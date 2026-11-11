عبوات مموهة كأحجار تستهدف طريقاً استراتيجياً في اليمن
القوات المسلحة فككت عبوتين ناسفتين مموهتين على طريق رئيسي بالتزامن مع زيارة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي (إعلام عسكري)
أحبطت القوات الحكومية محاولة تفجير على الطريق الدولي الرابط بين مأرب ومنطقة العبر، بعد اكتشاف عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر تخريبية على جانبي الطريق بين منطقتي الرويك والضويبي.
وقالت مصادر عسكرية إن دوريات وأمن الطرق التابعة للفرقة الأولى في قوات الطوارئ عثرت على العبوتين، اللتين جرى تمويههما على هيئة أحجار رملية كبيرة، قبل أن تباشر الفرق المختصة نزعها وإبطال مفعولهما وتأمين الطريق، الذي يمثل ممراً حيوياً لحركة المسافرين والنقل بين مأرب والمناطق الشرقية.
وأفاد مصدر عسكري، في بيان رسمي، بأن دوريات تأمين الطرق التابعة للفرقة الأولى في قوات الطوارئ اكتشفت العبوتين، على جانبي الطريق الصحراوي بين منطقتي «الرويك» و«الضويبي».
وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية المختصة نجحت في تفكيك العبوتين وتأمين الطريق دون وقوع إصابات أو أضرار.
وبينما اكتفت وزارة الدفاع بوصف المحاولة بأنها «عملية إرهابية» دون تسمية الجهة المنفذة أو الهدف، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن الكمين كان يستهدف موكب عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي وعبد الله العليمي، في أثناء مرورهما في المنطقة.
وتواجه الجماعة الحوثية اتهامات متكررة من قبل الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية بالتوسع في زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة المبتكرة على امتداد خطوط التماس والطرق الحيوية.
وتشير تقارير أممية وميدانية سابقة إلى لجوء الجماعة بشكل مستمر إلى أساليب تمويه متطورة، تشمل تصنيع عبوات على هيئة صخور وأحجار تتطابق مع الطبيعة الجغرافية للمناطق الصحراوية والجبلية، مما يشكل تهديداً دائماً لحركة المدنيين والقوافل العسكرية والتجارية على حد سواء.
وعقب الحادثة، أصدرت قوات الطوارئ تنبيهاً للمسافرين وشاحنات النقل التجاري بضرورة الالتزام بالمسار الرئيسي للطريق الدولي وتجنب الطرق الصحراوية الفرعية.
ويُعد طريق «مأرب - العبر» شرياناً استراتيجياً رئيسياً يربط المحافظات اليمنية بالمنفذ الحدودي الوحيد مع المملكة العربية السعودية في الوديعة، ويشهد بين الحين والآخر هجمات وتوترات أمنية.
تقرير دولي يحذر من انهيار معيشي متسارع باليمن حيث يواجه ثلثا الأسر حرماناً غذائياً شديداً وتفاقم المعاناة في تعز جراء حصار الطرق وانهيار القدرة الشرائية للسكان
محمد ناصر (تعز)
القوات الحكومية توسّع عملياتها والحوثيون يواجهون جبهات متزامنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340203-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9
القوات الحكومية توسّع عملياتها والحوثيون يواجهون جبهات متزامنة
القوات الحكومية تواصل عملية «فجر اليمن» ضد الحوثيين في عدة جبهات (إعلام عسكري)
واصلت القوات الحكومية اليمنية عملياتها العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن» على عدة جبهات، مستهدفة مواقع وتجمعات وتعزيزات للجماعة الحوثية في محافظات مأرب، والجوف، وتعز، وحجة، والضالع، بالتزامن مع استمرار المواجهات البرية، والتصدي لهجمات، ومحاولات تقدم شنتها الجماعة في عدد من القطاعات.
وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ 874 عملية استهداف خلال الساعات الماضية، شملت 29 غارة جوية نفذها الطيران الحربي، و39 ضربة بواسطة الطيران المسيّر، و62 استهدافاً براجمات الصواريخ، إضافة إلى 744 ضربة بالمدفعية الميدانية، طالت مواقع، وتجمعات، وتعزيزات، وتحصينات، ومصادر نيران الجماعة الحوثية، ووسائلها القتالية.
واصلت قواتنا المسلحة، خلال الساعات الماضية، تنفيذ مهامها القتالية ضمن عملية «فجر اليمن»، ووجّهت ضربات جوية ونارية ضد مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها ووسائلها القتالية في عدد من الجبهات.
