بيستوريوس: ألمانيا رائدة أوروبا في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اعتقاده بأن بلاده تأتي على رأس الدول الأوروبية في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وخلال زيارة لشركة الصناعات الدفاعية «هينزولت» في مدينة أوبركوخن جنوبي ألمانيا، قال بيستوريوس مساء الخميس: «لا يزال الرأي العام الألماني -أو بعض أوساطه على الأقل- يعتقد أننا متأخرون في مجال الطائرات المسيّرة، لكن هذا بات من الماضي منذ فترة طويلة».

وأضاف الوزير المنتمي إلى «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»: «يمكن لجميع الخبراء أن يؤكدوا لكم أننا أصبحنا في صدارة أوروبا منذ فترة طويلة».

تواصل وثيق مع أوكرانيا

وأكد بيستوريوس أن ألمانيا ستضطر إلى تعزيز هذا التفوّق التقني، مشيراً إلى أن بلاده على تواصل وثيق مع أوكرانيا لهذا السبب. وقال الوزير الألماني إن الحرب هناك أثبتت أن «الأنظمة القديمة»، مثل الدبابات والسفن والطائرات، لا تزال ضرورية للحفاظ على الأراضي، أو الاستيلاء عليها، وأردف: «سنظل كذلك بحاجة دائماً إلى قوات المشاة، لكننا سنحتاج أيضاً إلى مزيد من الطائرات المسيّرة، وإلى مزيد من الأنظمة غير المأهولة براً».

يُشار إلى أن شركة «هينزولت» متخصصة في تصنيع أنظمة الرادار، والأنظمة البصرية، كما تطوّر أجهزة استشعار، وإلكترونيات، وبرمجيات مخصصة للقوات البرية، والبحرية، والجوية، والفضائية، إضافة إلى أنظمة التصدي للهجمات الإلكترونية.

ووفقاً للشركة المدرجة في البورصة، فإن إيراداتها وصلت خلال العام الماضي 2.46 مليار يورو.