السيسي يؤكد أهمية محطة الضبعة النووية في تلبية احتياجات مصر من الكهرباء والطاقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، أهمية مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية الذي يأتي في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجدِّدة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، وبما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء والطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، بالعاصمة الروسية موسكو، أليكسي ليخاتشوف المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)، وذلك على هامش مشاركة الرئيس المصري في أعمال القمة الروسية - الأفريقية الثالثة، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي.

وصرَّح المتحدث، في بيان صحافي اليوم، بأن السيسي استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير للتعاون مع «روس أتوم» لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مشدِّداً على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقاً للأطر الزمنية المحددة، معرباً كذلك عن تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقَّق من تقدُّم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله.

وذكر المتحدث أن أليكسي ليخاتشوف أعرب، من جانبه، عن تقديره العميق للتعاون مع مصر في مجال إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، وللدعم الذي تلقاه الشركة في هذا الصدد، مؤكداً حرص الشركة على بذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، مستعرضاً الموقف التنفيذي للمشروع، وما تمَّ إنجازه في مختلف مراحل التنفيذ.

وكان السيسي وصل، أمس (الأربعاء)، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر في القمة الروسية - الأفريقية الثالثة.