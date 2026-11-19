أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية توسيع مسار التأهل إلى النسخة الأولى من كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2027، بإضافة تصفيات إقليمية جديدة، والسماح بتوسيع قوائم المنتخبات، وإطلاق تصنيف دولي خاص بالبطولة.

وكشفت المؤسسة عن مشاركة نحو 200 ألف لاعب في 210 بطولات تأهيلية إقليمية، نجح خلالها ألفا لاعب من 123 دولة وإقليماً في حجز مقاعدهم بالبطولة، مع احتفاظ المنتخبات بجميع المقاعد التي ضمنت التأهل إليها خلال عام 2026.

وتنطلق التصفيات الإضافية عبر الإنترنت في 26 فبراير (شباط) 2027، وتستمر خمسة أسابيع، على أن يتأهل منها سبعة منتخبات، إلى جانب منتخب ثامن يحصل على دعوة عبر برنامج التضامن؛ لخوض تصفيات نهائية حضورية على المقاعد المتبقية.

وحددت المؤسسة 15 يناير (كانون الثاني) 2027 موعداً نهائياً لتسليم القوائم الموسعة والمحدثة للمنتخبات، في حين يتعين اعتماد التشكيلات النهائية بحلول 31 مايو (أيار)، مع استمرار حجز مقاعد الألعاب الفردية للاعبين الذين انتزعوا بطاقات التأهل.

كما أتاحت لممثلي المنتخبات الوطنية تنظيم بطولات محلية ومباريات ودية ومنافسات دولية بدعم من صندوق تطوير البطولة، على أن تُقدم مقترحات تنظيم هذه الفعاليات قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وقال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية، إن توسيع مسار التأهل يستهدف منح المنتخبات فرصاً أكبر للمنافسة، وإتاحة المجال أمام الجماهير لمتابعة لاعبيها ومنتخباتها قبل النهائيات.

وأوضحت المؤسسة أن التصنيف الجديد سيعتمد على نتائج اللاعبين في دوريات الأندية والبطولات الدولية ومنافسات المنتخبات، وسيُستخدم لتوزيع المنتخبات في قرعة دور المجموعات، وتحديد المستحقين للدعوات المباشرة في النسخ المقبلة.