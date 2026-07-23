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العالم أوروبا

اليونان تقرّ شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو

طائرة هليكوبتر من طراز «شينوك» تحلّق خلال عرض عسكري بمناسبة عيد استقلال اليونان... في أثينا يوم 25 مارس 2026 (رويترز)
طائرة هليكوبتر من طراز «شينوك» تحلّق خلال عرض عسكري بمناسبة عيد استقلال اليونان... في أثينا يوم 25 مارس 2026 (رويترز)
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اليونان تقرّ شراء منظومة دفاعية من إسرائيل مقابل 2.8 مليار يورو

طائرة هليكوبتر من طراز «شينوك» تحلّق خلال عرض عسكري بمناسبة عيد استقلال اليونان... في أثينا يوم 25 مارس 2026 (رويترز)
طائرة هليكوبتر من طراز «شينوك» تحلّق خلال عرض عسكري بمناسبة عيد استقلال اليونان... في أثينا يوم 25 مارس 2026 (رويترز)

أقرّت اليونان، الخميس، خططاً لشراء قبّة «درع أخيل» الدفاعية؛ المضادّة للصواريخ والمسيّرات والطائرات، من إسرائيل لقاء مبلغ قدره 2.8 مليار يورو، وفق ما أفاد به مصدرٌ من وزارة الدفاع في أثينا «وكالةَ الصحافة الفرنسية».

وتأتي الصفقة في إطار خطة إنفاق دفاعي ضخمة بقيمة 4.2 مليار يورو (4.8 مليار دولار) تشمل أيضاً طائرات النقل «سي390 ميلينيوم (C-390 Millennium)»، وطائرات «هيرون» غير المأهولة، وصواريخ مروحيات «أباتشي»، والمركبات المائية الشبح «فيكتا (Victa)»، وأنظمة سونار خاصة بالفرقاطات، وفق وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصدر في الوزارة، طلب عدم الكشف عن هويته في انتظار بيان رسمي من الوزارة، إنه «تمّت الموافقة على شراء (درع أخيل)» خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية والدفاع اليوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفادت وثيقة الوزارة بأن متعهدي قطاع الدفاع في اليونان سيسهمون بمبلغ 700 مليون يورو في مشروع القبة.

الاستعانة بمنظومات إسرائيلية

واستُعين مرّات عدة بمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك منظومة «القبة الحديدية» المخصصة للتصدي للصواريخ قصيرة المدى، لاعتراض مقذوفات خلال الحرب في الشرق الأوسط.

استثمرت اليونان تقليدياً اثنين في المائة على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع نظراً إلى عقود من التوتر مع تركيا.

وسعت إلى تعزيز وضعها في منطقة شرق البحر المتوسط قرب مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وتخصّص حالياً أكثر من 3 في المائة من ناتجها للدفاع.

واستثمرت في عهد ميتسوتاكيس بشكل كبير في تطوير قواتها المسلحة، لا سيما في سفن «بيلارا» وطائرات «رافال» الحربية فرنسية الصنع.

ووافقت أثينا على شراء 4 فرقاطات من طراز «بيلارا» للدفاع والتدخل، بعدما طلبت 24 مقاتلة من طراز «رافال».

تجديد التعاون الدفاعي مع فرنسا

وخلال زيارة أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل (نيسان) الماضي، جدّدت اليونان وفرنسا اتفاقاً للتعاون الدفاعي أُبرم في 2021 يتيح صفقات لشراء الأسلحة.

وقال ماكرون حينها قبل زيارة «كيمون»؛ وهي أول فرقاطة من طراز «بيلارا» تُسلّم إلى اليونان: «إذا تعرّضت سيادتكم للخطر، فسنقف إلى جانبكم».

وتشمل صفقات الشراء الأخرى التي أُعلن عنها الخميس طائرات «سي390 ميلينيوم» (C-390 Millennium)» المصنّعة في البرازيل، والمركبات المائية «فيكتا (Victa)» المخصصة للقوات الخاصة والمصنّعة في بريطانيا. وذكرت وثيقة الوزارة أن معظم مركبات «فيكتا» ستُصنّع داخل أحواض بناء السفن في سكارامانغاس باليونان.

وكانت أثينا وقّعت أيضاً اتفاقاً للحصول على 20 مقاتلة أميركية الصنع من طراز «إف35».

وفي 2025، أعلن ميتسوتاكيس أن بلاده ستنفق 25 مليار يورو على الدفاع خلال السنوات الـ12 المقبلة.

ووصف رئيس الوزراء المحافظ، الذي يستعد لانتخابات بحلول الربيع المقبل، المشروعَ بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة «جذرية» للدفاع في تاريخ اليونان الحديث.

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