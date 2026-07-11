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العالم آسيا

كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي يجب أن يبدأ من حلفاء أميركا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع للجنة المركزية العسكرية لحزب «العمال» الحاكم (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع للجنة المركزية العسكرية لحزب «العمال» الحاكم (رويترز)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
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  • سيول: «الشرق الأوسط»
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كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي يجب أن يبدأ من حلفاء أميركا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع للجنة المركزية العسكرية لحزب «العمال» الحاكم (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع للجنة المركزية العسكرية لحزب «العمال» الحاكم (رويترز)

نددت كوريا الشمالية، اليوم (السبت)، بالولايات المتحدة ​وحلفائها، بسبب ما وصفته بأنه تعزيز للتكتلات العسكرية وتسريع لعمليات التسلح، وذلك عقب قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت الأسبوع الماضي في أنقرة.

ونقلت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء عن وزارة الخارجية، القول ‌في بيان، ‌إن بيونغيانغ اتهمت ​قادة ‌حلف ⁠الأطلسي بتصوير ​ممارسة كوريا ⁠الشمالية لحقوقها السيادية المشروعة على أنها تهديد.

وفي القمة التي عُقدت في تركيا يوم الثلاثاء، أعلن مسؤولو حلف الأطلسي توقيع اتفاقات مشتريات عسكرية وصناعية تتجاوز قيمتها 50 مليار ⁠دولار، في ظل الضغوط ‌المستمرة التي ‌يواجهها الحلفاء الأوروبيون من الرئيس ​الأميركي دونالد ‌ترمب، لتحمل حصة أكبر من أعباء ‌الدفاع عن الحلف.

وصرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، على هامش القمة، بأنه يأمل في أن توسع سيول التعاون ‌مع أعضاء الحلف في مجالات البحث والتطوير، بما في ⁠ذلك ⁠التقنيات المتقدمة، وفي إنتاج أنظمة الأسلحة.

وقالت كوريا الشمالية إن القمة أظهرت أن الحلف تكتل مُهيأ للحرب، والمواجهة تسعى لتحقيق ما وصفته بيونغيانغ بأنه مصالح جيوسياسية حصرية على حساب السلام والأمن في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضافت أن بيونغيانغ ستحمي سيادتها ​ومصالحها الأمنية، ​فضلاً عن السلام الإقليمي، من خلال الممارسة المسؤولة لحقوقها السيادية.

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أسلحة الناتو كوريا الشمالية

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العالم آسيا

الآلاف أخلوا منازلهم في تايوان مع اقتراب الإعصار «بافي»

أشرطة تحذير من العواصف في مدينة كيلونغ الساحلية التايوانية (رويترز)
أشرطة تحذير من العواصف في مدينة كيلونغ الساحلية التايوانية (رويترز)
  • تايبه: «الشرق الأوسط»
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  • تايبه: «الشرق الأوسط»
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الآلاف أخلوا منازلهم في تايوان مع اقتراب الإعصار «بافي»

أشرطة تحذير من العواصف في مدينة كيلونغ الساحلية التايوانية (رويترز)
أشرطة تحذير من العواصف في مدينة كيلونغ الساحلية التايوانية (رويترز)

أُجبر أكثر من 14 ألف شخص على إخلاء منازلهم في تايوان، بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار «بافي»، الذي سبق أن اجتاح جزراً يابانية السبت.

وضربت رياح عاتية وأمطار غزيرة مدينة كيلونغ الساحلية التي بدت شوارعها شبه خالية، فيما يُتوقع أن تكون من أكثر مناطق الجزيرة تضرراً، وسط انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 27 ألف شخص.

وبعد أن تسبب الإعصار في دمار هائل بجزر غوام وجزر ماريانا الشمالية عندما كان مصنّفاً إعصاراً فائق القوة، تم تخفيض تصنيفه إلى إعصار عادي.

وأعلنت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان السبت، تراجع سرعة الرياح القصوى للإعصار إلى 144 كيلومتراً في الساعة، مؤكدة أن العاصفة بدأت تضعف. وتوقعت هطول أمطار غزيرة جداً في شمال الجزيرة وأمواجاً عاتية قد يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.

الإعصار «بافي» يقترب من تايوان (د.ب.أ)

ويؤدي احترار المحيطات إلى زيادة حدة العواصف الاستوائية وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة.

وفي اليابان، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 18 ألف منزل في جزيرة أوكيناوا، كما أُلغيت عشرات الرحلات الجوية.

وأعلنت السلطات في الفلبين الجمعة، مقتل 15 شخصاً على الأقل في جزيرة مينداناو جراء انزلاقات للتربة. ولا تزال عشرات الموانئ مغلقة في أنحاء الأرخبيل.

