مراكز بيانات في دول أخرى. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أكثر من ستة مسؤولين حاليين وسابقين أن لوتنيك، الذي تتولى وزارته وضع قواعد التصدير وتنفيذها، يسعى إلى تخفيف القيود. وفي الجانب الآخر، يقف بيسنت ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو والممثل التجاري جيمسون غرير وجزء كبير من موظفي مجلس الأمن القومي، الذين يضغطون منذ أشهر من أجل فرض قيود واسعة النطاق على الصين.

وعلى الورق، انحاز ترمب إلى بيسنت. وأصدرت وزارة التجارة، الاثنين الماضي، قاعدة جديدة تُلزم مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة بالحصول على ترخيص قبل بيع قدرات كمبيوترية كبيرة لشركات مقرها الصين أو روسيا أو إيران. وقال مقربون من لوتنيك إنه حذر مراراً من أن القيود قد تشعل حرباً تجارية جديدة.

وأشار الناطق باسم البيت الأبيض، ماثيو ميدلتون، إلى القاعدة الجديدة، باعتبار أنها ستضمن وصول أحدث الرقائق الأميركية «أولاً إلى رواد الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الأميركي، وليس إلى شركات صينية وهمية».

غير أن تصريحات ترمب المترددة أثارت قلق البعض، خشية أن يتراجع أو يستخدم القاعدة ورقة مساومة مع شي، خاصّة أن ترمب دافع عن لوتنيك.

ظل هوانغ

تعود جذور الأزمة إلى استقالة هوانغ، الأسبوع الماضي، تحت ضغط مجلس الإدارة، بعد الكشف عن علاقته بأليس هوانغ، مؤسسة «ميغا سبيد» التي يصنفها مسؤولون أميركيون عميلةً لوزارة أمن الدولة الصينية. وشكك ترمب مجدداً في الاتهامات قائلاً: «لا أعلم أنها جاسوسة. عادة، يُقال إن أي امرأة جميلة قادمة من الصين جاسوسة».

وأوردت الصحيفة أن روبيو كتب في 30 مارس (آذار) مذكرة سرية عن صلات المرأة بالاستخبارات الصينية، ثم أطلع ترمب عليها شخصياً في مايو (أيار) على متن الطائرة الرئاسية، وهو ما نفاه الرئيس الأميركي قبل جولته الآسيوية.