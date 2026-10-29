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العالم العربي شمال افريقيا

السيسي: المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً للتعاون لا سبباً للنزاع

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يحضران جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يحضران جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (أ.ف.ب)
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السيسي: المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً للتعاون لا سبباً للنزاع

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يحضران جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يحضران جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً للتعاون بين الشعوب لا سبباً للنزاع.

وقال السيسي، في كلمته اليوم، خلال أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو: «إن مصر، وهي تواجه ندرةً شديدةً في الموارد المائية وتعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، تولي أهميةً خاصةً لتعزيز التعاون في حوكمة الأنهار العابرة للحدود، وفقاً لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور، والتوافق».

وأكد أن المياه العابرة للحدود، على وجه الخصوص، يجب أن تكون جسراً للتعاون والتفاهم بين الشعوب، لا سبباً للتوتر أو النزاع، وتلك هي سياسة مصر المستقرة، في تعاملها مع أشقائها في حوض نهر النيل، وفي إطار رؤية المياه الأفريقية 2063.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدَّث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة تصوير في القمة الروسية - الأفريقية الثالثة بموسكو (رويترز)

وأكد السيسي، في كلمته التي نشرتها الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم: «إن أمن أفريقيا واستقرارها، يظلان شرطاً أساسياً لتحقيق تطلعات شعوبها، معرباً عن الشعور بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي، ومعلناً رفض أي تهديدات لانتهاك سيادة دول الإقليم، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وأي تحركات من شأنها؛ استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، وفرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة للبحر الأحمر على سواحله».

وشدَّد السيسي على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتقويض وحدة السودان أو المساس بسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، داعياً إلى توحيد الجهود لإنهاء الحرب، ودعم مسار سياسي؛ يفضي إلى حوار سوداني بوضعية سودانية خالصة.

ودعا إلى ضرورة أن يكون صوت القارة الأفريقية، حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى، لا سيما في المؤسسات الدولية وفي مجلس الأمن، الذي يتعيَّن إصلاحه، موضحاً أنَّ نجاح الشراكة الروسية - الأفريقية مرهون بتحويل التعاون إلى مشروعات ملموسة والتفاهمات السياسية والاقتصادية، إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الكرملين الكبير بموسكو (أ.ف.ب)

وأضاف أن الرؤية المصرية لتنمية أفريقيا تستهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم إقامة الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية الأفريقية.

وأوضح السيسي أن قمة روسيا - أفريقيا تُمثِّل رؤيةً تنفيذيةً أكثر طموحاً لمستقبل الشراكة، مؤكداً أنه لا تنمية في القارة الأفريقية دون نظام دولي أكثر عدالة.

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العالم العربي شمال افريقيا

هجمات بالمسيّرات تقطع الكهرباء عن ملايين السودانيين

عمال يقيّمون الأضرار بمحطة للطاقة شمال أم درمان استهدفتها مسيّرة الأربعاء (أ.ف.ب)
عمال يقيّمون الأضرار بمحطة للطاقة شمال أم درمان استهدفتها مسيّرة الأربعاء (أ.ف.ب)
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هجمات بالمسيّرات تقطع الكهرباء عن ملايين السودانيين

عمال يقيّمون الأضرار بمحطة للطاقة شمال أم درمان استهدفتها مسيّرة الأربعاء (أ.ف.ب)
عمال يقيّمون الأضرار بمحطة للطاقة شمال أم درمان استهدفتها مسيّرة الأربعاء (أ.ف.ب)

استهدفت طائرة مُسيّرة، فجر الخميس، محطة تحويل كهربائي في منطقة أم دباكر بولاية النيل الأبيض، بعد ساعات من اتهام الحكومة السودانية نظيرتها الإثيوبية بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات على منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية للطاقة في عدد من مدن البلاد، متوعدة «بالرد» على إطلاق إثيوبيا مسيّرات داخل أراضيها.

وتسبّب القصف المكثف بالمسيّرات على منشآت الكهرباء، خلال الأيام الماضية، في أكبر انقطاعات للكهرباء بالسودان منذ اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.

ووفق مصادر محلية تحدثت لــ«الشرق الأوسط»، فقد استهدف القصف الجوي بالمسيّرات المحولات الرئيسية في منطقة أم دباكر؛ ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

وأفادت المصادر بأن الضربة تسببت في اندلاع حريق داخل المحولات الرئيسية بالمحطة؛ ما أدى إلى توقفها عن العمل في الحال، وإظلام تام في الولاية.

