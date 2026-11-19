رحّب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الخميس، بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار «الجولان السوري المحتل»، الذي حظي بتأييد 149 دولة، بزيادة 3 أصوات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن النتيجة تعكس «تأكيداً دولياً متجدداً على الحقوق السيادية الثابتة لسوريا، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقاً»، ومشدداً على أن دمشق تمد يدها للسلام.

وثمّن الشيباني، في تدوينة على منصة «إكس»، «مواقف الدول ‏الداعمة وجهود المجموعة العربية في تحقيق هذا الإنجاز ‏الدبلوماسي»، وأكد «أن سوريا ‏الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط ‏في شبر من أرضها أو في حق من ‏حقوق شعبها».

‏وقال: «سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية، ‌‏وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها».‏

وزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكانت «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» المعروفة باسم «اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة»، أقرت مشروع قرار بعنوان «الجولان السوري المحتل»، قدمته موريتانيا باسم دول المجموعة العربية، بأغلبية 149 دولة، مقابل معارضة 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وجرى التصويت خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، تحت البند المتعلق بـ«الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة». ومن المقرر إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للنظر في اعتماده خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مضمون القرار

وأكد مشروع القرار «استمرار خضوع الجولان السوري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة». وجدد تأكيد «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً «الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار ضم الجولان باطلاً ولاغياً، وليس له أي أثر قانوني دولي».

بحيرة قرب قرية مجدل شمس الدرزية في المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان... ويبدو في الخلفية جبل الشيخ (أ.ف.ب)

كما طالب المشروع «سلطات الاحتلال بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ووقف إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين فيه».

وأكد «ضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، بما فيها (اتفاقية جنيف الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب».

ونصّ مشروع القرار على استحداث آلية لمتابعة تنفيذه، من خلال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين.

وفي كلمة ألقاها عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن شكره للدول الـ149 التي أيدت مشروع القرار، معتبراً أن التصويت «يجسد احترام القانون الدولي، ورفض الاحتلال وضم الأراضي».

وأكد «تمسك سوريا بالعمل الدبلوماسي، ومتعدد الأطراف، لاستعادة حقوقها وحقوق شعبها، والالتزام بتعهداتها الدولية دون التفريط في حقوق السوريين الثابتة».

من أحد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة (أ.ب)

وأشار إلى «أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يتناوله القرار»، موضحاً «أن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، ما تسبب في نزوح مدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالأراضي السورية».

وشدد المندوب السوري «على ضرورة وقف هذه الانتهاكات قبل تفاقم الوضع»، معتبراً «أن دوافعها سياسية وليست أمنية، وأن استمرارها لن يُغير الوضع القانوني للأراضي السورية أو يمنح الاحتلال أي شرعية عليها».