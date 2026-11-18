حذّر بطاركة ثلاث كنائس في سوريا من استمرار «مسلسل الاعتداءات الآثمة» بحق مسيحيين، معربين عن قلقهم بشأن مستقبلهم في البلاد بعد سلسلة من حوادث الخطف واعتداء استهدف مطرانا داخل مكتبه في نهاية الأسبوع.

وبعد إطاحتها الحكم السابق أواخر 2024، تعهدت السلطات الجديدة بحماية الأقليات، لكن تكرار جرائم القتل والخطف مقابل فدية وأعمال عنف اندلعت على خلفية طائفية وتسببت بمقتل المئات، يثير مخاوف واسعة النطاق.

ولا يزال الوضع الأمني في سوريا هشاً بعد أكثر من 13 عاماً من نزاع دامٍ خلّف انتشاراً واسعاً للسلاح وتعدداً في الفصائل المسلحة، في بلد يعيش معظم سكانه تحت خط الفقر، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وندّد بطاركة الكنائس الأرثوذكسية والروم الكاثوليك والسريان الأرثوذكس في بيان ليل الثلاثاء بـ«مسلسل الاعتداءات الآثمة والمتكررة التي تطول الشعب السوري والمسيحيين بشكل خاص»، معتبرين أنها «ليست ولم تكن يوماً حوادث فردية».

ووقّع البيان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.

وأشاروا إلى ما وصفوه بعمليات «خطف ممنهج طلباً لفدية مالية بأرقام خيالية»، منتقدين «تعاجز السلطات المختصة عن توفير الأمن والأمان». واعتبروا أن الاعتداءات وعمليات الخطف «انتهاك لأبسط حقوق الإنسان».

وسُجلت خلال الأسابيع الأخيرة حوادث عدة، إذ اختطف مسلحون ملثمون الشهر الماضي الصائغ ماهر سنكري من مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في محافظة حماة (وسط). وطالبوا بالحصول على 120 كيلوغراماً من الذهب مقابل إطلاق سراحه، وفق ما نشرت عائلته وذووه على «فيسبوك».

وأرفق البطاركة بيانهم بصور تلقتها عائلة سنكري، يظهر فيها مكمم الفم ومقيد القدمين بسلسلة، مع كدمات على وجهه ورجله.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، اقتحم مجهولون مكتب المطران يوحنا عبده عربش في مدينة حمص. وأفاد بيان البطاركة عن «تكبيله وعصب عينيه وإغلاق فمه وسرقة مكتبه».

«علامة استفهام كبرى»

واعتبر البطاركة أنّ «تكرار هذه الحوادث من دون أي رد فعل ومن دون حصول على أي نتيجة من السلطات، يضعنا والرأي العام أمام علامة استفهام كبرى على مستقبل المسيحيين في هذا البلد».

وأكد البطاركة الثلاثة أن المسيحيين ليسوا «مكسر عصا»، و«لن يكونوا إلا على أطيب علاقة مع إخوتهم المسلمين، وذلك على أساس المواطنة الكاملة». وطالبوا السلطات بوضع حد للاعتداءات والقيام بدورها وإجراء التحقيقات اللازمة وإطلاعهم على نتائجها.

ولم يصدر أي رد فعل من السلطات السورية التي تعمل منذ وصولها إلى دمشق، على فرض الأمن والاستقرار في البلاد التي مزقتها سنوات الحرب منذ عام 2011.

وتعلن السلطات بين الحين والآخر عن تنفيذ عمليات أمنية تسفر عن تحرير مخطوفين في مناطق عدة، وعن توقيف عناصر تقول إنهم مرتبطون بخلايا تابعة لـ«داعش».

وخلال الأيام الأخيرة، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر فيه كريم النادر، وهو مسيحي آخر اختطف في محافظة حماة، يناشد أفراد عائلته بيع ممتلكاتهم لتأمين فدية قدرها مائة ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

ولا تقتصر أعمال الخطف على المسيحيين، إذ أعلنت قوات الأمن في حلب، الاثنين، تحرير الصناعي فادي بركات، بعد أيام على اختطافه على يد «عصابة مسلحة».

وكانت السلطات أعلنت في أغسطس (آب) توقيف ثمانية أشخاص في ريف دمشق قالت إنهم متورطون في اختطاف رجال أعمال مقابل فديات مالية.

وأسفر تفجير انتحاري في يونيو (حزيران) 2025 داخل كنيسة في دمشق عن مقتل 25 شخصاً، في اعتداء تبنّته مجموعة متطرفة، بينما نسبته السلطات إلى تنظيم «داعش».

وشهدت سوريا العام الماضي أعمال عنف دامية على خلفية طائفية في الساحل السوري، معقل الأقلية العلوية، وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد.

وتراجع عدد المسيحيين في سوريا من نحو مليون شخص قبل اندلاع النزاع عام 2011 إلى أقل من 300 ألف، من جراء موجات النزوح والهجرة.