ويُتوقَّع أن يصل الإعصار إلى الصين صباح الأحد. وتوقعت قناة «سي سي تي في» الصينية أمطاراً غزيرة بشكل استثنائي في مقاطعتي تشيجيانغ وفوجيان بجنوب شرقي البلاد، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

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إعصار تايوان
العالم آسيا

كوريا الشمالية: عزل مسؤول عسكري كبير من الحزب الحاكم بسبب اتهامات بالفساد

زعيم كوريا الشمالية كيم ‌جونغ ​أون (ا.ف.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم ‌جونغ ​أون (ا.ف.ب)
  • سيول: «الشرق الأوسط»
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  • سيول: «الشرق الأوسط»
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كوريا الشمالية: عزل مسؤول عسكري كبير من الحزب الحاكم بسبب اتهامات بالفساد

زعيم كوريا الشمالية كيم ‌جونغ ​أون (ا.ف.ب)
زعيم كوريا الشمالية كيم ‌جونغ ​أون (ا.ف.ب)

وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الفساد المزعوم لمسؤول عسكري كبير تم عزله من الحزب الحاكم لتلقيه رشى، بأنه «جريمة سياسية»، وفق ما أفاد إعلام رسمي السبت.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مشترك لحزب العمال الحاكم والجيش في بيونغ يانغ الجمعة.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماع استعرض تفاصيل جريمة فساد تورط فيها باك هي تشول، نائب المدير السابق للمكتب السياسي العام في الجيش الشعبي.

وكشفت الوكالة أن باك تلقى «مبالغ كبيرة من الرشى» وعاش «حياة ماجنة»، مضيفة أن الحزب الحاكم عزله من هيئة قيادته المركزية وأحاله إلى السلطات المختصة.

ونُقل عن كيم قوله «إنها جريمة سياسية ضد نهج الحزب في بناء الانضباط، وعمل متعمد من أعمال الاختلاس والنهب التي تستهدف مصالح الدولة والشعب».

ويعد توجيه انتقادات علنية حادة لمسؤولين كبار، وخاصة من جانب الزعيم الأعلى، أمرا نادر الحدوث في ظل نظام الحكم السلطوي والمغلق في كوريا الشمالية.

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كوريا الشمالية
العالم آسيا

الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين

  • بكين: «الشرق الأوسط»
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  • بكين: «الشرق الأوسط»
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الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين

صورة التُقطت في 19 يونيو 2019 تظهر أعلام كوريا الشمالية والصين ترفرف في ساحة كيم إيل سونغ في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في 19 يونيو 2019 تظهر أعلام كوريا الشمالية والصين ترفرف في ساحة كيم إيل سونغ في عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

قال التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في)، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ التقى رئيس وزراء كوريا الشمالية باك تاي سونغ في بكين اليوم الجمعة.

وذكرت الصين أن باك وصل إلى بكين في وقت سابق من اليوم الجمعة في زيارة تستغرق ثلاثة أيام سيشارك خلالها في فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لمعاهدة الصداقة بين البلدين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ويأتي ذلك بعد زيارة شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ قبل شهر، في أول زيارة يقوم بها إلى كوريا الشمالية منذ سبع سنوات، والتي اتفق خلالها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ومعاهدة الصداقة والتعاون وتبادل المساعدة، الموقعة في 11 يوليو (تموز) 1961، هي اتفاقية الدفاع المشترك الوحيدة التي لا تزال مطبقة بالنسبة للصين. وتحسنت العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ بشكل ملحوظ منذ أواخر 2025، وكثف الجانبان جهودهما الدبلوماسية واستأنفا خدمات قطارات الركاب والرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين. وتولى باك (70 عاماً) رئاسة وزراء كوريا الشمالية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بعد مسيرة طويلة في حزب العمال الحاكم.

وباك من الدائرة المقربة لكيم جونغ أون منذ فترة طويلة، وعمل معه عن قرب منذ السنوات الأولى لحكمه بعد تولي كيم السلطة عام 2011، ويرجّح أن عمله معه يعود إلى ما قبل ذلك في فترة إعداده لتولي السلطة. لكن تم تهميش باك لفترة وجيزة في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين لأسباب لم تعلن رسمياً عندما فرضت كوريا الشمالية بعضاً من أشد إجراءات الإغلاق صرامة في العالم لمكافحة جائحة كورونا.

ومن المعروف أن باك لم يسافر إلى الخارج إلا في مناسبات قليلة، كان معظمها إلى الصين وروسيا في عامي 2018 و2019.

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