ونقل موقع القوات المسلحة عن النزيلي أن البلاغات الميدانية الأولية تشير إلى سقوط نحو 190 من قيادات وعناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب نحو 130 آلية ووسيلة قتالية، جراء الضربات الجوية والنارية التي نفذتها القوات الحكومية خلال الفترة نفسها.
وفي محافظة الجوف، استهدف الطيران الحربي دبابة تابعة للحوثيين، فيما طالت غارات جوية أخرى مواقع وآليات قتالية للجماعة في محيط جبل هان غربي تعز، ومنطقة دار السينة في جبهة الشقب جنوب المحافظة. ونشر الجيش مقاطع فيديو توثق استهدافات جوية لمعدات وعناصر حوثية في الجوف، وتعز.
وفي مأرب، قصفت مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة مواقع وتجمعات وآليات للجماعة في الجبهة الجنوبية، بينما استهدف الطيران المسيّر تحشيدات وآليات حوثية في الجبهة الشمالية، إلى جانب ضربات أخرى طالت استحداثات وتحصينات في الجبهة الجنوبية.
كما استمرت العمليات العسكرية في الجبهات الشمالية، ومناطق جنوب شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، حيث شاركت وحدات من المناطق العسكرية السادسة والسابعة والثالثة وقوات الطوارئ ودرع الوطن في التصدي لتحركات الحوثيين، ومحاولاتهم الهجومية، بالتزامن مع استهداف مواقع إطلاق النار، والتجمعات، والآليات القتالية.
وفي محافظة حجة، نفذ الطيران المسيّر ضربات استهدفت مواقع للقناصة، وتجمعات لعناصر الجماعة في قطاع حيران، ضمن عمليات استهدفت مواقعها وتحصيناتها في عدد من الجبهات.
مواجهات ونزوح في لحج
وفي غرب محافظة لحج (جنوب غرب)، تشهد جبهة المضاربة ورأس العارة معارك عنيفة، وتحركات عسكرية متسارعة، خصوصاً في مناطق المحاولة، والشطين، ومفرق الصريح. وأعلنت قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن أنها، وبمساندة من أبناء قبائل الصبيحة، تصدت لهجمات حوثية واسعة في جبهتي البوكرة، والرويس، ومنطقة المحاولة، وتنفيذ هجمات مضادة.
وأسفرت تلك العمليات، وفق مصادر عسكرية، عن تدمير آليات قتالية تابعة للجماعة، فيما نشرت ألوية العمالقة مقطع فيديو يوثق استهداف آليات وعناصر حوثية في جبهات القتال بمحافظة لحج.
وفي مديرية المقاطرة، شمال غربي لحج، تحدثت وسائل إعلام حوثية عن تعرض مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة لسلسلة غارات جوية الأربعاء، فيما أعلنت القوات الحكومية استهداف وتدمير آليات ومركبات قتالية للحوثيين في الجبهة ذاتها، في امتداد للمواجهات التي تشهدها المناطق المتاخمة لمديريات جنوب غربي تعز.
وتترافق هذه المواجهات مع تدهور الأوضاع الإنسانية، واتساع حركة النزوح، مع اقتراب الاشتباكات من التجمعات السكانية في المضاربة، والمقاطرة، ومحيط طور الباحة.
وبدأت عائلات من منطقة الصريح ومناطق التماس مغادرة منازلها باتجاه مدينة عدن، ومناطق أكثر أمناً، وسط مخاوف من اتساع موجة النزوح إذا امتدت المعارك إلى مناطق سكنية جديدة.
مواجهات تعز والضالع
وفي تعز، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، على عدة جبهات، خصوصاً الشقب، والأقروض، حيث تخوض القوات الحكومية معارك متواصلة لليوم الحادي والستين على التوالي، وفق مصادر عسكرية.
وشملت الضربات الجوية مواقع للجماعة في محيط جبل هان غربي المدينة، ومنطقة دار السينة في جبهة الشقب جنوباً، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات، والتصدي لهجماتها في الريف الغربي للمحافظة.
وقال العقيد موفق السبئي، أركان حرب اللواء الخامس حرس رئاسي بمحور تعز، إن الحوثيين فشلوا في تحقيق اختراق في الريف الغربي للمحافظة، رغم الحشود البشرية، والهجمات التي نفذوها خلال أكثر من شهر من المواجهات، عازياً ذلك إلى انتقال القوات الحكومية والمقاومة الشعبية إلى المبادرة الهجومية، وتعزيز التنسيق المشترك.
