حجز اللاعب أمجد الشلبي، المعروف في مجتمع الألعاب الإلكترونية بلقب «أنغري بيرد»، مقعده في بطولة كأس كابكوم 13 العالمية، المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال مارس (آذار) المقبل، بعدما تُوّج بطلاً للشرق الأوسط في لعبة «ستريت فايتر 6»، على أثر فوزه بالنهائي الإقليمي، ضِمن جولة المحارب العالمي 2026، التي نظمتها مجموعة «إي إس إل فيسيت» بالشراكة مع القدية.

وجاء تتويج الشلبي بعد رحلة تنافسية امتدت نحو 6 أشهر، شهدت إقامة 5 تصفيات إلكترونية، بمشاركة لاعبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، تنافسوا خلالها على جمع النقاط وحجز مقاعدهم في المرحلة الختامية.

وشهد النهائي الإقليمي مشاركة 8 من أبرز اللاعبين المتأهلين عبر التصفيات الخمس، قبل أن ينجح الشلبي في حسم المنافسة لمصلحته، ليحصل على بطاقة تمثيل الشرق الأوسط في البطولة العالمية.

وأُقيمت منافسات النهائي وسط تغطية مباشرة باللغتين العربية والإنجليزية، أتاحت للجمهور في المنطقة وخارجها متابعة المواجهات التي حددت هوية المتأهل إلى كأس كابكوم.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس كابكوم 13، التي تمثل بطولة العالم للعبة «ستريت فايتر 6»، في صالة ريوغوكو كوكوغيكان بالعاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس 2027، بمشاركة نخبة من اللاعبين المتأهلين من مختلف أنحاء العالم، الذين سيتنافسون على اللقب العالمي، في حين تبلغ جائزة صاحب المركز الأول مليون دولار أميركي.

من جانبه، قال فرانك غينيري، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة «إي إس إل فيسيت»، إن البطولة أتاحت للاعبي المنطقة مساراً تنافسياً يبدأ من التصفيات الإقليمية، وصولاً إلى المنافسات العالمية.

وأشار غينيري إلى أن التصفيات الخمس والنهائي الإقليمي شكّلا مراحل متكاملة لتحديد ممثل الشرق الأوسط في البطولة العالمية، مهنئاً أمجد الشلبي على تتويجه باللقب، ومتطلعاً إلى مشاركته في كأس كابكوم 13 بطوكيو.