وتتيح المحطة نقل وتوزيع الكهرباء إلى مدن وبلدات النيل الأبيض، وكانت قد تعرضت خلال الأشهر الماضية لهجمات كثيرة بالمسيّرات، نُسبت إلى «قوات الدعم السريع».

وجاء استهداف «أم دباكر» التحويلية بعد أقل من 24 ساعة على سلسلة هجمات بالمسيّرات طالت محطة «المرخيات» التحويلية غرب مدينة أم درمان، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات السودانية بشأن الهجوم على المحطة أو الأضرار التي نجمت عنه.

عمال يقيّمون الأضرار بمحطة للطاقة شمال أم درمان استهدفتها مسيّرة الأربعاء (أ.ف.ب)

وكانت مسيّرات استهدفت الاثنين الماضي 5 محطات في مدن: سنجة (عاصمة ولاية سنار)، والحواتة، والفاو؛ (ولاية القضارف - شرق)، ومشكور (ولاية النيل الأبيض)، والجنيد (ولاية الجزيرة)، وألحقت أضراراً بالغة بالمعدات؛ ما تسبب في انقطاع الخدمة بهذه الولايات.

وحذرت «شركة كهرباء السودان القابضة» بأن الهجمات باتت تهدد استقرار الشبكة الكهربائية القومية في كل أنحاء البلاد.

ويعاني السودانيون، حتى قبل الضربات الأخيرة التي استهدفت 13 محطة تحويلية، انقطاع الكهرباء لفترات تتراوح في بعض الأحيان بين 10 ساعات و12 ساعة يومياً، مع انعدامها في كثير من المناطق التي تشهد تصعيداً في العمليات العسكرية.

وتذهب تقديرات فنية إلى أن نحو ثلث محطات الكهرباء في السودان خرج عن الخدمة تماماً.

اتهام إثيوبيا

وفي مؤتمر صحافي بالخرطوم، مساء الأربعاء، قال وكيل وزارة الخارجية السوداني، معاوية عثمان خالد، إن الحكومة السودانية بحوزتها أدلة تثبت تورط إثيوبيا في تنفيذ هجمات بطائرات مُسيّرة استراتيجية وانتحارية ضد أعيان مدنية ومحطات كهرباء في عدد من الولايات.

وشدد الوزير السوداني على أن بلاده تحتفظ بحق الرد في حماية أراضيها وسيادتها، مشيراً إلى تحركات دبلوماسية مكثفة لإطلاع المجتمع الدولي بشأن الاعتداءات الإثيوبية على السودان.

وعرضت وزارة الدفاع السودانية، خلال المؤتمر الصحافي، صوراً لطائرات مسيّرة، قالت إن الدفاعات الجوية للجيش أسقطتها في مواقع مختلفة داخل السودان.

ووفق الحكومة السودانية، فإنها ظلت تتتبع مسارات إطلاق الطائرات المسيّرة من داخل الأراضي الإثيوبية، وحددت مدينة أصوصا و«مطار بحر دار» على الحدود السودانية.

وهذه ليست أول مرة تُتهم فيها إثيوبيا بالتدخل في النزاع السوداني لمصلحة «قوات الدعم السريع» ضد الجيش السوداني.

ووفق بيانات الحكومة السودانية، فقد تضررت البنية التحتية للكهرباء بشدة من جراء ⁠الهجمات الجوية المتكررة التي شنتها «قوات الدعم السريع» خلال ⁠أكثر ​من 3 ​سنوات منذ اندلاع الحرب.

من جانبها، قالت مجموعة «محامو الطوارئ»، وهي هيئة حقوقية مستقلة ترصد انتهاكات الحرب السودانية، إن «قوات الدعم السريع» شنت هجمات على 13 محطة كهرباء في البلاد خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وأضافت، في بيان صحافي، أن استهداف البنية التحتية المدنية أسهم في تفاقم أزمات إمدادات الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، كما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وزيادة معاناة المدنيين في تأمين احتياجاتهم اليومية.

وأشار البيان إلى أن «قوات الدعم السريع» تتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات، مؤكدة ضرورة حماية الأعيان المدنية، والتحقيق في هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتهاجم «الدعم السريع» منشآت الطاقة في كل الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني؛ ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في كثير من مناطق البلاد.