وفي محافظة الضالع، تصدت القوات الحكومية لهجوم شنته الجماعة الحوثية على مواقعها في جبهة حجر شمال غربي المحافظة، حيث اندلعت اشتباكات عند سفح جبل الحشا، انتهت، بحسب مصدر عسكري، بإجبار المهاجمين على التراجع، والانسحاب بعد تكبدهم خسائر بشرية، ومادية.
وبالتوازي مع المواجهات، واصلت وحدات من ألوية العمالقة وقوات درع الوطن والمقاومة الوطنية عملياتها في الجبهتين الجنوبية، والجنوبية الغربية، حيث أفاد الناطق العسكري باستعادة مواقع في بعض القطاعات، واستمرار المواجهات، والتعامل مع تحركات الحوثيين في قطاعات أخرى.
كما تواصل قوات دفاع شبوة والمحاور العسكرية في البيضاء مهامها القتالية دون ورود معلومات تفصيلية حول التطورات الميدانية.
عبوات مموهة كأحجار تستهدف طريقاً استراتيجياً في اليمن
القوات المسلحة فككت عبوتين ناسفتين مموهتين على طريق رئيسي بالتزامن مع زيارة عضوين في مجلس القيادة الرئاسي (إعلام عسكري)
أحبطت القوات الحكومية محاولة تفجير على الطريق الدولي الرابط بين مأرب ومنطقة العبر، بعد اكتشاف عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر تخريبية على جانبي الطريق بين منطقتي الرويك والضويبي.
وقالت مصادر عسكرية إن دوريات وأمن الطرق التابعة للفرقة الأولى في قوات الطوارئ عثرت على العبوتين، اللتين جرى تمويههما على هيئة أحجار رملية كبيرة، قبل أن تباشر الفرق المختصة نزعها وإبطال مفعولهما وتأمين الطريق، الذي يمثل ممراً حيوياً لحركة المسافرين والنقل بين مأرب والمناطق الشرقية.
وأفاد مصدر عسكري، في بيان رسمي، بأن دوريات تأمين الطرق التابعة للفرقة الأولى في قوات الطوارئ اكتشفت العبوتين، على جانبي الطريق الصحراوي بين منطقتي «الرويك» و«الضويبي».
وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية المختصة نجحت في تفكيك العبوتين وتأمين الطريق دون وقوع إصابات أو أضرار.
وبينما اكتفت وزارة الدفاع بوصف المحاولة بأنها «عملية إرهابية» دون تسمية الجهة المنفذة أو الهدف، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة أن الكمين كان يستهدف موكب عضوي مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي وعبد الله العليمي، في أثناء مرورهما في المنطقة.
وتواجه الجماعة الحوثية اتهامات متكررة من قبل الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية دولية بالتوسع في زراعة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة المبتكرة على امتداد خطوط التماس والطرق الحيوية.
وتشير تقارير أممية وميدانية سابقة إلى لجوء الجماعة بشكل مستمر إلى أساليب تمويه متطورة، تشمل تصنيع عبوات على هيئة صخور وأحجار تتطابق مع الطبيعة الجغرافية للمناطق الصحراوية والجبلية، مما يشكل تهديداً دائماً لحركة المدنيين والقوافل العسكرية والتجارية على حد سواء.
وعقب الحادثة، أصدرت قوات الطوارئ تنبيهاً للمسافرين وشاحنات النقل التجاري بضرورة الالتزام بالمسار الرئيسي للطريق الدولي وتجنب الطرق الصحراوية الفرعية.
ويُعد طريق «مأرب - العبر» شرياناً استراتيجياً رئيسياً يربط المحافظات اليمنية بالمنفذ الحدودي الوحيد مع المملكة العربية السعودية في الوديعة، ويشهد بين الحين والآخر هجمات وتوترات أمنية.
مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: مقتل أعداد كبيرة لقيادات أجنبية تعمل مع الميليشياتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5340194-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA
مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط»: مقتل أعداد كبيرة لقيادات أجنبية تعمل مع الميليشيات
مقاتلون بالجيش اليمني في مدينة تعز المحاصرة من الحوثيين (أ.ف.ب)
كشف مسؤول يمني رفيع عن خسارة الميليشيات الحوثية عدداً كبيراً من القيادات الأجنبية التي تشارك في إدارة عملياتها العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية التي تستهدف المناطق كافة.
