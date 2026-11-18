لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة، وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها، في سباق واضح على النفوذ، والتأثير في مسار القرارات اللبنانية. فمع كل تحرك أميركي بارز تسارع طهران إلى إرسال مسؤول إلى بيروت، أو إجراء اتصالات مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتأكيد حضورها، وإظهار أنها «لن تسمح لأميركا بالتفرد» في رسم المرحلة المقبلة.

ويختصر رئيس حكومة لبناني سابق السياسة الإيرانية بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «في كل مرة يأتي مسؤول أميركي إلى بيروت، يأتي بعده مسؤول إيراني حتى لو لم يكن هناك أي موضوع ليتحدث به»، وإن هذه السياسة ظهرت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ حرب 2024.

وفي هذا الإطار تقول مصادر وزارية إن «الاتصالات الإيرانية، والزيارات التي يجريها موفدو طهران إلى بيروت، واللقاءات التي يجرونها، لا سيما مع حلفائهم، عقب التحركات الأميركية تهدف إلى استطلاع ما تحمله واشنطن من توجهات جديدة، وما يُطرح في اللقاءات». وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحركات تندرج في إطار تبادل الرسائل والمواقف بين طهران وواشنطن، ومحاولة إيرانية لإثبات أنها لا تزال ممسكة بالورقة اللبنانية، وقادرة على التأثير في مسار التسويات».

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ب)

وتعود أبرز ملامح هذا المسار إلى خريف 2024، عندما تكثفت الاتصالات الدولية والأميركية بشكل أساسي لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. ففي 4 أكتوبر (تشرين الأول) زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيروت. وبعد أسبوع وصل رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، معلناً أنه غيّر مسار رحلته إلى سويسرا لإيصال «رسالة دعم» من «المرشد الأعلى» علي خامنئي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) تزامن التحرك الإيراني مع تقدم المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار. ففي 14 من الشهر نفسه سلّمت السفيرة الأميركية في بيروت، ليزا جونسون، رئيس البرلمان مسودة المقترح الأميركي، قبل أن يصل مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت في اليوم التالي، ويلتقي بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معلناً «دعم بلاده لأي قرار يتخذه لبنان لوقف إطلاق النار».

نهج اعتادت عليه طهران

وفي هذا الإطار، يعتبر الوزير السابق، بطرس حرب، أن التدخل الإيراني في لبنان «نهج اعتادت عليه طهران التي تتعامل مع القوى المرتبطة بها على أنها تابعة لها، وتتحدث باسمها، وتفاوض نيابة عنها، بما يحول دون امتلاك لبنان قراراً تفاوضياً مستقلاً ينطلق من مصلحة دولته».

ويقول حرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن هذا التدخل ليس جديداً، لكن خطورته اليوم تكمن في أنه يأتي في وقت يحتاج لبنان إلى الاستفادة من الفرصة الدولية المتاحة، فيما تسعى إيران إلى عرقلة الجهود الرامية إلى فصل الملف اللبناني عن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، والإبقاء على الورقة اللبنانية في يدها لتأكيد استمرار نفوذها في المنطقة».

ويضيف أن «طهران تتعامل مع لبنان على أنه محافظة إيرانية، وليس هناك دولة، أو حكومة»، ومع إقراره بأن الوضع «تغير في لبنان إلى حد ما في ظل عهد الرئيس جوزيف عون، وحكومة الرئيس نواف سلام، يقول حرب: «لكن للأسف الورقة لا تزال بيد إيران، وهي تستغلها كي تحافظ على دورها في المنطقة».

رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

ربط لبنان بمسار التفاوض

وفي عام 2026 انتقل التحرك الإيراني بصورة أكبر إلى الاتصالات الهاتفية التي تحمل رسائل سياسية مرتبطة بالمفاوضات مع واشنطن، لا سيما مع الإعلان الإيراني «أن طهران أبلغت الوسطاء ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أميركا وإسرائيل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان».

وفي 1 أبريل (نيسان) كشف بري أن عراقجي أبلغه «إصرار إيران على أن يشمل أي اتفاق لبنان»، ناقلاً عنه عبارة «ما ينطبق على طهران ينطبق على بيروت».

وفي 9 يوليو (تموز) تزامن تحرك أميركي في بيروت مع زيارة وفد إيراني برئاسة نائب وزير الخارجية وحيد جلال زاده. وفيما التقى السفير الأميركي ميشال عيسى الرئيس جوزيف عون، وبحث معه تنفيذ الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، التقى الوفد الإيراني رئيس البرلمان بري، ونائب رئيس الحكومة طارق متري.

أما المحطة الأخيرة فجاءت في 16 نوفمبر الجاري، عقب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، حيث التقى الرؤساء الثلاثة، ودعا «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة، قائلاً إنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون فيه جيشان». وفي اليوم نفسه، اتصل قاليباف ببري، مؤكداً أن «إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني، وأن الهدوء لا يمكن أن يعود إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان، وتحقيق سيادته على كامل أراضيه».

حصرية السلاح...

ولا يقتصر الحراك الإيراني على المفاوضات الجارية، لكن ذلك ظهر جلياً أيضاً مع اتخاذ الحكومة قرارها في شهر أغسطس (آب) عام 2025 وضع خطة لحصرية السلاح بيد الدولة، وما رافقه من تحرك أميركي لدفع تنفيذها.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ففي 13 أغسطس زار أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» علي لاريجاني بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة. واعترض على الضغوط الخارجية المرتبطة بملف سلاح «حزب الله»، داعياً إلى معالجة المسألة بـ«الحوار بين اللبنانيين»، ومحذراً من فرض «إملاءات خارجية على لبنان».

وبعد خمسة أيام، زار الموفد الأميركي توم براك ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس بيروت، في إطار متابعة خريطة الطريق الأميركية لحصرية السلاح، والبحث في الملفات الأمنية.