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العالم العربي شمال افريقيا

السيسي: المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً للتعاون لا سبباً للنزاع

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يحضران جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يحضران جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (أ.ف.ب)
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TT

السيسي: المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً للتعاون لا سبباً للنزاع

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يحضران جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي يحضران جلسة عامة ضمن أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً للتعاون بين الشعوب لا سبباً للنزاع.

وقال السيسي، في كلمته اليوم، خلال أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو: «إن مصر، وهي تواجه ندرةً شديدةً في الموارد المائية وتعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، تولي أهميةً خاصةً لتعزيز التعاون في حوكمة الأنهار العابرة للحدود، وفقاً لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور، والتوافق».

وأكد أن المياه العابرة للحدود، على وجه الخصوص، يجب أن تكون جسراً للتعاون والتفاهم بين الشعوب، لا سبباً للتوتر أو النزاع، وتلك هي سياسة مصر المستقرة، في تعاملها مع أشقائها في حوض نهر النيل، وفي إطار رؤية المياه الأفريقية 2063.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدَّث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة تصوير في القمة الروسية - الأفريقية الثالثة بموسكو (رويترز)

وأكد السيسي، في كلمته التي نشرتها الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم: «إن أمن أفريقيا واستقرارها، يظلان شرطاً أساسياً لتحقيق تطلعات شعوبها، معرباً عن الشعور بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي، ومعلناً رفض أي تهديدات لانتهاك سيادة دول الإقليم، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وأي تحركات من شأنها؛ استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، وفرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة للبحر الأحمر على سواحله».

وشدَّد السيسي على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتقويض وحدة السودان أو المساس بسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، داعياً إلى توحيد الجهود لإنهاء الحرب، ودعم مسار سياسي؛ يفضي إلى حوار سوداني بوضعية سودانية خالصة.

ودعا إلى ضرورة أن يكون صوت القارة الأفريقية، حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى، لا سيما في المؤسسات الدولية وفي مجلس الأمن، الذي يتعيَّن إصلاحه، موضحاً أنَّ نجاح الشراكة الروسية - الأفريقية مرهون بتحويل التعاون إلى مشروعات ملموسة والتفاهمات السياسية والاقتصادية، إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الكرملين الكبير بموسكو (أ.ف.ب)

وأضاف أن الرؤية المصرية لتنمية أفريقيا تستهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم إقامة الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية الأفريقية.

وأوضح السيسي أن قمة روسيا - أفريقيا تُمثِّل رؤيةً تنفيذيةً أكثر طموحاً لمستقبل الشراكة، مؤكداً أنه لا تنمية في القارة الأفريقية دون نظام دولي أكثر عدالة.

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عبد الفتاح السيسي مصر روسيا
العالم العربي شمال افريقيا

السيسي يؤكد أهمية محطة الضبعة النووية في تلبية احتياجات مصر من الكهرباء والطاقة

الرئيسان المصري والروسي خلال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (رويترز)
الرئيسان المصري والروسي خلال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (رويترز)
TT
TT

السيسي يؤكد أهمية محطة الضبعة النووية في تلبية احتياجات مصر من الكهرباء والطاقة

الرئيسان المصري والروسي خلال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (رويترز)
الرئيسان المصري والروسي خلال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة في موسكو (رويترز)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، أهمية مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية الذي يأتي في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجدِّدة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، وبما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء والطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو، أليكسي ليخاتشوف المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)، وذلك على هامش مشاركة الرئيس المصري في أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.

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وصرَّح المتحدث، في بيان صحافي اليوم، بأن السيسي استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير للتعاون مع «روس أتوم» لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مشدِّداً على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقاً للأطر الزمنية المحددة، معرباً كذلك عن تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقَّق من تقدُّم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله.

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وذكر المتحدث أن أليكسي ليخاتشوف أعرب، من جانبه، عن تقديره العميق للتعاون مع مصر في مجال إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وللدعم الذي تلقاه الشركة في هذا الصدد، مؤكداً حرص الشركة على بذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، مستعرضاً الموقف التنفيذي للمشروع، وما تمَّ إنجازه في مختلف مراحل التنفيذ.

وكان السيسي وصل، أمس (الأربعاء)، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر في القمة الروسية - الأفريقية الثالثة.

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