وقال وليد القديمي، وزير الدولة في الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن الضربات الجوية والاستهدافات الميدانية أدت إلى مقتل قيادات مؤثرة من جنسيات أجنبية تشارك الميليشيات الحوثية في معاركها، إضافة إلى قيادات حوثية بارزة لم تعلن الميليشيات عن مصرعها حتى الآن، في وقت تواجه فيه الميليشيات تراجعاً متزايداً في قدراتها العسكرية وتصدعاً في صفوفها.
وأضاف أن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع الميليشيات، إلى جانب العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، أسهمت في إضعاف قدراتها وتكبيدها خسائر كبيرة في القيادات والعناصر والإمكانات العسكرية، لافتاً إلى أن القيادات الأجنبية التي شاركت في إدارة العمليات واستهداف المناطق المحررة والمملكة العربية السعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة تعرضت لخسائر مؤثرة.
ورغم محاولات الميليشيات تطوير بعض الأسلحة والتقنيات العسكرية، فإنها تواجه حالة من التراجع والانهيار، وفقاً للقديمي، الذي لفت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تزايد إدراك القبائل والمشايخ والمواطنين للمشروع الذي تقوده الميليشيات، وبدء امتناعهم عن الزج بأبنائهم في المواجهات، بعد الخسائر البشرية الكبيرة وأعداد المفقودين الذين لم تكشف الميليشيات عن مصيرهم.
وقال القديمي، إن القوات اليمنية تخوض مواجهاتها مع الميليشيات ضمن قيادة موحدة للجبهات عبر القوات المشتركة، مؤكداً أن عملية «فجر اليمن» مستمرة بدعم من المملكة العربية السعودية وإشراف مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولن تتوقف قبل تحقيق أهدافها.
وأشار وزير الدولة اليمني، إلى أن المجتمع اليمني بات يدرك طبيعة ارتباط الميليشيات الحوثية بإيران، وأنها تمثل إحدى أدواتها في المنطقة، معرباً عن اعتقاده بأن قطاعات واسعة من اليمنيين تنتظر الخلاص من هذه الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.
وفيما يتعلق بالدعم الخارجي الذي تتلقاه الميليشيات، أشار إلى أن المواجهة لا تقتصر على الحوثيين وحدهم، بالنظر إلى ما يتلقونه من دعم عسكري ولوجستي من أطراف خارجية، لافتاً إلى أهمية التحركات الدبلوماسية اليمنية في هذا الجانب من خلال مخاطبتها الدول التي تسهل أنشطة الميليشيات أو تقدم لها الدعم، لما يمثله ذلك من انتهاك للعلاقات الدبلوماسية والسياسية وتؤثر على علاقات هذه الدول مع اليمن.
وجاء حديث الوزير، مع تواصل العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وما يجري تحقيقه على الأرض من تقدم في عدد من الجبهات، وذلك من خلال تكثيف الضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة والمدفعية ضد مواقع الجماعة الحوثية وتحركاتها وتعزيزاتها، بالتزامن مع إحراز تقدم ميداني جديد في محافظة الجوف، واستمرار المواجهات في عدد من المحاور بمحافظات تعز والضالع ومأرب.
وبالعودة لوزير الدولة القديمي، تحدث عن ملف تعز، قائلاً إن «المدينة تمثل مفتاحاً مهماً لتحقيق النصر على الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن صمود أبنائها يعكس إرادة اليمنيين في مواجهة المشروع الحوثي، رغم محاولات الميليشيات المتكررة كسر المدينة عسكرياً، بعد سيطرتها على مناطق الساحل، واستخدامها مختلف الإمكانات البشرية والعسكرية لتحقيق ذلك.
وأوضح أن تلك المحاولات أخفقت أمام صمود أبناء تعز والقوات الحكومية، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات عسكرية من الجيش اليمني لفك الحصار المفروض على المدينة واستعادة حرية الحركة والوصول إلى المناطق المحاصرة.
وتوقف القديمي عند ما وصفه بالمفارقة العجيبة في خطاب الميليشيات الحوثية، التي تتحدث عن نصرة غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه حصار أبناء شعبها في مدينة تعز، وتحرمهم من أبسط حقوقهم في التنقل والحياة، موضحاً أن الجماعة التي ترفع شعارات دعم المظلومين خارج اليمن، تمارس الحصار والتضييق على أبناء جلدتها، وتستخدم المعاناة الإنسانية وسيلة للضغط عليهم، في تناقض يكشف الفجوة بين شعاراتها وممارساتها على الأرض.