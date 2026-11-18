تستضيف مصر الأسبوع المقبل، أولى نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير وممثل عن دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال، لبحث سبل تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات الدولية، وسط تحديات متصاعدة تفرضها معدلات الفقر وتداعيات الأزمات الاقتصادية.

انعقاد المنتدى وسط محاربة مصر لمعدلات الفقر التي تتسع مع أزمات دولية تتواصل، «يعكس ما تتمتع به مصر من ثقل سياسي ودولي، وخبرة في مجال الحماية الاجتماعية خاصة في ظل التجربة الرائدة لبرنامج (تكافل وكرامة) منذ 2019»، بحسب تقديرات رئيس «مركز العاصمة للدراسات»، خالد الشافعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الفقر لا يمكن محاربته والقضاء عليه من جانب الحكومة فقط ويحتاج لمساعدة دولية، وخاصة في ظل تنامي الأزمات الدولية».

مشاركة واسعة

وتنعقد فعاليات النسخة الأولى من المنتدى في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة) يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، حسب بيان لـ«وزارة التضامن» المصرية.

ويرى الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استضافة مصر لهذه النسخة الأولى برعاية رئاسية وحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «تعكس ثقلاً سياسياً ودولياً متزايداً لمصر في ملف الحماية الاجتماعية عالمياً، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على معدلات الفقر والتضخم».

وتعد هذه المشاركة الواسعة لشخصيات وتجارب ونماذج دولية، حسب الشافعي، تأكيداً على أن «مواجهة التحديات الدولية تتطلب تكاتفاً دولياً ورؤى استباقية تحمي الفئات الهشة وتضع التنمية البشرية في قلب أولويات صانعي القرار».

شعار «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» (مجلس الوزراء المصري)

ويولي المنتدى بحسب البيان «اهتماماً خاصاً باستعراض التجارب الدولية الرائدة في برامج التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية، والتي نجحت في توظيف الدعم النقدي باعتباره أداة للحد من الفقر وحماية رأس المال البشري، ومن أبرزها برنامج (تكافل وكرامة) في مصر، الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2015، وبرنامج (فور بي إس) في الفلبين، الذي أُطلق عام 2008، وبرنامج (أمل الأسرة) في إندونيسيا، الذي أُطلق عام 2007، وبرنامج (بولسا فاميليا) في البرازيل، الذي أُطلق عام 2003، وبرنامج (بروجريسا) في المكسيك، الذي أُطلق عام 1997».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أن «التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، تتصدر اهتمامات المنتدى».

ويبلغ عدد المستفيدين الحاليين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وفقاً لبيانات «وزارة التضامن» الاجتماعي.

ويمثل برنامج «تكافل وكرامة»، أحد «أبرز النماذج الوطنية والدولية الناجحة في الحد من الفقر وتقديم شبكة أمان اجتماعي مستدامة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل، ما ساهم بشكل مباشر في كسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال»، وفقاً لـ«الشافعي».

وقد «انعكس هذا التأثير إيجابياً في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر تأثراً بالصدمات الاقتصادية العالمية، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية باعتبارها استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري وليس مجرد دعم استهلاكي عابر»، بحسب الشافعي.

ويأتي المنتدي وسط أزمات دولية تزيد من عدد الفئات الهشة في العالم ومنها، مصر، وذكر آخر إحصاء رسمي معلن من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن معدل الفقر بلغ 29.7 في المائة عن الفترة من 2019 - 2020.

وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد أقر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة معدلات الفقر عن النسبة المعُلنة في عام 2020 بقدر ضئيل، دون الإفصاح عن معدل الزيادة، غير أن تقارير صحافية أشارت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 34 في المائة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليسجل نحو 12 في المائة، مقارنة بـ12.8 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026؛ وفق بيان حكومي.

ويشير الشافعي، إلى أنه «لا يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية وحدها أن تقضي تماماً على الفقر بمصر في ظل أزمات عالمية عابرة للحدود تمثل أعباء اقتصادية ضخمة على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء».

ويؤكد أن «مواجهة الفقر تتطلب مساراً متوازياً يجمع بين سياسات الحماية والدعم المباشر، وسياسات التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب التزام المجتمع الدولي بتقديم شراكات عادلة ومبادرات لتخفيف ديون الدول النامية، بما يمكنها من توجيه مواردها الذاتية لتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عادل ومستدام».