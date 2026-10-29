السيسي: المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً للتعاون لا سبباً للنزاع

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً للتعاون بين الشعوب لا سبباً للنزاع.

وقال السيسي، في كلمته اليوم، خلال أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة بالعاصمة موسكو: «إن مصر، وهي تواجه ندرةً شديدةً في الموارد المائية وتعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، تولي أهميةً خاصةً لتعزيز التعاون في حوكمة الأنهار العابرة للحدود، وفقاً لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ عدم الإضرار، والإخطار المسبق، والتشاور، والتوافق».

وأكد أن المياه العابرة للحدود، على وجه الخصوص، يجب أن تكون جسراً للتعاون والتفاهم بين الشعوب، لا سبباً للتوتر أو النزاع، وتلك هي سياسة مصر المستقرة، في تعاملها مع أشقائها في حوض نهر النيل، وفي إطار رؤية المياه الأفريقية 2063.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدَّث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة تصوير في القمة الروسية - الأفريقية الثالثة بموسكو (رويترز)

وأكد السيسي، في كلمته التي نشرتها الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم: «إن أمن أفريقيا واستقرارها، يظلان شرطاً أساسياً لتحقيق تطلعات شعوبها، معرباً عن الشعور بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي، ومعلناً رفض أي تهديدات لانتهاك سيادة دول الإقليم، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وأي تحركات من شأنها؛ استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، وفرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة للبحر الأحمر على سواحله».

وشدَّد السيسي على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتقويض وحدة السودان أو المساس بسيادته ووحدة أراضيه ومؤسساته الوطنية، داعياً إلى توحيد الجهود لإنهاء الحرب، ودعم مسار سياسي؛ يفضي إلى حوار سوداني بوضعية سودانية خالصة.

ودعا إلى ضرورة أن يكون صوت القارة الأفريقية، حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى، لا سيما في المؤسسات الدولية وفي مجلس الأمن، الذي يتعيَّن إصلاحه، موضحاً أنَّ نجاح الشراكة الروسية - الأفريقية مرهون بتحويل التعاون إلى مشروعات ملموسة والتفاهمات السياسية والاقتصادية، إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الكرملين الكبير بموسكو (أ.ف.ب)

وأضاف أن الرؤية المصرية لتنمية أفريقيا تستهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم إقامة الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، وزيادة التجارة البينية الأفريقية.

وأوضح السيسي أن قمة روسيا - أفريقيا تُمثِّل رؤيةً تنفيذيةً أكثر طموحاً لمستقبل الشراكة، مؤكداً أنه لا تنمية في القارة الأفريقية دون نظام دولي أكثر عدالة.