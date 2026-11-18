عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الساحة الدولية، أمس (الثلاثاء)، في جولة آسيوية تأتي بعد أسبوعين من هزيمة حزبه الجمهوري في الانتخابات النصفية، وتبلغ ذروتها الخميس بقمة ثلاثية مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، في شنجن.

ويُنتظر أن تكون القمة بمنزلة اختبار لتفاهمات ترمب مع الصين وروسيا، وتتناول ملفات الهدنة التجارية الهشة بين واشنطن وبكين، والحرب في أوكرانيا وإيران، والحد من التسلّح النووي، وسط توقعات محدودة بتحقيق اختراق في هذه الملفات، وانقسامات داخل الإدارة الأميركية بشأن القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وفي مانيلا، سعى ترمب أمس إلى طمأنة حلفائه الآسيويين، فعقد اجتماعاً مع قادة «الحوار الرباعي»، الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا. وأعرب المجتمعون عن «قلق بالغ» إزاء «الإكراه الاقتصادي»، في إشارة ضمنية إلى القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، واتفقوا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة العام المقبل.

كما وقّع ترمب بياناً تجارياً مشتركاً مع تايلاند، يُمهّد لاتفاق يلغي الرسوم على الصادرات الأميركية، في حين تتزايد التكهنات بإمكان لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على هامش قمة «أبيك».